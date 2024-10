La stratégie de réutilisation créative de Cobe vise à transformer le site industriel de Tallinn en un nouveau quartier urbain

Krulli Kvartal. Image © Cobé

Le cabinet d’architecture danois Cobe a annoncé un nouveau projet visant à transformer l’aciérie historique « Krulli », un ancien site industriel à grande échelle de la capitale estonienne, en un quartier urbain à usage mixte. La stratégie du projet est développée pour optimiser la réutilisation des matériaux, car les matériaux, les composants et même des bâtiments entiers ont été évalués pour leur potentiel à être réintégrés dans le projet. De cette façon, la zone industrielle désaffectée constitue la base d’un pôle d’innovation, préservant son histoire tout en s’adaptant aux nécessités des espaces de travail et de la vie urbaine modernes.

+ 5

Krulli Kvartal. Image © Cobé

L’aciérie « Krulli », datant de 1899, représentait une installation industrielle importante à Tallinn. Cependant, ces dernières années, le site est resté vacant, n’accueillant que des activités temporaires au sein de ses structures abandonnées. Cette nouvelle initiative vise à réinventer le quartier, en introduisant une fonctionnalité à usage mixte axée sur les communautés entrepreneuriales et les start-ups. Le développement fournira également 600 nouveaux logements en plus de sa vaste offre d’espaces de travail.

Krulli Kvartal. Image © Cobé

La stratégie implique la réutilisation des matériaux et des composants à petite et grande échelle, préservant ainsi l’identité locale et l’histoire du site. Trois halles du patrimoine industriel seront transformées en pôle d’innovation, accueillant des espaces de coworking, des cafés, des boutiques et des ateliers d’artistes. Pour développer cette stratégie, les structures, matériaux et composants du bâtiment existants ont été cartographiés et évalués pour leur faisabilité. Les halls devraient être complétés par des espaces de bureaux supplémentaires construits en bois et disposés selon un motif en damier qui remplit les structures existantes. Les murs en pierre calcaire, les colonnes en béton, les panneaux, les fondations et les fermes en acier existants sont réutilisés, garantissant ainsi la préservation des façades historiques et minimisant l’impact carbone. Les grues industrielles seront transformées en ponts reliant horizontalement les trois halls.

Article connexe Des usines aux espaces de travail : l’évolution des bâtiments industriels vers des bureaux modernes

Nous croyons fermement à la transformation urbaine et à la réutilisation de ce qui existe déjà. Dans le contexte du changement climatique et de la rareté des ressources, le projet le plus durable et le plus significatif sera toujours celui déjà construit. Suivant ce principe, le site Krulli est un écrin de matériaux, de bâtiments et de qualités urbaines qui ne demandent qu’à être transformés et réutilisés. Le projet donne la priorité à des objectifs de réutilisation ambitieux qui ont un sens à la fois environnemental et économique, constituant le fondement de l’identité Krulli. Une approche « escalier de ressources » établit une hiérarchie pour tous les matériaux trouvés sur le site et tout nouvel ajout. La réutilisation est toujours la priorité absolue, suivie par les matériaux biogéniques, puis les matériaux réutilisables, laissant le béton à forte intensité de carbone comme dernier choix. – Dan Stubbergaard, fondateur de Cobe et professeur à l’Université Harvard

Krulli Kvartal. Image © Cobé

Cobe a été chargé du projet début 2023 et a depuis élaboré un plan directeur complet pour l’ancienne aciérie Krulli. Ce plan comprend des projets de transformation spécifiques ainsi que des conceptions conceptuelles du paysage et des espaces publics. Un élément central du plan, le pôle d’innovation, est maintenant en phase de conception détaillée et devrait être achevé d’ici 2027. L’approche de Cobe revisite et développe un plan directeur de 2021 élaboré pour la région par l’architecte estonien Andres Alver.

Krulli Kvartal. Image © Cobé

Au cours des dernières années, le patrimoine industriel moderne est devenu une ressource inestimable pour les villes. Bien que leur fonctionnalité soit souvent obsolète, les sites, les bâtiments et les infrastructures se sont avérés avoir le potentiel d’être transformés en de nouveaux quartiers attractifs pour les résidents, sans perdre leur histoire. Dans cette optique, BIG et SCAPE ont récemment annoncé leur intention de transformer la centrale électrique au charbon désaffectée du Connecticut en un projet de développement destiné au public et servant de centre d’apprentissage. De même, MAD Architects a dévoilé le projet de rénovation d’un ancien entrepôt en espace culturel, tandis que RSHP a proposé la transformation des gazomètres victoriens en un pôle résidentiel à usage mixte à Londres.