La stratégie de relations publiques « naïve » de Meghan Markle crée un problème « perpétuel »

Meghan Markle a été avertie que ses tentatives pour faire disparaître les allégations d’intimidation ont plutôt solidifié ce récit contre elle.

Meghan, la duchesse de Sussex, a récemment été accusée d’intimider son personnel de maison et son comportement « dévalorisant » à son égard les a laissés « terrifiés » par elle, ce qui lui a valu le surnom de « dictateur en talons ». Le rapport a été publié par Le journaliste hollywoodien.

Suite au rapport, Nous chaque semaine a publié un rapport et cité de nombreux membres du personnel de Meghan qui lui sont venus en aide, la décrivant comme étant gentille.

Ashley Hansen, attachée de presse mondiale du duc et de la duchesse de Sussex, a révélé que le duo était plus que solidaire lorsqu’elle leur a dit qu’elle avait besoin de beaucoup de temps libre pour une opération chirurgicale grave.

Elle a déclaré : « Quand je leur ai dit, j’ai été accueillie avec le genre d’inquiétude et d’attention qu’un parent exprimerait s’il s’agissait de son propre enfant. On m’a demandé ce dont j’avais besoin, comment et s’ils pouvaient m’aider, et on m’a dit de prendre autant de temps que nécessaire.

Elle a partagé que le duo avait envoyé des fleurs et d’autres cadeaux, « mais plus profondément pour moi, Meghan contactait personnellement mon mari quotidiennement pour s’assurer que nous allions tous les deux bien et que nous avions du soutien. Cela signifiait tellement pour lui et encore plus pour moi. Vous ne réalisez pas à quel point ce genre de gentillesse et de pensée signifie jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

Maintenant, le commentateur royal Kevin O’Sullivan de Parlez télé, a déclaré dans son émission : « Qu’est-ce qu’elle [Meghan] a fait, dans sa naïveté – elle pense qu’elle sait tout sur Hollywood, elle ne le comprend pas, elle ne le comprend pas – ce qu’elle a fait, elle a propulsé le récit d’intimidation dans un mouvement perpétuel. Elle a riposté tellement de fois que cela ne disparaîtra plus jamais. Chaque fois que quelqu’un pense à elle, elle peut nier que c’est juste, tout le monde deviendra ‘intimidateur’. »