Extérieurement, Pékin critique les tentatives occidentales de réduire les risques et de se dissocier de la Chine.

« La réduction des risques n’est qu’un découplage déguisé », selon l’agence de presse officielle Xinhua. argumenté dans un commentaire en mai. Et le découplage « met en danger le développement de l’humanité ».

Mais si l’objectif fondamental de réduire les risques (ou découplage ou «friendshoring») est de remédier aux vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement dans des secteurs clés, et en particulier dans les domaines critiques de haute technologie, alors la Chine est depuis longtemps engagée dans la même politique qu’elle dénonce aujourd’hui.

« Franchement, la Chine était passée maître dans l’art de réduire les risques, elle nous a enseigné pendant 15 ans comment elle essayait de réduire les risques en Europe et aux États-Unis », a déclaré Joerg Wuttke, président émérite de la Chambre de commerce européenne en Chine. a déclaré dans une récente interview avec le Sydney Morning Herald.

La Chine réduit les risques depuis des décennies



Un examen attentif de l’histoire de la stratégie industrielle chinoise permettrait de retracer la démarche de réduction des risques menée par Pékin encore plus loin que les 15 années de Wuttke. On peut soutenir que cette politique remonte à plusieurs décennies.

L’un des principes directeurs des planificateurs économiques de Pékin est « deux marchés, deux ressources », un concept généralement crédité à ancien secrétaire du parti Hu Yaobang et également épousé par le dirigeant chinois de l’époque, Deng Xiaoping Dans les années 1980 (lien en chinois).

L’idée est simple : il existe des marchés au pays et à l’étranger, ainsi que des ressources au niveau national et mondial. La Chine doit utiliser stratégiquement les deux pour accélérer son développement et rattraper son retard sur les pays avancés. Investissement chinois dans les mines africaines sont un bon exemple de ce concept dans la pratique. En acquérant de précieux actifs miniers à l’étranger et en les associant avec la capacité de transformation dominante de la Chine dans son pays, Pékin accumule influence sur les ressources mondiales clés.

Dans les années 1990, Jiang Zemin, alors président, a avancé le concept de Deng en inventant le slogan « introduire, sortir » (lien en chinois). L’idée appelait à attirer des capitaux, des talents et des technologies étrangers en Chine, à apprendre des anciens acteurs étrangers, puis à s’aventurer en Chine. gagner des parts de marché mondiales.

L’industrie automobile l’illustre bien. Après des décennies de « introduire » géants étrangers comme Volkswagen et Toyota pour créer des coentreprises et des usines en Chine, les constructeurs chinois de véhicules électriques « sortent » désormais glouglou gagner des parts de marché à l’étranger.

Bien que cela ne soit pas explicitement décrit comme une réduction des risques, la manière dont ces deux concepts se sont concrétisés au fil des décennies signifie que la Chine est désormais profondément ancré dans chaînes d’approvisionnement mondiales, tandis que les pays étrangers se sont développés fortement dépendant de Fabrication et intrants chinois. Cette interdépendance donne à Pékin un levier démesuré, l’aidant à son tour à gérer les risques.

Gérer les risques en jouant en attaque et en défense

Au cours de la dernière décennie, la campagne de réduction des risques menée par Pékin s’est transformée en une initiative menée par l’État pour développer ses propres technologies et matériaux afin d’éviter de dépendre des importations étrangères pour les segments critiques de la chaîne d’approvisionnement. Cela s’est avéré être un prescient idée, arrivée années avant l’Occident, et les États-Unis en particulier, se sont lancés dans leur propre initiative de découplage.

Une stratégie gouvernementale très médiatisée a été la Programme Fabriqué en Chine 2025, dévoilé en 2015, qui visait à faire du pays un acteur dominant dans le secteur manufacturier de pointe, y compris les semi-conducteurs. Dès le début, le programme a été conçu non seulement comme un effort commercial mais également comme un effort de sécurité nationale. Un commentaire de Xinhua (lien en chinois) notait à l’époque que la production de puces à domicile était devenue essentielle pour assurer la sécurité nationale de l’information.

L’année suivante, Xi Jinping, le chef du Parti communiste chinois, a encouragé le développement (lien en chinois) d’une « masse d’assassin » asymétrique en science et technologie. » Il entendait par là des technologies dans lesquelles la Chine a un avantage comparatif – et que Pékin peut refuser aux autres pour leur faire subir des souffrances économiques. Considérer terres rares lourdesun sous-ensemble des minéraux critiques, la production et la transformation dont la Chine a essentiellement le monopole.

En conséquence, les efforts de la Chine pour développer son industrie manufacturière locale présentent des caractéristiques à la fois offensives et défensives. Cela a contribué dans une certaine mesure à protéger la Chine au milieu de restrictions technologiques ciblées et d’interdictions d’exportation – comme Le récent retour de Huawei précise. Dans le même temps, ces efforts permettent à Pékin de faire jouer ses muscles en matière de politique économique-par restreindre les exportations de minéraux critiques, par exemple. Avoir toutes les bases couvertes est sans doute la définition ultime de la réduction des risques.