La stratégie de recrutement des joueurs de Man United est “en avance sur le calendrier”

Erik ten Hag, qui a pris la tête de Manchester United cet été, a été l’arrivée la plus importante du club, a déclaré John Murtough. DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images

Manchester United est “en avance sur le calendrier” avec ses plans de recrutement sous la direction d’Erik ten Hag, a déclaré jeudi le directeur du football du club, John Murtough.

United a dépensé plus de 225 millions de livres sterling pour six nouveaux joueurs au cours du premier été de Ten Hag, dont Lisandro Martinez et Antony de l’ancien club Ajax.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Murtough, s’exprimant alors que le club publiait ses derniers résultats financiers, a déclaré que la refonte de l’équipe de joueurs était nécessaire après avoir terminé sixième de la Premier League l’année dernière, mais a insisté sur le fait que le niveau de dépenses pour les nouveaux joueurs serait réduit pour les futures fenêtres.

“Au cours de l’été, nous avons fait des investissements importants dans l’équipe première avec l’ajout permanent de cinq partants réguliers, y compris un équilibre entre des joueurs internationaux expérimentés et des jeunes talents émergents”, a déclaré Murtough.

“Nous avons également vu un nombre de départs plus élevé que d’habitude, et cela a été un élément tout aussi important pour rafraîchir l’équipe après la décevante saison 2021-22.

“Nous continuerons à soutenir Erik en veillant à ce qu’il ait des joueurs avec la bonne qualité et le bon caractère pour réussir, tout en veillant à ce que l’investissement reste conforme à notre engagement envers la viabilité financière.

“Globalement, nous sommes en avance sur nos plans de recrutement comme prévu au début de l’été, et nous n’anticipons pas le même niveau d’activité dans les prochaines fenêtres. Comme toujours, notre planification se concentre sur la fenêtre d’été.”

United a signé Martinez, Anthony, Casemiro, Christian Eriksen, Tyrell Malacia et Martin Dubravka au cours de l’été, mais Murtough a déclaré que l’arrivée la plus importante était Ten Hag lui-même.

Le joueur de 52 ans n’a supervisé que huit matchs de compétition, mais Murtough a déclaré qu’il y avait déjà eu des progrès notables.

“Le développement le plus important au cours de la saison 2021-22 a été la nomination d’Erik ten Hag en tant que manager”, a ajouté Murtough.

“Après une recherche approfondie et un processus de diligence raisonnable, il était clair pour nous qu’Erik était le candidat le plus fort, sur la base de son dossier d’entraîneur exceptionnel, de son engagement envers le football proactif et offensif que nous voulons jouer, et de la vision et de l’ambition qu’il a montrées pour le rôle.

“Il reste encore un long chemin à parcourir, mais nous avons déjà constaté, au cours de ses quatre premiers mois à la tête, une unité, une concentration et un dynamisme accrus qui augurent bien pour l’avenir.”

Jeudi, United a annoncé une perte nette de 115,5 millions de livres sterling pour 2021-2022 et une augmentation de la dette nette de 94,5 millions de livres sterling. Les revenus ont augmenté de 18 % pour atteindre 583,2 millions de livres sterling.

Les résultats financiers du quatrième trimestre ont également révélé que la masse salariale du club avait augmenté de 61 millions de livres sterling pour atteindre 384 millions de livres sterling après un investissement dans l’équipe en 2021 et 2022, tandis que le coût de la résiliation des contrats avec l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer et l’ancien manager par intérim Ralf Rangnick, plus associé personnel, était de 24,7 millions de livres sterling.