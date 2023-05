La stratégie de politique étrangère de Biden ouvre la porte à la Chine, selon d’autres adversaires, selon des experts

Les décisions de politique étrangère du président Biden ont enhardi les adversaires américains, certains experts affirmant que l’administration a détérioré le rôle de l’Amérique en tant que leader mondial.

« J’ai toujours cru fermement que le président des États-Unis est en charge du monde et que le Congrès est en charge de la politique intérieure », a déclaré Fred Zeidman, coprésident et directeur du Council for a Secure America, à Fox News Digital. . « Nous avons un président en ce moment qui, je pense, est totalement concentré sur la politique intérieure et a totalement ignoré la politique mondiale. »

Les commentaires de Zeidman interviennent alors que Biden a été confronté à plusieurs crises de politique étrangère très médiatisées depuis son entrée en fonction, notamment le retrait désastreux d’Afghanistan, l’invasion russe de l’Ukraine et une posture de plus en plus hostile de pays tels que la Chine, la Corée du Nord et l’Iran.

Selon Zeidman, les dangers croissants auxquels le monde est confronté peuvent être attribués à la stratégie de politique étrangère de Biden, qui utilise une stratégie similaire à celle de l’ancien président Barack Obama qui affaiblit la capacité des États-Unis à dissuader les agresseurs du monde.

BIDEN A CONDUIT « HISTORIQUEMENT » DES ALLIÉS PROCHES DU MOYEN-ORIENT DANS LES BRAS DES PLUS GRANDS ENNEMIS DE L’AMÉRIQUE, DISENT LES EXPERTS

« Cela a commencé sous, pas son prédécesseur direct, mais sous Barack Obama… pour détruire l’exceptionnalisme américain », a déclaré Zeidman.

Zeidman a fait valoir que non seulement Biden a « affaibli notre armée », mais qu’il a également poursuivi des politiques nationales qui ont limité la capacité des États-Unis à projeter leur puissance. Il a souligné les politiques énergétiques de Biden, arguant que les mesures visant à limiter la production nationale de pétrole ont rendu les États-Unis dépendants des sources d’énergie étrangères et incapables de combler le vide pour les alliés confrontés à une crise énergétique à la suite de la guerre de la Russie en Ukraine.

« L’énergie a été la source de toutes les guerres, sans doute, dans l’histoire du monde », a-t-il déclaré.

Zeidman a également souligné le retrait américain d’Afghanistan, arguant que le spectacle qui s’est déroulé aux yeux du monde était suffisamment incitatif pour que les adversaires américains poursuivent une voie agressive.

« Je crois toujours que notre réponse en Afghanistan est ce qui a précipité l’invasion russe de l’Ukraine », a déclaré Zeidman, notant que la Chine pourrait également voir ce moment comme une opportunité d’agir également sur Taïwan.

Ces problèmes, selon Zeidman, peuvent tous être attribués à une philosophie de politique étrangère qui a commencé sous Obama, cédant le leadership et la place de l’Amérique en tant que puissance mondiale prédominante.

L’IRAN GAGNE UN FOND EN AMÉRIQUE DU SUD ALORS QUE BIDEN ADMIN POURSUIT UN ACCORD NUCLÉAIRE

« Le président Obama a toujours été philosophiquement un partisan de l’opprimé, et il a donc toujours été un partisan des pays considérés comme l’opprimé, qui seraient sans doute n’importe qui d’autre que les Américains, n’importe qui d’autre que l’OTAN », a déclaré Zeidman.

James Phillips, chercheur principal en politique étrangère à la Heritage Foundation, pense également qu’une grande partie de la philosophie de politique étrangère de Biden est un héritage de l’administration Obama.

Phillips a souligné qu’une grande partie de l’administration Biden est composée de personnes qui ont également servi dans l’administration Obama, ce qui a conduit Biden à poursuivre un « accord illusoire avec l’Iran aux dépens d’Israël, de l’Arabie saoudite et d’autres partenaires menacés par l’Iran ».

« La politique étrangère de l’administration Biden est essentiellement une répétition de la politique étrangère d’Obama, en particulier au Moyen-Orient », a déclaré Phillips à Fox News Digital. « Comme Obama, il cherche à minimiser les menaces posées par l’Iran, tout en justifiant un retrait des forces américaines au Moyen-Orient dans le cadre d’un « pivot » vers l’Indo-Pacifique, apparemment pour contenir la Chine. »

Phillips a fait valoir que le résultat n’a pas été de contenir la Chine, mais plutôt d’inviter son influence dans un Moyen-Orient où les États-Unis ont traditionnellement été la puissance prédominante.

BIDEN MANQUE DE STRATÉGIE COHÉRENTE SUR L’IRAN QUI EST À « SEMAINES » DE LA CONSTRUCTION D’UNE BOMBE NUCLÉAIRE, AIDE LA RUSSIE : EXPERT

« La Chine s’est tournée vers le Moyen-Orient pour renforcer ses relations avec l’Iran, et a cultivé de bien meilleures relations avec l’Arabie saoudite et d’autres États arabes, qui doutent de plus en plus de pouvoir dépendre de l’administration Biden », a déclaré Phillips.

Mais Joel Rubin, ancien sous-secrétaire d’État adjoint de l’administration Obama, soutient que l’accord iranien négocié sous Obama était le moyen le plus efficace de contenir les ambitions iraniennes de construire une arme nucléaire.

« Sur l’Iran, ce que Trump a fait a été de détruire un accord multilatéral sur les armes nucléaires », a déclaré Rubin à Fox News Digital. « Le résultat est que l’Iran est maintenant plus proche d’une bombe qu’il ne l’a jamais été. »

Alors que les efforts pour rétablir une sorte d’accord ont été bloqués, Rubin a noté qu’il peut être difficile de rétablir la diplomatie une fois qu’elle est abandonnée. Cependant, il a fait valoir que les efforts de Biden pour revenir au cadre de l’accord seraient une meilleure étape vers la maîtrise d’un Iran potentiellement nucléaire.

« Si vous voulez empêcher l’Iran d’obtenir une arme nucléaire, l’accord que nous avions avant le faisait », a déclaré Rubin. « La politique de pression maximale de Trump a été promulguée après qu’il se soit retiré de l’accord, et nous voyons les résultats, à savoir que l’Iran continue de semer la pagaille au Moyen-Orient, opprimant son propre peuple et, soit dit en passant, a une position beaucoup plus avancée. programme nucléaire. »

NIKKI HALEY: LA POUSSÉE DE BIDEN POUR UN NOUVEL ACCORD AVEC L’IRAN « REVIENDRA POUR MORDRE » LES ÉTATS-UNIS, ISRAËL S’IL N’EST PAS FACE À LA FORCE

Rubin soutient que la doctrine de politique étrangère de Biden visait à restaurer le leadership américain dans le monde, y compris à rétablir les liens avec les alliés de l’OTAN qui se sentaient souvent aliénés sous l’administration Trump. Il a également souligné le travail de Biden pour forger de nouveaux engagements et alliances en Asie, quelque chose conçu pour aider à faire face à la menace émergente que représente la Chine.

« Restaurer et accélérer nos alliances multilatérales et placer le leadership américain au sommet de cette pyramide », a noté Rubin comme l’un des principaux objectifs de la politique étrangère de Biden.

En plus de la construction d’alliances, Rubin a souligné que l’agenda national de Biden était un pilier de la philosophie de Biden, l’appelant « construire de l’intérieur vers l’extérieur ».

« L’idée d’investir en Amérique et de la reconstruire était une idée que Donald Trump avait depuis quatre ans et n’a jamais compris comment le faire », a déclaré Rubin. « Les dépenses de Joe Biden pour l’industrie nationale… pour l’avenir ainsi que nos infrastructures pour les infrastructures climatiques et énergétiques, la résilience climatique, les nouvelles technologies, les routes, les ponts… cela ne s’est pas produit sous Trump, c’est arrivé sous Biden. «

Rubin a ajouté qu’un autre pilier clé de la stratégie de politique étrangère de Biden est d’investir dans des infrastructures de « puissance dure », en versant de l’argent dans le ministère de la Défense pour construire et réparer ce qui a longtemps été négligé.

SÉN. JAMES LANKFORD DIT QUE LA « MESSAGERIE MIXTE » DE BIDEN SUR LE MOYEN-ORIENT EST « INUTILE », AVERTIT DE LA MONTÉE DE L’ANTISÉMITISME

« Vous avez un mélange d’économie, de diplomatie et de défense », a déclaré Rubin. « Ce ne sont pas que des ventes, Trump a fait beaucoup de ventes d’équipements militaires américains, mais pas beaucoup d’investissements dans le secteur de la défense. Nous apprenons maintenant des domaines dans lesquels il faut investir en grande partie à cause de cette guerre chaude que nous sommes soutien en Ukraine. »

Pris ensemble, Rubin a déclaré que la stratégie de politique étrangère de Biden a été de reconstruire le rôle de l’Amérique en tant que leader.

« Sommes-nous leader ou suivons-nous ? Sommes-nous isolés ? dit Rubine. « Comment couvrez-vous la Chine quand vous êtes seul? Vous ne le faites pas. Vous essayez, mais des sanctions seules contre la Chine, lorsque des pays s’enfuient, ne servent à rien. Mais maintenant, ils ne s’enfuient pas », a-t-il ajouté. soulignant l’augmentation des dépenses de défense du Japon « en partenariat avec les États-Unis ».

Cependant, Zeidman pense que les États-Unis ont fait tout sauf restaurer leur rôle de leader mondial sous Biden.

« Tous les pays qui dépendaient des États-Unis pour les défendre… ils sont rapidement arrivés à la conclusion qu’ils ne pouvaient plus dépendre des États-Unis », a-t-il déclaré, soulignant le retrait américain d’Afghanistan et la façon dont il était perçu. « Nous devons avoir une armée forte. Le monde doit comprendre que nous avons la capacité, la volonté et le désir de soutenir les pays qui nous sont amis. »