La stratégie de Mike Weir remise en question samedi à la Coupe des Présidents

Le capitaine international a été remis en question samedi après-midi pour être resté avec ses joueurs canadiens

Contenu de l’article Mike Weir a besoin d’un autre retour miracle cette semaine à la Coupe des Présidents au Royal Montréal.

Contenu de l’article Le capitaine international a fait carrière en accomplissant l’inattendu, depuis sa victoire au Masters jusqu’à sa victoire face à face contre Tiger Woods lors de cet événement sur ce parcours de golf. Après une double séance de jeu en montagnes russes samedi, l’équipe locale outsider de Weir devra canaliser tout cela pour surmonter un déficit de quatre points lors du match en simple de dimanche et remporter la Coupe des Présidents. «Continuez simplement à vous battre, nous y sommes», a déclaré le Canadien Taylor Pendrith samedi soir. « Évidemment, nous aurons besoin d’une journée vraiment solide, et tout le monde devra bien jouer pour marquer des points, mais nous sommes là et une très bonne journée demain peut gagner ce match. Tout le monde doit apporter ses meilleurs éléments. Après un rallye tardif sous le soleil couchant samedi qui a vu l’équipe de Jim Furyk remporter les deux derniers matchs avec des victoires au 18e trou, l’équipe américaine débutera les 12 derniers matchs en simple avec une avance dominante de 11-7 dans la course à 15,5 points.

Contenu de l’article Cette finale époustouflante n’était que le dernier rebondissement de ce qui s’était transformé en une semaine de match play passionnante et compétitive. Après un retard de près de deux heures dû au brouillard, la double séance marathon de samedi a débuté vers 9 heures du matin avec des équipes se retrouvant à égalité 5-5. Le drame de samedi matin n’a pas pu rivaliser avec la frénésie de vendredi d’un redressement international avec les deux équipes semblant un peu endormies et les birdies difficiles à trouver. Lorsque le soleil s’est levé lors de la troisième journée, les étoiles des deux équipes ont commencé à briller ; Aucun n’est plus brillant que la bougie d’allumage internationale Tom Kim, qui s’est avéré être l’une des personnalités les plus électriques du jeu et une force de match avec laquelle il faut compter. Lors de la séance de quatre balles du matin, l’équipe de Kim et Si Woo Kim a réussi six birdies dans les 10 premiers trous, battant Keegan Bradley et Wyndham Clark de l’équipe américaine 4&3.

Contenu de l’article « C’est toujours amusant de jouer avec Tom », a déclaré Si Woo Kim. « Heureusement, c’est mon coéquipier. Oui, nous avons joué ensemble, donc je pense que c’est énorme pour nous. Il a si bien joué. Les trois Canadiens ont perdu leurs matchs du matin, Corey Conners et Mackenzie Hughes perdant leur match contre les numéros 2 mondiaux Xander Schauffele et Tony Finau, tandis que Taylor Pendrith et Adam Scott ont perdu 2 et 1 contre les numéros 1 mondiaux Scottie Scheffler et Collin Morikawa. Avec ces résultats, et le jeu fragile de Hughes et Pendrith en particulier, la décision de Weir de s’en tenir aux trois Canadiens lors de la séance de tirs alternés de l’après-midi alors qu’ils tiraient de l’arrière 8-6 a été rapidement remise en question. En fait, Weir a demandé aux huit joueurs de la séance du matin de jouer à nouveau dans l’après-midi malgré un réveil à 4 heures du matin, et malgré le fait que cela signifiait laisser le pilier australien Jason Day et trois autres sur le banc pour toute la journée.

Contenu de l’article « Je ne peux pas croire que Mike Weir fasse cela », a déclaré l’analyste et ancien joueur Brad Faxon. « Je pense simplement que c’est une démonstration de défiance de la part des quatre joueurs qui étaient assis. » Au lieu de cela, Weir est resté fidèle aux Canadiens et aux duos qui ont déclenché la superbe remontée de vendredi. Comme pour toute décision de coaching, les gens la jugeront en fonction des résultats ; et pour Weir, cela semblait fonctionner. Jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Pendant la majeure partie de l’après-midi, Pendrith et Hughes ont livré leur capitaine, les deux joueurs réalisant des putts clés et remportant des trous. Pendrith s’est effondré tout au long de la séquence avec un certain nombre de tirs de fer courts incroyablement médiocres, mais Richmond Hill, Ont. Le natif a réussi à remporter son match de l’après-midi, en grande partie grâce au superbe jeu de son partenaire Adam Scott tout au long de la séquence. La paire a gagné 2 contre Brian Harman et Max Homa.

Contenu de l’article « J’espère que je pourrai récupérer. Cela valait la peine de sortir cet après-midi pour gagner un point », a déclaré Adam Scott, 44 ans. «Je suis ravi de cela, et j’espère que ce sera serré demain. Nous avons un grand jour. Hughes a également fait sa part, avec son incroyable intensité et son fantastique jeu court compensant quelques problèmes à la sortie du tee pendant la majeure partie de l’après-midi. Mais au 18e trou, Hughes visiblement épuisé a laissé le chip le plus important de la journée terriblement court, et après un raté de Conners de 12 pieds et un tir de Sam Burns de quatre, ce fut une perte critique pour le duo canadien. « Ça pue, je veux dire, j’avais une petite puce là-bas, et ça va rester avec moi pendant un moment », a déclaré Hughes. « Je ne l’avais tout simplement pas tout à fait compris aujourd’hui. Je n’ai pas très bien joué le matin, et ils nous ont fait confiance pour revenir le soir ou cet après-midi et marquer un point.

Contenu de l’article Même le duo dynamique de Kim n’a pas pu y parvenir, perdant son match lorsque Patrick Cantlay a montré ses couleurs en match play en drainant un 17 pieds pour un birdie et une victoire de 1 avec son partenaire Schauffele. « C’est spécial chaque fois que nous jouons ensemble dans ces événements », a déclaré Cantlay à propos de jouer avec son bon ami Schauffele. « En terminant comme ça après hier, en prenant l’élan pour les simples demain, l’équipe va bien dormir ce soir, et nous sortirons demain en pleine forme. RESULTATS DU SAMEDI MATIN

Scheffler et Morikawa GAGNER 2&1 Scott & Pendrith

Schauffele & Finau GAGNER 3&2 Conners & Hughes

Bradley & Clark 4&3 S. Kim & T. Kim GAGNER

Cantlay et brûlures GAGNER 2&1 Matsuyama et moi RESULTATS DU SAMEDI APRES-MIDI

Harman & Homa 2 UP Pendrith & Scott GAGNER

Morikawa et Burns GAGNER 1 HAUT. Conners et Hughes

Cantlay & Schauffele GAGNER 1 HAUT. S. Kim et T. Kim

Scheffler & Henley GAGNER 3&2 Matsuyama et moi

