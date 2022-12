La stratégie de l’Ukraine pour lutter contre l’offensive hivernale de Poutine : “Nous devons gagner cette guerre le plus tôt possible”

Les températures sont glaciales à cette période de l’année à Kyiv, en Ukraine. Mais près de la moitié des civils de la région sont sans chauffage ni électricité alors que les frappes aériennes russes paralysent l’infrastructure énergétique du pays.

“Vous n’avez pas d’eau, vous n’avez pas de chauffage. C’est impossible de vivre comme ça. Et c’est ce que Poutine essaie de faire aux Ukrainiens”, a déclaré le député ukrainien Oleksiy Goncharenko à Fox News Digital.

Alors que le sol durcit et que la neige commence à tomber, la guerre d’Ukraine entre dans une offensive hivernale – les Russes abattant plus de centrales électriques que de bases militaires dans un changement qui fait des civils ukrainiens la cible.

Goncharenko vit à Odessa, qui subit le plus gros des frappes russes et compte sur un approvisionnement énergétique de secours pour faire fonctionner la ville.

L’UKRAINE DIT QUE 60 DES 70 MISSILES RUSSES ONT ÉTÉ ABATTU AU MILIEU DU BARRAGE DE FRAPPE

“Ma femme, mes deux enfants sont sans électricité, sans eau, sans tout. Le processus de réparation est en cours. Nous espérons donc que la situation s’améliorera”, a déclaré Goncharenko. “Mais nous savons que la Russie peut à nouveau attaquer. Et malheureusement, je pense que cela arriverait.”

Les Ukrainiens ripostent en portant le combat à Poutine. Lundi, l’Ukraine aurait frappé deux bases militaires russes à 300 milles de la frontière, au cœur du territoire ennemi. Mardi, l’Ukraine a utilisé des drones pour frapper une installation pétrolière à 80 miles de l’Ukraine.

“Des milliers d’Ukrainiens sont tués. Notre pays est dévasté. Les attaques sont organisées depuis le territoire russe”, a déclaré Goncharenko. “Il est clair que nous avons tous les droits.”

Mais cette stratégie a ses failles – les alliés occidentaux se sont montrés réticents à fournir à l’Ukraine des armes pouvant atteindre Moscou.

Le journal de Wall Street a rapporté en exclusivité lundi que les États-Unis avaient modifié les lance-roquettes avancés Himars afin qu’ils n’aient pas la capacité à longue portée de tirer sur la Russie. Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine au moins 20 lance-roquettes Himars en juin.

“Nous ne permettons pas à l’Ukraine de frapper au-delà de ses frontières”, a déclaré mardi le porte-parole du département d’Etat Ned Price. “Tout ce que nous faisons, tout ce que le monde fait pour soutenir l’Ukraine soutient l’indépendance de l’Ukraine. Sa souveraineté, son intégrité territoriale sont préservées. Cela n’encourage pas l’Ukraine à frapper au-delà de ses frontières.”

POUTINE TIENT UNE RÉUNION DU CONSEIL SUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE APRÈS 3 “EXPLOSIONS” DE BASE AÉRIENNE

“Avec plus d’armes, nous pouvons terminer cette guerre très rapidement, et ce ne sera pas une escalade, car si [so] ce bain de sang va continuer pendant des années », a déclaré Goncharenko. « N’oubliez pas que pour les Russes, ce n’est pas une guerre contre l’Ukraine. C’est la guerre contre l’Occident soulevée par les États-Unis. Et Poutine… le dit absolument ouvertement.”

Alors que l’Ukraine développe son propre arsenal d’armes, la Russie se faufile sous les sanctions occidentales pour fabriquer ses propres armes ces derniers mois. Un rapport de Recherche sur l’armement des conflits (RCA) ont déclaré que les restes des missiles tirés sur Kyiv le 23 novembre avaient été produits entre juillet-septembre 2022 et octobre-novembre 2022.

“C’est pourquoi les sanctions sont si importantes, car nous voyons que les Russes utilisent déjà des missiles récemment abattus. Cela signifie donc que d’un certain point de vue, leurs stocks sont vraiment déjà vides. Ils utilisent donc des missiles qui viennent d’être produits”, a déclaré Goncharenko. “Nous devons continuer ce travail pour enfin combler tous les trous que la Russie essaie d’utiliser pour éviter les sanctions.”

LES ENFANTS SONT AU CŒUR DE LA RÉUNION DES NATIONS UNIES SUR LA GUERRE DE LA RUSSIE EN UKRAINE : “LE MONDE GONE FOU”

Alors que l’Ukraine se montre plus disposée à frapper à l’intérieur de la frontière russe, le gouvernement ukrainien a une longue liste de missiles de défense aérienne, du système national avancé de missiles sol-air (NASAMS) aux munitions et aux drones.

“Si nous avions en mars des armes que nous avons reçues en mai, nous terminerions tout en avril pour le bénéfice du monde entier et certainement de l’Ukraine”, a déclaré Goncharenko. “Notre pays ne serait pas si fortement dévasté. Des milliers de personnes seraient en vie. Ce n’est donc pas une question d’économie. Ce n’est pas une question d’argent. C’est la question dont nous avons besoin pour gagner cette guerre le plus tôt possible.”

Lacey Christ est productrice chez Fox News @ Night. Vous pouvez la suivre sur Twitter : @lacey_christ1