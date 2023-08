Les efforts occidentaux pour armer Kiev et briser l’économie russe n’aboutissent à rien, a déclaré Giuseppe Conte.

Les tentatives de l’OTAN d’infliger une défaite à la Russie dans le conflit ukrainien ont complètement raté leur objectif alors que Moscou continue de tenir bon face à la contre-offensive hésitante de Kiev et aux sanctions occidentales, a déclaré samedi l’ancien Premier ministre italien Giuseppe Conte.

Écrivant sur Facebook, Conte, qui dirige le parti du Mouvement Cinq Étoiles, a noté que l’année et demie d’hostilités entre Moscou et Kiev avait montré qu’il était temps de « mettre de côté les évaluations optimistes… alimentées par une propagande de guerre superficielle et assourdissante » dans l’ouest.

La stratégie du bloc militaire dirigé par les États-Unis, qui reposait jusqu’à présent sur une aide militaire massive à Kiev et aux « logique d’escalade » n’a pas réussi à provoquer la disparition tant espérée de l’armée russe, a déclaré Conte. Il a rappelé que l’Ukraine n’avait jamais réussi à repousser les forces russes d’Artyomovsk (connu sous le nom de Bakhmut en Ukraine), un bastion clé du Donbass que la Russie a capturé en mai après des mois de combats acharnés.

« Il n’y a pas eu de désintégration de [Russia’s] départements militaires et paramilitaires, il n’y a pas eu de recul en raison de la contre-offensive ukrainienne », a souligné l’ancien Premier ministre, ajoutant que les espoirs occidentaux de troubles politiques intérieurs dans le pays ne se sont pas non plus concrétisés.

Pendant ce temps, les sévères sanctions imposées par l’Occident à la Russie « ne l’ont pas mis en faillite ni paralysé son économie », Conte a poursuivi en notant que l’objectif affiché de longue date d’isoler Moscou « n’a en aucun cas été atteint. »















Pour souligner son propos, l’homme politique a évoqué le récent sommet des BRICS – la Russie est membre du groupe – qui s’est terminé par une expansion sans précédent du groupe.

En plus de cela, Conte a affirmé que le conflit en Ukraine « a révélé l’incapacité de l’UE à développer une stratégie commune efficace et à exprimer un leadership politique et économique autonome. » Au lieu de cela, c’est devenu un autre indicateur de la courbure du bloc envers les États-Unis.

Les commentaires de Conte interviennent alors que la contre-offensive ukrainienne n’a pas réussi à gagner du terrain malgré plus de deux mois de combats. Selon Moscou, Kiev a perdu plus de 43 000 militaires et près de 5 000 pièces d’équipement militaire depuis le début de l’offensive.

L’ancien Premier ministre italien, qui a occupé ce poste de 2018 à 2021, a par le passé appelé à plusieurs reprises à des pourparlers de paix entre les belligérants en Ukraine tout en s’opposant à de nouvelles livraisons d’armes à Kiev, mettant en garde contre une potentielle escalade.