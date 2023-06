La stratégie de l’ancien président américain se précise

À cette fin, les avocats de Trump devraient déposer une requête pour rejeter l’affaire, et si cela ne fonctionne pas, attendez-vous à ce qu’ils utilisent tous les outils retardateurs à leur disposition : marchander sur la procédure judiciaire ; se disputer les documents fournis lors de la découverte ; cherchant à voir des documents classifiés qui nécessitent une autorisation.

Après des années à contourner la responsabilité et à briser les normes, Trump fait maintenant face à un jugement juridique. Crédit: Illustration par Matt Golding

Après tout, c’est le travail de Cannon de fixer le rythme et les directives sur le déroulement de la procédure, mais les critiques ne sont pas convaincus qu’elle accélérera le processus – en particulier après avoir rendu une décision l’année dernière qui a initialement ralenti l’examen par le FBI des documents classifiés. .

Et l’ancien président a aussi autre chose en sa faveur : un juré unique et la notion de doute raisonnable.

Le manifestant Domenic Santana, déguisé en détenu et remorquant un faux boulet, est arrêté après s’être jeté devant la voiture de Trump. Crédit: PA

Aussi accablant que puisse être l’acte d’accusation, l’avocat spécial Jack Smith devrait encore convaincre 12 personnes que l’ancien président a non seulement « conservé délibérément » des documents classifiés, mais les a également montrés à d’autres, les a déplacés et a délibérément entravé les tentatives de les récupérer. .

Le fait que le jury provienne du territoire natal de Trump, la Floride, un État autrefois à tendance démocrate qui s’est de plus en plus tourné vers les républicains, rend le défi de Smith d’autant plus difficile.