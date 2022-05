La stratégie de la suprématie blanche pour détruire l’Amérique

La fusillade de masse du week-end à Buffalo, New York, n’était pas simplement un acte de haine aléatoire. C’était le produit d’une stratégie violente, formulée dans d’obscurs magazines néo-nazis et diffusée dans les recoins les plus sombres d’Internet, qui vise à provoquer la destruction de la société américaine.

Cette idée est appelée « accélérationnisme », et les suprématistes blancs violents comme le tireur de Buffalo y voient leur meilleure chance d’arrêter le soi-disant « grand remplacement » : l’idée que la population blanche de l’Ouest est « remplacée » par des non-blancs, une intention délibérée changement démographique souvent imputé aux cabales juives. Les partisans de l’accélération croient que la race et l’ethnicité créent des divisions inhérentes au sein des sociétés occidentales, que des actes de violence individuels peuvent enflammer. L’idée est “d’accélérer” la crise des gouvernements occidentaux – et de provoquer une guerre raciale qui culmine dans la victoire blanche.

Dans un document de 180 pages, le tireur de Buffalo — qui, selon les forces de l’ordre, ciblait les Noirs – attribue directement ses actions à la pensée accélérationniste. Dans une section intitulée « Déstabilisation et accélération : tactiques pour la victoire », il affirme que « la stabilité et le confort sont les ennemis du changement révolutionnaire. Par conséquent, nous devons déstabiliser et gêner la société partout où c’est possible.

Ces passages sont directement copiés de l’écriture du tireur de Christchurch en 2019 en Nouvelle-Zélande, dont les idées ont précédemment influencé les tireurs de masse américains à Poway, en Californie, et à El Paso, au Texas. Des groupes néo-nazis militants comme Atomwaffen et The Base ont construit leur idéologie autour de l’accélérationnisme. Certains universitaires d’extrême droite ont même identifié une pensée accélératrice parmi les émeutiers du 6 janvier.

Il est important de ne pas exagérer l’influence de l’accélérationnisme en Amérique. À l’heure actuelle, c’est une idée confinée à une toute petite frange qui n’a pratiquement aucune chance de renverser avec succès le gouvernement américain ou de fomenter une guerre raciale.

Mais le fait est que nous sommes dans une période de polarisation politique intense motivée principalement par des clivages raciaux et culturels. Et les théories extrémistes odieuses trouvent de plus en plus de support dans les espaces traditionnels. Les meurtres néo-nazis ne peuvent peut-être pas inciter à une guerre raciale, mais ce sont des événements horribles – et ils peuvent intensifier nos divisions de manière à approfondir la crise politique américaine.

L’accélérationnisme, d’un journal néo-nazi aux rues de Buffalo

Certains comptes rendus journalistiques attribuent les origines de l’accélérationnisme néonazi moderne à Les journaux de Turnerun roman suprématiste blanc de 1978 qui envisage la chute de la démocratie américaine. Les journaux de Turner est en effet extrêmement influent sur la droite marginale, jouant un rôle dans l’inspiration de l’attentat à la bombe d’Oklahoma City en 1995.

Mais le texte le plus responsable de l’accélérationnisme tel que nous le connaissons aujourd’hui est le bulletin des années 1980 Siège, dans lequel l’écrivain néonazi James Mason plaide pour que le mouvement suprémaciste blanc reprenne là où le tueur en série Charles Manson l’a laissé. Manson, qui a en fait échangé des lettres avec Mason, croyait en une guerre raciale à venir qu’il appelait “Helter Skelter”. Les meurtres commis par Manson et ses disciples ont servi, dans l’esprit de Mason, de modèle d’action violente décentralisée qui pourrait accélérer la venue d’un tel événement – ​​et serait difficile à arrêter pour les autorités.

Si les néonazis imitaient Manson à un niveau individuel, agissant seuls plutôt que dans le cadre d’organisations, ils pourraient éventuellement contribuer à susciter un soulèvement blanc contre le système. Ces meurtres accéléreraient le rythme d’un effondrement de la société déjà rendu inévitable par la corruption juive et non blanche, et prépareraient le terrain pour son remplacement par un Quatrième Reich.

Mason a langui dans l’obscurité jusqu’en 2017, lorsque des membres du groupe militant néonazi Atomwaffen l’ont retrouvé chez lui à Denver. Le groupe a été fondé en 2015 et l’admirait depuis longtemps; Atomwaffen et des néonazis partageant les mêmes idées se sont appropriés le terme « accélérationnisme » (qui est également utilisé par une famille de théories académiques sur la nature du capitalisme tardif) pour leur adaptation de la pensée de Mason.

Après s’être associés à Mason, ils ont reçu sa bénédiction pour continuer à promouvoir agressivement ses idées. L’accélérationnisme qu’ils ont prêché était centré sur l’intensification des contradictions, utilisant la violence à la fois pour cibler leurs ennemis et forcer une réponse sévère du système politique. C’est une idée avec des influences claires sur le tireur de Buffalo, qui prétend avoir utilisé une arme à feu lors de l’attaque, qui a tué 10 personnes, en partie parce que « les modifications des lois sur les armes à feu qui seront repoussées [afterward] va… aider mon cas » en inspirant une réaction violente contre le gouvernement.

Au cours de la dernière demi-décennie environ, les idées d’accélération se sont rapidement propagées à travers des sites Web dédiés et des forums portant des noms tels que “Siege Culture” et “Fascist Forge”, ainsi que des réseaux sociaux plus traditionnels. Au cours de cette période, les membres d’Atomwaffen ont été liés à au moins cinq meurtres.

Mais la version suprémaciste blanche de l’accélérationnisme ne nécessite aucun complot ou groupe organisé pour mener au meurtre de masse. Les justifications accélératrices de la violence ont tellement imprégné les espaces nationalistes blancs en ligne que n’importe qui pourrait les rencontrer et tirer leurs propres conclusions meurtrières – comme l’a fait l’accusé Buffalo.

Christchurch et ses imitateurs

En mars 2019, un homme lourdement armé est entré dans une mosquée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et a tué 51 musulmans pendant qu’ils priaient. Ce fut l’une des attaques terroristes suprémacistes blanches les plus meurtrières de l’histoire moderne – et l’une des plus importantes.

Le tireur, Brenton Tarrant, croyait que la croissance de la population non blanche était une menace existentielle pour sa race. Il a écrit une chape intitulée “Le grand remplacement” et son plan pour arrêter le prétendu “remplacement” s’inspirait largement des idées accélérationnistes.

« Pourquoi avez-vous perpétré l’attaque ? … Pour ajouter de l’élan aux oscillations du pendule de l’histoire, déstabilisant et polarisant davantage la société occidentale afin de finalement détruire la folie nihiliste, hédoniste et individualiste actuelle qui a pris le contrôle de la pensée occidentale », écrit-il, un passage qui sera plus tard copié par le tireur Buffalo.

Il est difficile d’exagérer l’influence de l’attaque du tireur de Christchurch et des écrits sur la droite raciste d’Internet. La violence pure de l’agression contre la petite communauté musulmane de Nouvelle-Zélande a transformé ses écrits en une lecture incontournable sur la droite raciste – et a fait de l’accélérationnisme l’une des idées dominantes de la droite marginale aujourd’hui.

Et cela copieurs inspirés.

En avril 2019, un homme du nom de John Earnest est entré dans une synagogue à Poway, en Californie, et a commencé à tirer sur des fidèles. Les écrits d’Earnest, un mélange d’antisémitisme chrétien de la vieille école et de haine de l’ère Internet, empruntent certaines des idées accélérationnistes de Tarrant et le citent comme une influence directe (“Tarrant a été un catalyseur pour moi personnellement”, écrit-il).

Plusieurs mois plus tard, un autre nationaliste blanc nommé Patrick Crusius a attaqué un Walmart à El Paso, ciblant spécifiquement les clients hispaniques. Comme le tireur de Christchurch, Crusius semblait obsédé par l’idée d’une menace démographique des immigrants non blancs. Il a prêté allégeance à la façon de penser du tueur néo-zélandais.

“Je soutiens le tireur de Christchurch et son manifeste”, a-t-il écrit dans une chape pré-attaque. “La communauté hispanique n’était pas ma cible avant de lire The Great Replacement.”

Après cette vague de violence en 2019, la menace d’une violence à tendance accélérationniste s’est apparemment atténuée. Atomwaffen a officiellement dissous sa présence aux États-Unis en 2020 après une série de raids des forces de l’ordre visant leurs dirigeants, bien que certains membres en aient refondé une version en 2021 sous le nom d’Ordre national socialiste. En 2020 et 2021, les données de la Ligue anti-diffamation ont montré une baisse significative des meurtres de suprémacistes blancs par rapport aux années précédentes – principalement parce qu’aucune des deux années n’a vu d’attaque massive liée à cette idéologie (la pandémie pourrait bien avoir été un facteur également) .

Mais la menace ne s’est pas dissipée. Le tireur de Buffalo a suivi le modèle de 2019 jusqu’à un T, allant de la citation de la théorie du complot du «grand remplacement» à la description explicite de la pensée tactique accélérationniste en passant par le plagiat libéral des écrits de Tarrant. Le danger est maintenant que ce tueur inspire une nouvelle série de violences racistes et antisémites à un moment où la démocratie américaine est encore plus menacée.

La menace accélérationniste après Buffalo

Les idées accélérationnistes ne sont pas restées confinées à la droite néonazie. La notion de déclenchement d’un effondrement social et d’une seconde guerre civile est la prémisse centrale de la sous-culture “boogaloo”, une idéologie anti-gouvernementale polyvalente qui contient des éléments néo-nazis mais ne fait pas pleinement partie du mouvement. Ce type d’adoption par d’autres groupes souligne à quel point l’accélérationnisme est plus une vision stratégique large qu’un programme politique spécifique.

“L’accélérationnisme est mieux compris comme un anti-idéologie, dirigé vers la destruction de l’ordre idéologique actuel et du système politico-économique qui exprime et crée cet ordre. Mais dans sa poussée anti-idéologique, l’accélérationnisme rend possible ce qui était autrefois si difficile : déplacer à l’unisson les nombreuses variétés de tendances d’extrême droite extrêmes », écrivent les universitaires Brian Hughes et Cynthia Miller-Idriss dans un mémoire de 2021 sur l’idée.

Dans leur article, Hughes et Miller-Idriss s’intéressent particulièrement à l’accélérationnisme et à l’assaut du 6 janvier contre le Capitole. Ils citent des preuves qu’un large éventail de tendances idéologiques accélérationnistes ont participé à l’attaque, y compris certains néonazis de style Mason. Leur enquête sur les réseaux sociaux suprémacistes blancs après le 6 janvier a révélé que les accélérationnistes les plus violents y voyaient une preuve que leurs objectifs étaient réellement réalisables.

“Le 6 janvier a représenté une apothéose pour ce nouveau réseau accélérationniste d’extrême droite”, écrivent-ils. « C’est aussi devenu une source d’élan et d’énergie renouvelée pour l’extrême droite. C’est un symbole fédérateur, un exemple d’une victoire qui a failli l’être et qui l’est peut-être encore. Il a responsabilisé et enhardi ses admirateurs tout en offrant une opportunité d’exercer la tactique terroriste commune d’étudier et d’apprendre des actions ratées.

Notamment, le 6 janvier n’a pas été un événement principalement ni même largement inspiré par la pensée néonazie. C’était une émeute provoquée par Donald Trump et ses alliés de droite ; la plupart des émeutiers n’étaient pas Siège lecteurs mais plutôt des croyants engagés de MAGA. Le radicalisme du courant dominant a incité une sorte de violence à laquelle la frange pouvait se joindre et s’approprier.

Dans les mois qui ont immédiatement suivi le 6 janvier, beaucoup (dont moi-même) se sont inquiétés d’une vague de violence idéologique qui n’a pas émergé. Mais l’attaque de Buffalo prouve que le danger est toujours là, tout comme les liens avec le courant dominant. Des personnalités conservatrices de premier plan, dont Tucker Carlson et la représentante Elise Stefanik (R-NY), ont récemment poussé des versions aseptisées de l’idée du Grand Remplacement qui a motivé les tueurs accélérationnistes de Christchurch.

Le fait n’est pas que ces personnages aient littéralement inspiré la fusillade de Buffalo. C’est plutôt que l’Amérique post-6 janvier est marquée par les conditions dont les accélérationnistes ont rêvé : une réceptivité croissante aux idées racistes marginales dans le grand public combinée à des partisans d’un grand parti démontrant une volonté d’utiliser la violence contre le gouvernement américain.

Cela ne signifie pas que les accélérationnistes réussiront probablement leur objectif de renverser le gouvernement ; ils ne sont pas. Mais même en deçà de cela, la persistance de l’idée laisse présager un avenir américain plus dangereux.