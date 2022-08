La stratégie de la CIA envers la Chine révélée

Les dirigeants de la lutte contre le terrorisme ont été informés qu’un recentrage sur Pékin et sa technologie de pointe était inévitable, a rapporté l’Associated Press

Le changement d’orientation de la CIA vers “compétition de grande puissance” avec la Chine signifie que “l’argent et les ressources seraient de plus en plus déplacés” loin du contre-terrorisme (CT), le deuxième officier le plus haut gradé de l’agence d’espionnage aurait déclaré aux dirigeants de sa branche CT. La réunion s’est tenue il y a quelques semaines à huis clos, a rapporté lundi l’Associated Press, citant des sources anonymes.

Le directeur adjoint David Cohen a assuré aux responsables lors de la réunion que la lutte contre les terroristes resterait une priorité pour l’agence dans une large mesure, selon le rapport.

L’ensemble de la communauté du renseignement américain a pivoté vers la Chine sous l’administration actuelle, avec des centaines d’officiers réaffectés, y compris du contre-terrorisme, selon l’agence de presse. La CIA évolue également dans cette direction, en embauchant de nouveaux officiers parlant couramment le chinois et en enseignant la langue aux employés actuels, a indiqué l’AP.

Le réalignement, qui se fait sous la pression du Congrès, signifie des coupes inévitables de financement et de main-d’œuvre dans d’autres domaines, a déclaré l’agence de presse. Les législateurs sont particulièrement intéressés par les technologies de pointe développées par la Chine, notamment les progrès de la science quantique, de l’intelligence artificielle et d’autres domaines. “qui sont susceptibles de perturber la manière dont les guerres futures sont menées et les économies sont structurées.”

LIRE LA SUITE: La CIA révèle son intention de se concentrer davantage sur la Chine, la technologie, le changement climatique et la diversité dans une annonce interne divulguée aux médias américains

En octobre dernier, la CIA a annoncé une réforme structurelle majeure, qui comprenait la création de deux soi-disant centres de mission. L’un est dédié à la Chine et l’autre aux technologies émergentes.

Le rapport de l’AP fait suite à l’annonce la semaine dernière de l’assassinat par la CIA du chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri, qui a été tué par une frappe de drone à Kaboul, a annoncé lundi le président américain Joe Biden.

L’agence a noté que les partisans de la Maison Blanche affirment que la frappe a montré que les États-Unis peuvent faire face aux menaces terroristes malgré leur retrait d’Afghanistan l’année dernière. Les critiques, quant à eux, ont suggéré que la présence de Zawahiri dans le pays indiquait une résurgence du terrorisme après la prise de pouvoir des talibans. Les nouvelles autorités afghanes ont rejeté les affirmations américaines selon lesquelles le chef d’Al-Qaïda avait obtenu la protection et le feu vert pour vivre dans la capitale.