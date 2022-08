La stratégie de diffusion en continu de Warner Bros. Discovery au centre des résultats du deuxième trimestre

Les investisseurs se tournent vers Warner Bros. Discovery pour plus de détails sur sa stratégie de streaming lorsque la société nouvellement fusionnée publiera ses résultats du deuxième trimestre après la cloche jeudi.

Ils ont déjà eu un gros indice plus tôt cette semaine.

La société a annoncé mardi qu’elle mettrait de côté son film DC “Batgirl” directement en streaming, surprenant les fans et offrant un aperçu de la nouvelle ère sans fioritures sous le PDG récemment installé, David Zaslav.

Zaslav a pris la barre en avril et a donné la priorité aux mesures de réduction des coûts et a cherché à recentrer la stratégie de contenu de l’entreprise. Contrairement à l’ancien PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, Zaslav souhaite que les films à gros budget de la société fassent leurs débuts dans les salles, et non sur son service de streaming.

La décision a également soulevé des questions sur l’avenir d’autres projets de films et de télévision de HBO Max, de nombreux abonnés se tournant vers les médias sociaux craignant que leurs programmes préférés ne soient les prochains sur le billot.

Alors que “Batgirl” avait un budget plus modeste que ses homologues théâtraux – environ 90 millions de dollars après que les protocoles Covid ont augmenté les coûts – Warner Bros. Discovery, une fusion nouvellement créée entre Warner Media et Discovery, a passé au peigne fin ses livres pour trouver des endroits où économiser de l’argent. Mettre de côté le film “Batgirl” permet à l’entreprise d’effectuer une déduction fiscale dans le cadre d’un effort plus large visant à réduire la dette globale de l’entreprise.

Le film a terminé sa production en mars et en était aux premiers stades du montage par le duo de réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah (“Bad Boys for Life”, “Ms Marvel”), mais il ne sortira pas sur le streaming de la société. service, en première dans les salles ou être vendu à un autre studio si la société opte pour l’amortissement fiscal.

Enterrer le film permet également à Warner Bros. Discovery d’économiser les coûts de marketing potentiels et tout paiement final dans les contrats de films originaux qui auraient pu être antérieurs à la fusion.

Les acteurs de renom sont souvent rémunérés après la sortie d’un film en fonction des marqueurs du box-office ou des mesures d’audience. Et “Batgirl” avait de grands noms attachés : Michael Keaton a repris son rôle de Batman, JK Simmons a été choisi comme commissaire Jim Gordon et Brendan Fraser a été choisi pour incarner le méchant Firefly.

“Bien que l’explication donnée pour la suppression de ‘Batgirl’ concerne l’évolution des stratégies concernant les longs métrages diffusés directement sur les plateformes de streaming, cela semble toujours être une décision remarquable compte tenu de l’état d’avancement de la production », a déclaré Robert Thompson, professeur à l’Université de Syracuse et expert en culture pop. brûler votre maison juste avant de rembourser l’hypothèque.”

La décision semble également porter “au moins un certain jugement” sur la qualité du film, a déclaré Thompson, puisque Warner Bros. Discovery ne voit aucun avenir pour lui, que ce soit en streaming ou en salle.

Pourtant, avec “Batgirl” à un stade aussi précoce de la post-production, un montage supplémentaire aurait pu résoudre les problèmes du film à temps pour ses débuts prévus fin 2022.

Bien que la mise en veilleuse du film puisse prendre une décision financière, cela a un coût social. Non seulement les fans de bandes dessinées de DC ont été déçus, mais beaucoup se sont demandé pourquoi la société avait mis fin à un projet dirigé par une star afro-latinx, Leslie Grace.

Warner Bros. Discovery était déjà sous le feu des critiques pour ne pas avoir ouvertement répondu aux allégations en cours contre la star de “The Flash”, Ezra Miller.

Alors que les dirigeants sont restés muets sur Miller, ils devraient aborder la décision controversée lors de l’appel aux résultats de l’entreprise jeudi – parallèlement à des questions plus larges sur son contenu et ses plans de streaming.