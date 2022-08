La stratégie de campagne démocratique pourrait se retourner contre lui – Shaw Local

Deux des plus gros contributeurs aux candidats purs et durs soutenus par Trump ne sont pas ceux que vous pourriez deviner : le gouverneur JB Pritzker et la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi.

Pritzker et ses alliés ont dépensé 30 millions de dollars pour essayer d’aider le sénateur Darren Bailey, un adepte de Trump, à être le candidat républicain au poste de gouverneur. Pelosi a travaillé dur pour que deux candidats du Colorado Make America Great Again remportent la primaire républicaine.

Je ne suis pas fan de Pritzker, Pelosi ou Trump.

Comme l’a souligné le chroniqueur du New York Times David Brooks le 30 juin, le Parti démocrate se comporte de manière imprudente et antipatriotique.

Ils pensent que les candidats trumpistes d’extrême droite seront plus faciles à battre aux élections générales que les opposants plus modérés. Ainsi, ils interviennent dans la primaire de l’autre parti pour s’assurer que les électeurs ont les pires choix possibles.

Ce n’est même pas une chose à distance patriotique à faire. Les gens qui aiment leur pays devraient vouloir que les meilleurs candidats avancent, pas les pires.

Mais là est le problème, ces candidats d’extrême droite que les démocrates soutiennent pourraient finir par l’emporter.

Un législateur d’État à la retraite m’a récemment pris à part et a fait part de son objection à ce phénomène relativement nouveau.

« Vous avez entendu dire qu’à cause du redécoupage, les politiciens choisissent leurs électeurs plutôt que les électeurs choisissent leurs politiciens. Eh bien, c’est encore pire. Les politiciens choisissent leurs adversaires », a déclaré l’ancien député.

Et il y a le hic. La démocratie repose sur une vigoureuse concurrence d’idées.

Lorsque le système est truqué pour décourager la concurrence et limiter les choix des électeurs, nous n’avons plus de démocratie.

Certains démocrates pensent que la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe v. Wade incitera les électeurs pro-choix à se manifester en masse pour soutenir leurs candidats.

Soupir. Combien de fois dans une vie l’électeur moyen envisage-t-il de se faire avorter ? À quelle fréquence remplissent-ils leur voiture d’essence ou leur panier d’épicerie ?

Dans un monde d’hyperinflation, les électeurs voteront leur portefeuille. Et cela n’augure rien de bon pour les démocrates, le parti au pouvoir. Il convient également de noter que le parti contrôlant la Maison Blanche perd presque toujours des sièges lors des élections de mi-mandat.

Plus le Parti démocrate devient un groupe de végétaliens au volant de Prius déterminés à mener des batailles culturelles, moins ils comprennent les électeurs de la classe ouvrière. Vous savez, ces gens qui emballent nos courses, ramassent nos ordures et gardent nos enfants.

Ils souffrent. L’escalade des prix de l’essence a rendu leur trajet vers le travail coûteux et la flambée des prix des denrées alimentaires a rendu difficile l’alimentation de leurs familles. Et, non, ils ne veulent pas d’aide du gouvernement. Ils veulent juste joindre les deux bouts.

Un incroyable 83% des Américains pensent que l’économie est mauvaise ou pas si bonne, selon un sondage de May Wall Street Journal-NORC. Et un pourcentage tout aussi stupéfiant de 83% des Américains sont insatisfaits de la façon dont les choses se passent dans le pays, selon un sondage Gallup.

Et quel genre d’absurdités voyons-nous débattre ? Les mères devraient-elles être appelées des porteuses d’enfants et les menstruatrices devraient-elles être appelées « personnes avec des vagins » plutôt que « femmes ». Les universitaires adorent ces débats. Mais les gens de la classe ouvrière trouvent cela rebutant. Ils voient « mère » comme un terme d’affection, un point de fierté – pas un mot d’exclusion.

Lorsqu’un candidat centriste, Bill Clinton, a battu George HW Bush, il l’a fait avec le mantra de campagne : « C’est une question d’économie, idiot.

De plus en plus, les élites du parti ont perdu le contact avec ce message.

Et avant que vous pensiez que je défends les républicains, je ne le suis pas. De plus en plus, le GOP est descendu dans une dévotion sectaire envers un homme qui cherche à diviser et qui, pendant au moins un jour, a constitué une menace pour la démocratie elle-même.

Mais cela ne signifie pas que ses disciples ne réussiront pas dans les urnes. Les électeurs sont en colère et sa politique de grief jouera bien en novembre. S’ils gagnent, les démocrates comme Pritzker et Pelosi, qui ont fait un don à leurs campagnes, méritent le blâme.

• Scott Reeder, rédacteur pour Illinois Times, est joignable au : [email protected].