La stratégie de Biden sur le gazoduc Russie-Allemagne est déroutante et doit être expliquée, selon un expert en politique étrangère

Michael O’Hanlon, membre senior de la Brookings Institution, a déclaré qu’il pensait que la décision de l’administration Biden de renoncer aux sanctions contre une entreprise russe superviser la construction d’un gazoduc controversé entre la Russie et l’Allemagne visait à améliorer les relations avec l’Allemagne.

« Je crois qu’ils sont essentiellement renvoyés au chancelier [Angela] Merkel pour trouver une sorte de stratégie qui, selon elle, pourrait fonctionner, et peut-être amener la Russie à mieux se comporter par rapport à l’Ukraine et à d’autres endroits … Mais si c’est la stratégie, j’aimerais l’entendre expliquer et défendre, pas seulement trier de balayé sous le tapis », a déclaré O’Hanlon.

Le gazoduc Russie-Allemagne, connu sous le nom de Nord Stream 2, acheminerait du gaz naturel de Russie vers l’Allemagne et passerait sous la mer Baltique. Les critiques des deux côtés de l’allée politique ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la Russie pourrait utiliser le gazoduc pour gagner de l’influence sur les nations européennes.

Le sénateur républicain Rob Portman a claqué la décision et a déclaré que c’était « contraire à nos intérêts nationaux et, à une période particulièrement instable, aider la Russie tout en faisant du mal à l’Ukraine et à nos alliés de l’Union européenne ».

La démocrate du New Hampshire, Jeanne Shaheen, a déclaré dans un communiqué que « l’achèvement de ce pipeline constitue une menace pour les intérêts de sécurité américains et la stabilité de nos partenaires dans la région ».

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

O’Hanlon a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » qu’il était d’accord avec les critiques.

«Il est difficile de donner à la Russie plus de latitude, plus de poids et aussi la capacité de contourner l’Ukraine dans le transport de gaz vers l’Europe», a déclaré O’Hanlon. « Cela ne me fait pas de penser que ce soit une bonne décision. »