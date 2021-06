La stratégie d’Apple plie le monde

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Je vais mettre Apple et d’autres géants de la technologie sur le canapé du thérapeute : pour comprendre leurs motivations et leurs actions, il est utile d’examiner leurs vulnérabilités. J’ai été surpris cette année qu’Apple n’ait pas bougé, car les régulateurs et certaines sociétés d’applications se plaignent bruyamment des inconvénients du système d’applications créé par Apple il y a plus de dix ans. Le reproche est essentiellement qu’Apple abuse de son contrôle sur les applications iPhone pour imposer des frais injustes et des complexités aux développeurs d’applications. C’est la réclamation dans un procès qu’Epic Games, le fabricant du jeu vidéo Fortnite, a en cours contre Apple. Apple dit qu’il est juste d’exercer un contrôle sur les applications et de percevoir des commissions pour certaines choses que nous faisons sur nos téléphones. Mais il y a aussi autre chose à l’œuvre : la peur. Relier les points entre les difficultés commerciales d’Apple et ses choix nous aide à comprendre pourquoi l’entreprise fait ce qu’elle fait – et par extension comment ces actions affectent tout le monde, que nous possédions ou non un appareil Apple. La stratégie d’Apple fait plier le monde.

Pourquoi Apple devrait-il s’inquiéter ? Il connaît un franc succès et a tellement d’argent que… eh bien, les employés de l’entreprise s’assoient chaises de bureau cela pourrait coûter plus cher que votre canapé. Ou votre voiture. Mais la réalité est que les ventes de smartphones n’auront probablement plus jamais une poussée de croissance comme celle des années 2010 qui a fait d’Apple une superstar. Les smartphones sont devenus une nécessité de la vie moderne dans de nombreux pays, comme les réfrigérateurs, mais il y a moins d’acheteurs potentiels de smartphones pour la première fois chaque année, et les gens attendent plus longtemps pour remplacer les téléphones qu’ils possèdent déjà. (Je reconnais qu’Apple a vendu beaucoup plus d’iPhones et d’autres appareils récemment. Nous verrons si cela dure ou s’il s’agit d’un incident lié à la pandémie.) Apple et de nombreuses personnes qui gardent un œil sur l’entreprise ne pensent pas que ce soit un problème si Apple a plus de mal à vendre plus d’iPhone chaque année. Au lieu de cela, l’entreprise a modifié sa stratégie pour gagner plus d’argent avec les gadgets que nous avons dans nos maisons et nos poches – sous forme de téléchargements d’applications, d’abonnements comme Apple Music, les écouteurs AirPods et d’autres produits ou services Apple connectés aux appareils de l’entreprise. C’est une stratégie intelligente qui fonctionne très bien, mais aussi une stratégie née de la nécessité maintenant que l’ère des smartphones semble révolue.

Il y a aussi une ombre portée par le besoin d’Apple de devenir plus que la société iPhone. Apple, par exemple, serait-il plus disposé à reconsidérer certains aspects de l’App Store s’il ne dépendait pas autant de générer de l’argent à partir de sources autres que les ventes d’iPhone ? Et dans quelle mesure les tactiques d’Apple changent-elles toutes les technologies que nous utilisons ? L’écrivain Vox Peter Kafka a récemment écrit que Facebook avait décidé de commencer les bulletins d’information que les gens lisent dehors des applications de Facebook en partie pour éviter de payer les frais exigés par Apple pour les abonnements numériques vendus dans ses applications iPhone. Les milliards de personnes qui utilisent Facebook sont affectées par la stratégie d’Apple pour tirer plus d’argent des applications. Les entreprises ont également déclaré que ils se sont sentis obligés de facturer de l’argent aux gens dans leurs applications iPhone à cause des règles d’Apple. En bref, ces applications pourraient être pires pour les utilisateurs, en raison du changement de stratégie d’Apple. Il n’est pas rare que le monde qui nous entoure soit façonné par les modèles économiques et les finances des entreprises. Et parfois, cela joue en notre faveur. Microsoft offre un PC Windows les utilisateurs accèdent à plus de types d’applications en partie parce que, contrairement à Apple, il n’a pas besoin de gagner de l’argent avec les frais d’application, et Microsoft veut faire un pied de nez à Apple. Nous ne sommes pas complètement aux caprices des tactiques des grandes entreprises pour gagner de l’argent. Mais je trouve utile d’examiner les façons dont nos choix technologiques ne sont pas des accidents, ni ne sont purement motivés par ce que nous voulons.

Avant de partir… Une victoire pour Facebook dans une guerre probablement longue : Un juge fédéral a déclaré qu’un procès de la Federal Trade Commission visant à démanteler Facebook manquait de trop de faits essentiels pour aller de l’avant. Le juge a demandé au gouvernement d’essayer de prouver que Facebook répond à la définition légale d’un monopole, a rapporté Cecilia Kang. DealBook a une analyse de l’opinion du juge, qui a également déclaré que plus de 40 États avaient attendu trop longtemps pour porter leur propre affaire antitrust. En rapport: Toutes les enquêtes et poursuites antitrust contre les grandes entreprises technologiques sont formidables pour les avocats, écrivent Cecilia et David McCabe. Un exemple : 51 avocats de 21 cabinets d’avocats ont comparu devant les tribunaux dans le cadre d’affaires antitrust contre Google.

La vie n’est que du fourrage pour les publications en ligne : Les habitants d’un comté rural de Chine se déguisent en agriculteurs et pêcheurs à l’ancienne pour mettre en scène des scènes d’une Chine révolue que les touristes locaux et étrangers peuvent photographier et publier en ligne, écrit ma collègue Vivian Wang. Les configurations sont élaborées, y compris la combustion de paille pour simuler la brume.

Les animaux de compagnie robots sont meh mais aussi prometteurs: « Ils pourraient devenir suffisamment sophistiqués pour devenir leur propre catégorie de choses – pas nécessairement un animal de compagnie vivant, mais pas un grille-pain glorifié non plus”, explique un écrivain pour Gizmodo. Bisous à ça C’est un vidéo fascinante d’un troupeau de moutons, enregistré depuis un drone sur plusieurs mois et accéléré. (j’ai repéré ça en premier dans la newsletter du Garbage Day.) Nous voulons de vos nouvelles. Dites-nous ce que vous pensez de ce bulletin et ce que vous aimeriez que nous explorions d’autre. Vous pouvez nous joindre au ontech@nytimes.com. Si vous ne recevez pas déjà cette newsletter dans votre boîte de réception, veuillez vous inscrire ici. Vous pouvez également lire colonnes passées sur la technologie.