La stratégie d’AMD évolue pour donner la priorité à l’échelle du marché plutôt qu’aux GPU Radeon destinés aux passionnés

Jack Hyunh révèle le plan d’AMD pour augmenter sa part de marché, et non pour courir après les GPU phares

L’entreprise aura éventuellement quelque chose à offrir aux passionnés.

Jack Hyunh, vice-président senior et directeur général du groupe d’affaires informatique et graphique d’AMD, a été interviewé par Le matériel de Tom à l’IFA 2024, où il a répondu à l’une des questions les plus fréquemment posées par les passionnés de GPU : AMD se concentrera-t-il sur les GPU phares dans la prochaine série ?

AMD n’a pas officiellement confirmé ni commenté l’annulation présumée du GPU Navi 41/4C, le chipset phare doté de l’architecture RDNA4. Si les rumeurs sont vraies, AMD avait initialement l’intention de concurrencer NVIDIA sur le segment haut de gamme ou pour les passionnés. Cependant, pour des raisons non précisées, la société a abandonné ces plans et concentre désormais ses efforts sur les GPU Navi 48 et Navi 44. Il convient de noter que les noms de ces GPU ont déjà été confirmés par AMD via des correctifs de pilotes open source et des manifestes d’expédition.

Jack Hyunh,Source : AMD

Les réponses de Jack Huynh à Tom’s Hardware suggèrent qu’AMD a adopté une nouvelle stratégie. Au lieu de se concentrer sur le segment des passionnés, qui ne représente qu’environ 10 % du marché, AMD vise désormais à développer son activité à grande échelle. Ce changement d’orientation devrait avoir un impact sur la prochaine série Radeon RX 8000.

Il convient de noter qu’AMD s’est concentré à deux reprises sur le segment grand public au cours de son histoire récente, d’abord avec les séries Polaris 10/20/30, puis avec les puces RDNA de première génération. Bien qu’il existe quelques conceptions complémentaires, telles que la RX Vega et la Radeon VII, seule la première a réussi à conquérir une petite partie du segment haut de gamme.

AMD est revenu au niveau des passionnés avec les Radeon RX 6900 puis la série 7900, qui offrent toutes deux des rapports prix/performances compétitifs par rapport aux séries GeForce RTX 30 et 40 de NVIDIA. Paul Alcorn de TH a demandé à Jack s’il pouvait concurrencer NVIDIA sur le marché des GPU haut de gamme, voici ce qu’il a répondu :

Je m’intéresse à l’échelle, et AMD est dans une situation différente en ce moment. Nous avons ce débat assez souvent chez AMD, n’est-ce pas ? La question que je pose est donc la suivante : la PlayStation 5, pensez-vous qu’elle nous porte préjudice ? Elle coûte 499 $. Je vous demande donc si c’est amusant de devenir le roi de la montagne ? Encore une fois, je recherche l’échelle. Parce que lorsque nous obtenons de l’échelle, j’emmène les développeurs avec nous. Ma priorité numéro un à l’heure actuelle est donc de développer notre activité pour atteindre 40 à 50 % du marché plus rapidement. Est-ce que je veux viser 10 % du TAM ? [Total Addressable Market] ou 80 % ? Je suis plutôt du genre 80 % parce que je ne veux pas qu’AMD soit la société que seuls ceux qui peuvent se permettre des Porsche et des Ferrari peuvent acheter. Nous voulons construire des systèmes de jeu pour des millions d’utilisateurs. Oui, nous aurons de très, très, très bons produits. Mais nous avons essayé cette stratégie [King of the Hill] — ça n’a pas vraiment progressé. ATI a essayé cette stratégie du King of the Hill, et la part de marché a été en quelque sorte… la part de marché. Je veux créer les meilleurs produits au bon prix du système. Donc, pensez au prix ; nous aurons le leadership. — Jack Hyunh à Tom’s Hardware

Lorsqu’on lui a demandé directement s’il souhaitait entrer dans le segment des GPU phares, Jack a répondu ceci :

Un jour, nous le pourrons. Mais ma priorité pour le moment est de développer l’échelle d’AMD. Parce que sans échelle pour l’instant, je ne peux pas attirer les développeurs. Si je dis aux développeurs : « Je vise juste 10 % de part de marché », ils me répondent simplement : « Jack, je te souhaite bonne chance, mais nous devons opter pour Nvidia. » Je dois donc leur montrer un plan qui dit : « Hé, nous pouvons atteindre 40 % de part de marché avec cette stratégie. » Et ils me disent : « Je suis avec toi maintenant, Jack. Maintenant, je vais optimiser sur AMD. » Une fois que nous aurons cela, nous pourrons viser le sommet. — Jack Hyunh à Tom’s Hardware

Jack ne dresse pas un tableau sombre pour les passionnés. Il affirme qu’AMD aura quelque chose à leur offrir, qui utilisera la technologie des puces, mais il ne dit pas quand. Il convient de noter que RDNA3 utilise déjà une conception de puces, mais des rumeurs suggèrent qu’AMD travaille également sur la désagrégation des tuiles de calcul, une tâche très complexe pour les processeurs graphiques.

AMD a déjà surpris l’industrie avec l’introduction de Ryzen, prenant Intel au dépourvu en proposant des conceptions de puces pour les processeurs. Si AMD parvient à reproduire ce succès pour Radeon, Intel ne sera pas le seul à être pris par surprise : NVIDIA pourrait également en ressentir l’impact. Découvrez la critique complète ci-dessous.

Source: Le matériel de Tom