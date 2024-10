La stratégie CBTI réduit l’utilisation des somnifères chez les aînés canadiens

Une stratégie développée par des chercheurs canadiens pour encourager les patients âgés souffrant d’insomnie à se sevrer des somnifères et à améliorer leur sommeil grâce à des techniques comportementales est efficace, suggèrent les données. S’il s’avère utile pour les millions de Canadiens âgés qui dépendent actuellement de benzodiazépines nocturnes (BZD) et de non-BZD (familièrement appelés médicaments Z) pour leur sommeil, cela pourrait apporter un avantage supplémentaire : réduire l’utilisation des ressources.

David Gardner, docteur en pharmacie

« Nous savons que la thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie (CBTI) fonctionne. Elle est recommandée comme thérapie de première intention car elle fonctionne », a déclaré l’auteur de l’étude David Gardner, PharmD, professeur de psychiatrie à l’Université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Actualités médicales Medscape.

« Nous partageons des informations sur les somnifères, des informations qui ont été intégrées à des techniques de changement de comportement qui amènent les gens à reconsidérer ou à repenser leur utilisation à long terme d’hypnotiques sédatifs, puis à transmettre ces informations à leur prestataire ou à leur pharmacien pour en discuter. « , a-t-il déclaré.

Les résultats ont été publiés le 18 septembre à JAMA Psychiatrie.

Meilleur sommeil, moins de pilules

Gardner et son équipe ont créé une intervention de mobilisation des connaissances à plusieurs volets, directement destinée au patient et dirigée par lui, appelée Dors bien. Il intègre des preuves basées sur les meilleures pratiques et des lignes directrices ainsi que de multiples techniques de changement de comportement avec du contenu et des graphiques. Gardner a souligné qu’il s’agit d’un changement de direction dans les soins qui allège le fardeau des prestataires sans le supprimer complètement.

Pour tester l’efficacité de l’intervention, Gardner et son équipe ont choisi le Nouveau-Brunswick comme lieu pour un essai contrôlé randomisé ouvert à 3 bras de 6 mois ; la province a l’un des taux d’utilisation de sédatifs les plus élevés et une population de personnes âgées vulnérable aux effets secondaires graves de ces médicaments (p. ex. déficience cognitive, chutes et fragilité). L’étude s’intitulait Vos réponses lorsque vous avez besoin de sommeil au Nouveau-Brunswick (YAWNS NB).

Les participants éligibles étaient âgés de ≥ 65 ans, vivaient dans la communauté et avaient pris des agonistes des récepteurs des benzodiazépines (BZRA) pendant ≥ 3 nuits par semaine pendant 3 mois ou plus. Les participants ont été assignés au hasard à un groupe témoin ou à l’un des deux groupes d’intervention. Le groupe d’intervention YAWNS-1 (n = 195) a reçu un colis postal contenant une lettre de motivation, un livret expliquant comment arrêter les somnifères, un livret expliquant comment « retrouver le sommeil » et un site Web complémentaire. Le groupe YAWNS-2 (n = 193) a reçu des versions mises à jour des livrets utilisés lors d’un essai antérieur. Le groupe témoin (n = 192) a reçu le traitement habituel (TAU).

Une plus grande proportion de participants à YAWNS-1 ont arrêté les BZRA à 6 mois (26,2 %) et ont vu leurs doses diminuer (20,4 %), par rapport aux participants à YAWNS-2 (20,3 % et 14,4 %, respectivement) et aux participants à TAU (7,5 % et 12,8 %). , respectivement). Les numéros correspondants à envoyer par courrier pour obtenir un arrêt supplémentaire étaient de 5,3 colis YAWNS-1 et de 7,8 colis YAWNS-2.

À 6 mois, l’arrêt du BZRA a duré en moyenne 13,6 semaines pour YAWNS-1, 14,3 semaines pour YAWNS-2 et 16,9 semaines pour TAU.

Les mesures du sommeil se sont également améliorées avec YAWNS-1, par rapport à YAWNs-2 et TAU. La latence d’endormissement a été réduite de 26,1 minutes chez les participants à YAWNS-1, par rapport à YAWNS-2 (P. P.

Bien que tous les participants aient subi une évaluation rigoureuse avant l’inclusion, moins de la moitié des participants recevant l’une ou l’autre intervention (36 % dans YAWNS-1 et 43 % dans YAWNS-2) ont contacté leur prestataire ou leur pharmacien pour discuter des réductions de dose de BZD. Cette découverte pourrait résulter en partie d’un accès limité en raison de la pandémie de COVID-19, selon les auteurs.

Un modèle de soins par étapes

L’intervention vise à aider les patients à « changer leur approche des somnifères à un traitement CBTI à court terme pour des bénéfices de sommeil à long terme, et à travailler avec leur prestataire pendant ce processus », a déclaré Gardner.

Il a pointé du doigt un suivi post-étude des prestataires de santé des participants à l’étude, dont la plupart avaient une expérience modérée à étendue dans la déprescription des BZRA, ce qui a montré que 87,5 % à 100 % étaient entièrement ou presque entièrement d’accord ou soutenaient l’utilisation de la stratégie Sleepwell et de son contenu chez les patients âgés qui dépendent de sédatifs.

« Les prestataires ont déclaré que la déprescription est difficile, prend du temps et ne constitue souvent pas une utilisation productive de leur temps », a déclaré Gardner. « Je considère l’insomnie comme un problème de santé bien adapté à un modèle de soins par étapes. Les approches d’auto-assistance se situent tout en bas de ce modèle et peuvent aider à déplacer le fardeau initial vers les patients et hors du système de santé. »

La faible adoption du CBTI a empêché le CBTI de démontrer son potentiel, un défi que Charles M. Morin, PhD, professeur de psychologie à l’Université Laval à Québec, Québec, Canada, attribue à deux facteurs. « De toute évidence, il n’y a pas assez de prestataires possédant ce type d’expertise, et cela n’est pas toujours couvert par l’assurance maladie publique, donc les gens doivent payer de leur poche pour traiter leur insomnie », a-t-il déclaré.

Charles M. Morin, Ph.D.

« Dans l’ensemble, je pense que c’était une très belle étude, bien menée, avec un échantillon impressionnant », a déclaré Morin, qui n’a pas participé à l’étude. « Les résultats sont plutôt encourageants et nous indiquent que même lorsque les personnes âgées utilisent des somnifères depuis 10 ans en moyenne, il est toujours possible de réduire la dose. Mais cela ne se fait pas seul. Les gens doivent être guidés pour ce faire », non seulement pour diminuer la consommation de médicaments, mais ils ont également besoin d’une alternative », a-t-il déclaré.

Morin s’est demandé combien de patients acceptaient de commencer avec une faible intensité. « Idéalement, il devrait s’agir d’un paradigme de décision partagée, dans lequel le médecin ou la personne qui voit le patient en premier présente les options disponibles et explique les avantages et les inconvénients de chacune. Certains patients pourraient choisir un médicament parce que c’est une solution rapide », a-t-il déclaré. « Mais certains pourraient vouloir recourir au CBTI, même si cela demande plus de travail. Les résultats sont durables dans le temps », a-t-il ajouté.

L’étude a été financée conjointement par l’Agence de la santé publique du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le cadre d’un projet pilote sur les aînés en santé. Gardner et Morin n’ont signalé aucune relation financière pertinente.

Liz Scherer est une journaliste indépendante spécialisée dans la santé et les sciences qui rend fréquemment compte de l’actualité nord-américaine et européenne.