En Grande-Bretagne, le nombre quotidien de nouveaux cas de Covid a chuté de plus de 90% depuis son pic début janvier. La baisse est plus importante que dans pratiquement n’importe quel autre pays. (Aux États-Unis, les nouveaux cas ont chuté de 79% depuis janvier.) Étant donné que la variante contagieuse B.1.1.7 a été découverte pour la première fois en Grande-Bretagne et est maintenant la forme virale dominante du pays, «la chute libre de la Grande-Bretagne dans les cas est d’autant plus importante. impressionnant », m’a dit Wachter. «De toute évidence, leur stratégie de vaccination a été très efficace.»

Kate Bingham , un capital-risqueur qui a dirigé le comité qui a conseillé le gouvernement britannique sur la vaccination, a décrit la stratégie de cette façon: «Je pense que c’est la bonne réponse de santé publique, qui est de montrer que vous essayez de vacciner le plus de personnes possible, le plus tôt possible. que possible. Mieux vaut protéger un peu tout le monde plutôt que de vacciner moins de personnes pour leur donner une protection supplémentaire de 10%. »

