La stratégie anti-islamophobie du conseil scolaire de l’Ontario remise en question après qu’un élève musulman ait été repéré

Un père ontarien remet en question la légitimité de la stratégie anti-islamophobie d’un conseil scolaire des mois après que son fils a été pointé du doigt par un enseignant lors d’une leçon qui comportait des caricatures racistes.

Au cours de la classe de janvier, l’enseignant du secondaire de la région de Peel, qui comprend les villes torontoises de Mississauga et Brampton, a montré deux caricatures du magazine français controversé Charlie Hebdo aux étudiants du baccalauréat international dans le cadre d’un module sur la censure.

Sans aborder la nature stéréotypée des caricatures – qui ciblaient les communautés musulmanes, juives et noires – l’enseignant a évoqué le massacre de Charlie Hebdo en 2015 au cours duquel les bureaux du magazine ont été attaqués par deux membres liés à Al-Qaïda qui ont tué 12 personnes.

L’enseignant aurait alors appelé l’élève – le seul musulman de la classe, selon son père – pour lui demander s’il trouvait les images offensantes, ce à quoi il aurait dit oui. Sa ligne de questionnement s’est ensuite tournée vers les vues de l’étudiant sur le massacre.

« J’ai ressenti presque de la tristesse et de l’impuissance », a déclaré Rahim Kassam, le père de l’étudiant, dans une interview accordée à CBC News. « Parce que contrairement à se blesser à l’école en pratiquant un sport, vous pouviez l’emmener à l’hôpital. C’était quelque chose qui les impactait mentalement. »

« Ce n’est pas quelque chose que je pourrais simplement faire partir pour lui. »

L’enseignant a été suspendu en janvier pour trois mois et est retourné à l’école en avril.

Un porte-parole du Peel District School Board a déclaré à CBC News dans un communiqué que l’enseignant avait été tenu responsable par une discipline progressive après une enquête approfondie qui a pris en compte les commentaires de l’élève concerné, de ses parents, des membres de la communauté et d’autres élèves.

Le porte-parole a déclaré que le conseil était attaché à sa stratégie anti-islamophobie et que « des mesures, des arrangements et des soutiens supplémentaires ont été rapidement proposés et mis en œuvre pour soutenir le confort et le bien-être de l’élève à l’école ».

L’incident s’est produit le même mois que la stratégie anti-islamophobie du conseil scolaire – la seule politique à l’échelle du district au Canada — a été mis en place, dont une partie comprend la formation des enseignants à détecter leurs propres préjugés implicites.

L’enseignant est retourné à l’école après avoir été suspendu

Le Peel District School Board a été le premier au Canada à adopter une stratégie visant à démanteler l’islamophobie et à affirmer l’identité des élèves musulmans en janvier. (Radio-Canada)

Kassam a rencontré le directeur de l’école en janvier après l’incident et de nouveau en avril. Selon lui, le directeur a reconnu lors de la deuxième réunion que l’islamophobie et le racisme anti-noir s’étaient produits lors de l’incident dans la salle de classe.

Souvent, ces problèmes se résument à l’intention de l’enseignant, a déclaré un expert.

Les enseignants peuvent faire appel à un élève qui appartient à une communauté particulière parce qu’il « peut avoir une idée ou un aperçu qui sera bénéfique pour la classe », a déclaré Naved Bakali, professeur d’éducation antiraciste à l’Université de Windsor.

« Il se peut que l’enseignant ait eu de bonnes intentions en apportant cela en classe », a déclaré Bakali à CBC News. Mais cette approche suppose à tort qu’il y a une voix homogène d’une communauté particulière sur la question, c’est pourquoi la formation est nécessaire, a-t-il ajouté.

« Il y a beaucoup d’étudiants [who] ne veulent pas occuper ces postes où ils doivent être cette voix représentative. »

La stratégie comprend une formation à la sensibilité

La stratégie anti-islamophobie du Peel District School Board était en préparation depuis plus de deux ans avant son lancement en janvier.

Le conseil a adopté une motion pour développer la stratégie en septembre 2021, dans le but de garantir que les élèves et les enseignants musulmans se sentent plus en sécurité dans la salle de classe après une série de crimes haineux contre la communauté au Canada.

REGARDER | Reportage de CBC en 2021 sur la stratégie anti-islamophobie de Peel :

Lancement d’une stratégie anti-islamophobie au conseil scolaire de l’Ontario Le Peel District School Board de l’Ontario est devenu le premier conseil scolaire à annoncer la mise en œuvre d’une stratégie anti-islamophobie pour le personnel et les élèves.

À l’époque, les dirigeants communautaires ont déclaré que pour être efficace, le plan devrait centrer les voix des étudiants et inclure un examen du programme, entre autres mesures réalisables.

La formation annuelle obligatoire sur la sensibilisation à l’islamophobie pour tous les membres du personnel du conseil était l’un des principaux piliers de la stratégie. Le Toronto District School Board a voté en faveur de l’élaboration d’une politique similaire en avril.

Bakali a déclaré qu’une formation à la sensibilité pour l’enseignant aurait pu être utile, mais qu’une conversation avec les membres de la communauté ou avec la famille affectée serait une meilleure approche pour lutter contre l’incompréhension et l’ignorance.

« Je pense que c’est ce qui manque vraiment dans les espaces scolaires », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez avoir toutes ces sortes de développements professionnels, mais si vous n’établissez pas de liens avec la communauté dans son ensemble, avec les membres de la communauté qui sont généralement réduits au silence dans l’espace éducatif ou qui ont le sentiment qu’ils n’y appartiennent pas, les barrières continuent de rester là. »

Alors que Kassam a déclaré qu’il pensait que la stratégie pourrait être un moyen efficace d’enseigner l’islam aux éducateurs, il a déclaré qu’il n’était pas convaincu que le conseil scolaire prenne sa propre stratégie au sérieux.

« Parce que la façon dont cela a été géré jusqu’à présent, j’avais l’impression que cela venait d’être repoussé – comme si c’était juste écrit sur papier, non? Je parie que si cela avait été suivi, je ne serais pas dans cette situation », a-t-il déclaré.

L’efficacité de la stratégie remise en question par un ancien administrateur

Nokha Dakroub, un parent de Peel et ancien conseiller scolaire qui a présenté la motion anti-islamophobie, a déclaré à CBC News que l’incident remettait en question la légitimité de la stratégie. (Craig Chivers/CBC)

Bien que la région de Peel soit l’une des plus diversifiées sur le plan ethnique et religieux au Canada, elle n’a pas été épargnée par un schéma inquiétant de violence antimusulmane qui a émergé partout au Canada ces dernières années.

Le conseil lui-même avait été placé sous tutelle par le ministère de l’Éducation en 2019 après des allégations de racisme anti-Noirs au sein de ses écoles. Le superviseur nommé a terminé son mandat en janvier, écrit dans une lettre au ministre que le conseil était de nouveau autosuffisant.

Nokha Dakroub, un parent de Peel et ancien conseiller scolaire qui a présenté la motion anti-islamophobie, a déclaré à CBC News que la stratégie visait à éduquer les enseignants, les élèves et à affirmer l’identité des élèves.

« Je suis désolée, les dessins animés de Charlie Hebdo n’affirment l’identité de personne », a-t-elle déclaré. « Ils vont à l’encontre de cela. Tout ce qui s’est passé dans cette affaire va à l’encontre de la stratégie anti-islamophobie. »

« Cela apporte remettre en question, vraiment, la légitimité du travail que nous avons fait jusqu’à présent. »

Kassam a déclaré que lorsque l’enseignant est retourné à l’école, son fils a été informé par le directeur que l’enseignant n’établirait pas de contact visuel avec lui et qu’il ne devait pas non plus la regarder. On lui a également dit qu’il pouvait quitter la classe 15 minutes plus tôt pour éviter de la rencontrer dans les couloirs.

« Il m’a dit quelque chose qui était assez frappant après que cela se soit produit », a déclaré Kassam. « Il a dit: » Je suis traité comme un citoyen de seconde classe maintenant. « »

Il est important de former les enseignants à être plus sensibles face au sectarisme ou à vérifier leurs propres préjugés, mais ce qui compte le plus, c’est qu’il y ait une responsabilité institutionnelle, a déclaré Dakroub.

« S’il y a un sentiment que cela n’a pas vraiment d’importance, et que les gens peuvent faire … des erreurs majeures et toujours être OK et s’en tirer avec une tape sur le poignet, comme on dit, rien ne changera. »