La stratégie américaine divulguée sur l’Ukraine considère la corruption comme la véritable menace

C’est plus frappant que l’analyse disponible dans la version publique peu remarquée du document de 22 pagesque le Département d’État semble avoir publié sans tambour ni trompette sur son site Internet il y a environ un mois.

La version confidentielle de la « Stratégie de pays intégrée » est environ trois fois plus longue et contient beaucoup plus de détails sur les objectifs américains en Ukraine, allant de la privatisation des banques à l’aide apportée à davantage d’écoles pour enseigner l’anglais, en passant par l’encouragement de l’armée à adopter les protocoles de l’OTAN. De nombreux objectifs visent à réduire la corruption qui sévit dans le pays.

La publication discrète de la stratégie et le fait que le langage le plus dur a été laissé dans la version confidentielle souligne le défi de messagerie auquel l’équipe Biden est confrontée.

L’administration veut faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle mette fin à la corruption, notamment parce que les dollars américains sont en jeu. Mais parler trop haut de cette question pourrait enhardir les opposants à l’aide américaine à l’Ukraine, dont beaucoup sont nombreux. Les législateurs républicains tentent de bloquer une telle aide. Toute perception d’un soutien américain affaibli à Kiev pourrait également provoquer plus de pays européens réfléchir à deux fois à leur rôle.

En ce qui concerne les Ukrainiens, « des conversations honnêtes ont lieu en coulisses », a déclaré un responsable américain familier avec la politique ukrainienne. Comme d’autres, la personne a bénéficié de l’anonymat pour discuter d’un sujet sensible.

La corruption ukrainienne a longtemps été une préoccupation des responsables américains, jusqu’au président Joe Biden. Mais le sujet a été minimisé à la suite de l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022, que Biden a qualifiée de véritable bataille de la démocratie contre l’autocratie.

Pendant des mois, les collaborateurs de Biden se sont contentés de brèves mentions de corruption. Ils voulaient faire preuve de solidarité avec Kiev et éviter d’alimenter un petit nombre de législateurs républicains critiques à l’égard de l’aide militaire et économique américaine à l’Ukraine.

William Taylor, ancien ambassadeur américain en Ukraine, a déclaré que de nombreux Ukrainiens ordinaires accueilleraient probablement favorablement cette stratégie car eux aussi en ont assez de la corruption endémique dans leur pays. | Andrew Harnik/AP Photo

Plus d’un an après le début d’une guerre à grande échelle, les responsables américains insistent davantage sur la question en public et en privé. Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, par exemple, rencontré début septembre une délégation des institutions ukrainiennes de lutte contre la corruption.

Un deuxième responsable américain proche des discussions a confirmé à POLITICO rapporte que l’administration Biden parle à l’Ukrainien dirigeants sur la possibilité de conditionner l’aide économique future à « des réformes visant à lutter contre la corruption et à faire de l’Ukraine un endroit plus attractif pour les investissements privés ».

De telles conditions ne sont pas envisagées pour l’aide militaire, a déclaré le responsable.

Un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé plusieurs hauts responsables de la défense dans le cadre d’une récente répression contre des allégations de corruption – un message aux États-Unis et à l’Europe qu’il écoute.

La Stratégie pays intégrée est un produit du Département d’État qui s’appuie sur les contributions d’autres parties du gouvernement américain, y compris le Département de la Défense. Il comprend des listes d’objectifs, des délais pour les atteindre et des étapes que les responsables américains aimeraient voir atteindre. (Le Département d’État produit de telles stratégies pour de nombreux pays une fois toutes les quelques années.)

Un responsable du Département d’État, s’exprimant au nom du département, n’a pas voulu dire si Washington avait partagé la version longue de la stratégie avec le gouvernement ukrainien ou s’il existe une version classifiée.

Tout va bien « tant que cela ne fait pas obstacle à l’aide que nous leur apportons pour gagner la guerre », a-t-il déclaré.

Le document indique que la réalisation des objectifs américains pour l’Ukraine implique de tenir les promesses américaines en matière d’équipement et de formation pour aider les forces armées ukrainiennes à repousser les attaques du Kremlin.

La version confidentielle décrit également les objectifs des États-Unis, notamment celui d’aider à réformer des éléments de l’appareil de sécurité nationale ukrainien pour permettre une « approche décentralisée et tolérante au risque dans l’exécution des tâches » et réduire les « opportunités de corruption ».

Même si l’alliance militaire de l’OTAN n’est pas près d’autoriser l’adhésion de l’Ukraine, la stratégie américaine évoque souvent le désir d’amener l’armée ukrainienne à adopter les normes de l’OTAN.

L’une des étapes espérées répertoriées dans la version confidentielle est que le ministère ukrainien de la Défense « mette en place un corps d’officiers subalternes et de sous-officiers professionnalisés avec la doctrine et les principes standards de l’OTAN ».

Même le format et le contenu des documents de défense ukrainiens devraient « refléter la terminologie de l’OTAN », indique une section confidentielle de la stratégie.

L’un des objectifs consiste à créer un « plan de résistance au niveau national ». Cela pourrait faire allusion aux Ukrainiens ordinaires qui riposteraient si la Russie gagnait plus de territoire. (Le responsable du Département d’État n’a pas voulu clarifier ce point.)

Les États-Unis souhaitent également voir l’Ukraine produire son propre équipement militaire en établissant une « industrie de défense nationale capable de répondre à ses besoins fondamentaux » ainsi qu’un environnement qui stimule les start-ups de technologies de l’information de défense, selon l’une des sections confidentielles.

Les responsables américains semblent particulièrement préoccupés par le rôle d’une élite dans l’économie ukrainienne.

« La désoligarchisation, en particulier des secteurs de l’énergie et des mines, est un principe fondamental pour reconstruire une meilleure Ukraine », déclare la partie publique de la stratégie. Selon la version confidentielle, un indicateur de succès est que le gouvernement ukrainien « adopte des réformes significatives décentralisant le contrôle du secteur énergétique ».

Les États-Unis semblent désireux d’aider les institutions ukrainiennes à renforcer leurs capacités de contrôle. Les objectifs énumérés vont de l’aide aux gouvernements locaux à évaluer les risques de corruption jusqu’aux réformes des bureaux des ressources humaines.

À titre d’exemple, la stratégie indique que les États-Unis aident la Chambre des comptes d’Ukraine à améliorer ses travaux d’audit et autres travaux connexes, afin qu’elle puisse suivre le soutien budgétaire direct des États-Unis.

La stratégie décrit la manière dont les États-Unis aident le secteur de la santé ukrainien, les cyberdéfenses et les organisations qui luttent contre la désinformation. Il appelle à soutenir les efforts et les initiatives anti-monopoles ukrainiens visant à accroître les recettes fiscales pour les caisses du pays.

La partie confidentielle appelle les systèmes financiers ukrainiens à « augmenter les prêts pour encourager l’expansion des entreprises » et à réduire le rôle de l’État dans le secteur bancaire.

L’une des étapes envisagées pour cette section est que « Alfa Bank redevienne de manière transparente une propriété privée ». Cela semble être une référence à une institution désormais connue sous le nom de Sense Bankqui appartenait auparavant à la Russie mais nationalisée par l’Ukraine.

La stratégie américaine semble avoir pour objectif de garantir que l’Ukraine non seulement conserve son orientation vers l’Occident, mais qu’elle développe des liens privilégiés avec l’Amérique.

Washington pense que cela se produira notamment grâce à la langue anglaise. La stratégie indique que les États-Unis offrent une aide technique et autre au ministère ukrainien de l’Éducation pour améliorer l’enseignement de l’anglais et qu’ils estiment qu’offrir des cours d’anglais peut aider à réintégrer les Ukrainiens libérés de l’occupation russe.

Les responsables américains aident également l’Ukraine à renforcer sa capacité à poursuivre les crimes de guerre au sein de son propre système judiciaire. Les étapes souhaitées comprennent la sélection de plus de 2 000 nouveaux juges et la résorption d’un arriéré de plus de 9 000 plaintes pour inconduite judiciaire.

La stratégie appelle également à reconstruire la présence diplomatique américaine en Ukraine, en l’étendant au-delà de Kiev à des villes comme Lviv, Odessa, Kharkiv et Dnipro.

En raison des réductions de personnel provoquées par l’invasion russe à grande échelle, « l’ambassade reste en mode crise », déclare l’une des sections publiques. (Le responsable du Département d’État n’a pas voulu discuter des effectifs actuels de l’ambassade.)

Comme ils l’ont fait dans des communications antérieures rapportées par POLITICO, les responsables américains soulignent les manières inventives avec lesquelles les États-Unis supervisent l’aide américaine à l’Ukraine malgré les limitations dues à la guerre. Ces efforts ont notamment consisté à utiliser une application appelée SEALR pour aider à suivre l’aide.