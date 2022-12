La stimulation cérébrale pourrait être plus invasive qu’on ne le pense

Mais est-ce? Dans l’enquête de Bluhm et ses collègues, les réponses variaient. Certains traitements par la pensée qui impliquent de multiples visites chez le médecin sont invasifs car ils empiètent sur le temps d’une personne. D’autres pensaient que les traitements qui reposent sur des appareils sont moins invasifs que les thérapies traditionnelles basées sur la parole, car ils ne nécessitent pas de régaler un étranger avec l’histoire de sa vie. Mais d’autres ont dit que ce qui rendait le TMS invasif était son impact sur le cerveau.

Les effets peuvent se propager dans tout le cerveau. En théorie, les formes non invasives de stimulation cérébrale sont conçues pour cibler des régions spécifiques, telles que celles impliquées dans l’humeur. Mais il est impossible d’identifier de minuscules zones lorsque vous stimulez le cerveau à travers le crâne, comme Nick Davis à l’Université métropolitaine de Manchester fait remarquer.

Et si la SMT peut aider à traiter les symptômes de la douleur chronique, de la dépression ou de la maladie de Parkinson, elle doit provoquer une sorte de changement dans le cerveau. Cela pourrait être dans la façon dont les molécules de signalisation sont produites, ou la façon dont les circuits cérébraux se connectent ou le feu, ou peut-être un autre mécanisme.

Et étant donné que nous ne comprenons toujours pas vraiment comment fonctionne TMS, il est difficile de savoir comment, le cas échéant, ces changements pourraient affecter le cerveau à long terme.

Un traitement est-il invasif s’il modifie le fonctionnement du cerveau d’une personne ? Cela dépend peut-être de l’impact de ces changements. Nous savons que les formes « non invasives » de stimulation cérébrale peuvent provoquer des maux de tête, des contractions et potentiellement des convulsions. La thérapie électroconvulsive, qui délivre une dose plus élevée de stimulation électrique, est conçue pour déclencher une crise et peut entraîner une perte de mémoire.

Cela peut être extrêmement pénible pour certaines personnes. Après tout, nos souvenirs font de nous ce que nous sommes. Et cela rejoint l’une des autres préoccupations concernant les technologies de modification du cerveau – le potentiel de changer nos personnalités. Les médecins ont remarqué que certaines personnes atteintes de DBS pour la maladie de Parkinson éprouvent des changements temporaires dans leur comportement. Ils pourraient devenir plus impulsifs ou plus irritables, par exemple.

Il est peu probable que les effets de la stimulation non invasive soient aussi dramatiques que cela. Mais où traçons-nous la ligne ? Qu’est-ce qui est considéré comme « invasif » ?

C’est une question importante. Les traitements considérés comme invasifs sont généralement réservés aux personnes qui n’ont pas d’autres options. Ils sont considérés comme plus risqués. Et des traitements jugés trop invasifs pourrait ne jamais être utilisé, ni même recherchéselon Nir Lipsman, un neurochirurgien basé à l’Université de Toronto, et ses collègues.