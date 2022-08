La stimulation cérébrale peut améliorer la mémoire des personnes âgées

À la fin des quatre jours, ceux qui avaient eu leur cerveau stimulé ont amélioré leurs performances d’environ 50 à 65 % et se sont souvenus d’environ quatre à six mots supplémentaires de la liste des 20, en moyenne, dit Reinhart. “C’est très impressionnant”, déclare Roi Cohen Kadosh, neuroscientifique cognitif à l’Université de Surrey, qui n’a pas participé à l’étude.

“Nous pouvons voir les améliorations de la mémoire s’accumuler… chaque jour qui passe”, déclare Reinhart, qui, avec ses collègues, a publié les résultats dans la revue Nature Neuroscience En Lundi.

Les plus grandes améliorations concernaient ceux qui avaient la pire fonction cognitive au début de l’étude. Cela suggère que la technique pourrait un jour être utile aux personnes souffrant de troubles de la mémoire tels que la maladie d’Alzheimer ou d’autres démences, explique Reinhart.

Lorsque l’équipe de Reinhart a échangé les fréquences, ciblant l’avant du cerveau avec les basses fréquences et l’arrière du cerveau avec les hautes, il n’y a eu aucune amélioration de la mémoire à court ou à long terme. Cela suggère que le type de stimulation doit correspondre aux ondes cérébrales naturelles pour fonctionner.

Reinhart et ses collègues n’ont vérifié leurs volontaires qu’un mois après avoir fait l’expérience, et ils ne savent pas si les améliorations ont duré au-delà de ce point. Et bien que l’étude ait révélé que les volontaires se souvenaient mieux des mots d’une liste, Reinhart ne sait pas si leurs souvenirs se sont améliorés de manière plus générale, ou si la stimulation a amélioré leur vie d’une manière ou d’une autre.

“Les effets sont vraiment spécifiques, et non quelque chose qui profiterait à quelqu’un qui voudrait améliorer sa mémoire [more generally]», déclare Cohen Kadosh. Il souligne que les personnes qui veulent se souvenir de choses pour un examen, par exemple, ne veulent pas seulement se souvenir de la première et de la dernière choses qu’elles ont lues, elles doivent se souvenir de tout. «Nous devons voir s’il y a vraiment un effet… dans les fonctions de la vie quotidienne», dit-il. Bikson convient qu’il s’agit d’une préoccupation valable – certains jeux «d’entraînement cérébral» promettent de stimuler la cognition d’un joueur, mais la recherche suggère qu’en fait, les joueurs ne font que s’améliorer en jouant au jeu et ne voient pas d’avantages plus larges. L’approche de Reinhart, cependant, est différente, souligne-t-il. « Si vous stimulez des réseaux cérébraux qui sont généralement impliqués dans certains aspects de la cognition… cela donne du crédit à la [idea that the benefits] pourrait généraliser », dit-il.