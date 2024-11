La stimulation cérébrale à domicile soulage la dépression : étude

Un casque porté à la maison qui zappe le cerveau avec l’énergie d’une pile de 9 volts pourrait aider à soulager les symptômes de la dépression, selon une nouvelle étude.

L’étude, qui a été publié la semaine dernière dans la revue Nature Medicine, a révélé que 87 adultes souffrant de dépression au moins modérée et ayant utilisé le casque pendant 10 semaines ont vu leurs symptômes de dépression s’améliorer davantage que 87 autres qui portaient un casque inactif d’apparence similaire au cours de la même période.

De plus, deux fois plus de personnes du groupe ayant reçu le traitement actif ont signalé une rémission de leurs symptômes dépressifs par rapport aux personnes du groupe placebo : 45 pour cent contre 22 pour cent.

« La rémission signifie qu’ils n’ont plus d’épisode d’humeur active », a déclaré le Dr Rodrigo Machado-Vieira, psychiatre qui dirige le programme de thérapeutique expérimentale et de physiopathologie moléculaire à l’UTHealth Houston, l’un des sites qui a recruté des patients pour l’étude. .

En d’autres termes, si les patients ayant obtenu une rémission grâce à l’appareil répondaient à un questionnaire leur demandant quels étaient leurs symptômes, ils pourraient signaler certains problèmes – peut-être des problèmes de sommeil ou d’anxiété – mais ils n’obtiendraient pas un score suffisamment élevé pour être qualifiés de cliniquement déprimés, a-t-il expliqué. .

Machado-Vieira a déclaré que l’entreprise qui fabrique le casque a financé l’étude, mais que l’argent a été versé à un fonds de recherche général de son université. Il a déclaré qu’il n’avait personnellement aucun intérêt financier dans le produit.

Rééquilibrer l’activité cérébrale dans la dépression

L’appareil est disponible au Royaume-Uni, en Norvège, à Hong Kong et dans les pays de l’UE. Il est fabriqué par une société suédoise appelée Flow Neuroscience, qui affirme en être aux derniers stades de sa demande d’approbation auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis pour commercialiser le dispositif contre la dépression aux États-Unis.

Des appareils similaires sont sur le marché aux États-Unis, mais la plupart ne prétendent pas traiter un quelconque symptôme ou affection. Au lieu de cela, ils promettent d’améliorer la vigilance et la concentration, et ne ciblent aucune région particulière du cerveau.

Le casque Flow Neuroscience utilise une application avec un didacticiel vidéo, ainsi qu’une visite de télémédecine, pour s’assurer que les personnes sont capables de positionner correctement les deux électrodes pour stimuler deux régions spécifiques du cerveau. Le premier est le cortex préfrontal dorsolatéral, une zone du cerveau impliquée dans la fonction exécutive et la cognition. Le second est appelé cortex préfrontal ventromédian, qui est impliqué dans la régulation émotionnelle. Études montrer que les personnes souffrant de dépression ont tendance à avoir une activité cérébrale inférieure à la normale dans le cortex préfrontal dorsolatéral et une activité cérébrale supérieure à la normale dans le cortex préfrontal ventromédian.

L’appareil est conçu pour accélérer l’activité cérébrale dans la région qui se déplace trop lentement et la ralentir là où elle est hyperactive, a déclaré Daniel Mansson, psychologue clinicien cofondateur de Flow Neuroscience.

« Vous essayez donc de rééquilibrer l’activité », dit-il.

L’appareil ne provoque pas le déclenchement des cellules nerveuses du cerveau, mais il facilite leur stimulation pour fonctionner correctement à l’aide d’une méthode appelée stimulation transcrânienne par courant continu.

« Il utilise un faible courant, un petit courant électrique qui module le potentiel d’action du neurone, ce qui facilite le déclenchement ou la décharge du neurone », a déclaré le Dr Cynthia Fu, professeur au Centre des troubles affectifs de King’s. College London, qui a dirigé l’étude. Fu a déclaré qu’elle n’avait également aucun intérêt financier dans l’appareil.

Une sensation « épicée » aux bienfaits cérébraux

Leana De Hoyos, une mère de deux enfants de 34 ans qui vit à Houston, était l’une des participantes à l’étude.

Depuis qu’elle est adolescente, De Hoyos est aux prises avec des problèmes de santé mentale, alors lorsqu’elle a reçu un e-mail de sa clinique psychiatrique lui demandant si elle voulait aider à tester le casque Flow, elle n’a pas hésité.

« L’un des pires symptômes que j’ai est appelé dysfonctionnement exécutif, et c’est là que dans ma tête, je veux faire quelque chose, mais physiquement, je n’arrive pas à le faire », a déclaré De Hoyos. « Pour une raison quelconque, je suis juste dépassé ou je ne peux tout simplement pas. »

Pour l’étude, elle mettait le casque et se connectait à une réunion informatique où un observateur de l’étude la surveillait pendant 30 minutes pendant qu’elle effectuait le traitement.

Elle dit que la stimulation cérébrale commence par un léger bourdonnement et peut-être un peu de picotement et de brûlure.

« Si vous avez déjà eu vos cheveux décolorés, c’est comme ça, bizarrement », a déclaré De Hoyos. « C’est une sensation un peu épicée. »

Cela a pris plusieurs semaines, dit-elle, mais elle a remarqué un changement. « Plus je le faisais, plus je remarquais que j’étais un peu plus motivé pour réellement faire les choses. »

De Hoyos a déclaré que l’une de ses plus grandes difficultés était de garder sa maison propre.

«J’ai ces choses que j’appelle des piles de malheur, qui sont comme un tas de choses aléatoires que vous devez ranger et que vous ne savez pas où elles doivent aller», a-t-elle déclaré.

Après avoir utilisé le casque, les piles de malheur ont commencé à disparaître.

« Il y a eu un moment où finalement je me suis dit : ‘Oh, mon Dieu.’ En fait, je suis capable de rester au courant de ce genre de choses et de les attaquer sans grande aide extérieure », a-t-elle ajouté.

Elle a dû rendre le casque à la fin de l’étude, mais elle a déclaré qu’elle l’utiliserait à nouveau s’il était disponible aux États-Unis.

Aider les gens à utiliser la stimulation cérébrale à la maison

Fu dit que lorsque son équipe a commencé à étudier la stimulation transcrânienne à courant continu pour la dépression, elle a d’abord examiné la littérature médicale.

Ils ont trouvé de nombreuses études montrant que la technologie pouvait être efficace, mais toutes fournissaient la thérapie en milieu clinique. Pour fonctionner, cela doit être fait régulièrement, et cela semblait trop fastidieux pour les patients.

« Nous nous sommes dit : « OK, voyons si nous pouvons fournir cela à la maison » », a déclaré Fu. Ils ont créé un nouveau protocole et l’ont testé.

Selon elle, l’étude prouve que les gens peuvent utiliser eux-mêmes la technologie de manière sûre et efficace, sans avoir à se rendre chez un médecin.

Fu dit qu’elle pense que cela fonctionne suffisamment bien pour que cela puisse devenir un traitement de première intention contre la dépression. Cela pourrait également servir de complément pour les personnes qui ont l’impression de ne pas recevoir suffisamment d’aide sous forme de médicaments.

On ne sait pas exactement combien de temps durent les effets du dispositif, a-t-elle déclaré.

Après 10 semaines dans le groupe placebo ou dans le groupe de traitement, l’insu de l’étude a été levé afin que ceux qui avaient participé au groupe placebo puissent utiliser le casque actif. Cette phase de l’étude a duré encore 10 semaines, de sorte que les personnes ont participé à la partie active de l’étude pendant environ cinq mois au total.

Une fois l’étude terminée, a déclaré Fu, ils ont vérifié auprès des participants à trois mois et six mois pour voir comment ils allaient.

« Nous soumettons simplement cela pour publication », a-t-elle déclaré. « Les gens continuent de se porter bien, en général, mais il faut y prêter attention. »

Mansson de Flow Neuroscience a déclaré que l’appareil n’a pas été étudié pour des types spécifiques de dépression, tels que le trouble affectif saisonnier ou la dépression post-partum, mais comme il est approuvé pour le trouble dépressif majeur en Europe, ils sont également capables de traiter ces sous-types.

Cela semble assez sûr – aucun effet indésirable grave n’a été constaté lors des essais cliniques – mais certaines personnes doivent être prudentes lorsqu’elles utilisent ce type d’appareil et en parler à leur médecin, a déclaré Mansson. Ils comprennent :

Les personnes enceintes

Les moins de 18 ans

Toute personne ayant des pensées suicidaires

Les personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral

Ceux qui ont des antécédents d’épilepsie ou de convulsions

les personnes qui ont subi une opération au cerveau ou qui ont des clips métalliques ou une plaque métallique dans la tête

Ceux qui ont une maladie cutanée, comme le psoriasis, qui pourrait affecter la peau du front

Toute personne souffrant de trouble bipolaire

De Hoyos a déclaré que dans l’ensemble, elle avait remarqué de légers effets positifs liés à l’utilisation de l’appareil et aurait souhaité pouvoir l’utiliser plus longtemps.

« J’avais l’impression d’être sur le point de réaliser une avancée décisive juste avant la fin de l’étude. J’avais l’impression que ce n’était pas assez long pour moi », a-t-elle déclaré. « Je voulais vraiment en faire plus et voir, si je le faisais plus, si cela aiderait encore plus. »