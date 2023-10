La Stillman School of Business annonce une série de conférences distinguées pour l’automne 2023

La Stillman School of Business a annoncé la programmation de sa série de conférences distinguées de l’automne 2023 sur l’analyse commerciale et la gestion de la chaîne d’approvisionnement, qui présente des perspectives de dirigeants sur l’analyse, les technologies avancées et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Snap-on Tools Executive ouvrira une série sur les risques liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale

Le 31 octobre, de 18h30 à 19h30 dans les salles Beck de la Walsh Library, la série sera lancée avec Patrick F. Healy, MMM, directeur de l’approvisionnement stratégique mondial chez Snap-on Tools. Avec plus de trois décennies dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement et une formation universitaire impressionnante acquise dans des institutions telles que le Worcester Polytechnic Institute et la Northwestern University, Healy relèvera les défis complexes de la chaîne d’approvisionnement. Les participants peuvent s’attendre à des informations sur les incertitudes géopolitiques, les fluctuations monétaires, les dilemmes environnementaux et les problèmes de main-d’œuvre. Healy mettra également en avant les stratégies Dual Region/Dual Sourcing de Snap-on dans le cadre de son approche pionnière d’atténuation des risques. La session promet un segment de questions-réponses interactif, avec des cadeaux Snap-on Tools et des bonbons d’Halloween.

Snap-on Tools, un leader mondial fondé en 1920 et dont le siège est à Kenosha, dans le Wisconsin, a déclaré un chiffre d’affaires stupéfiant de 4,5 milliards de dollars pour 2022. Réputés pour fournir des outils et des équipements de qualité professionnelle, ils s’adressent à des secteurs tels que la réparation automobile, l’aérospatiale et fabrication.

La transformation numérique au sein du gouvernement mise en évidence lors d’une conférence de novembre

La série de conférences se poursuit le 28 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30 dans l’auditorium Jubilee Hall, avec Jay Liebowitz, D.Sc., ancien cadre en résidence pour la fonction publique à l’Université de Columbia et ancien professeur invité du département. d’informatique et des sciences de la décision ici à Seton Hall. Reconnu parmi les 2 % des meilleurs scientifiques au monde, Liebowitz apporte une richesse de connaissances grâce à ses rôles dans des institutions telles que Columbia, Seton Hall et la NASA. Sa conférence sera centrée sur son récent livre, Faire pivoter le gouvernement grâce à la transformation numérique. Les participants découvriront les stratégies permettant d’exploiter l’analyse des données et de cultiver les talents numériques au sein du gouvernement fédéral américain. Liebowitz s’efforcera de combler les pénuries de talents à la lumière de défis tels que la Grande Démission et le vieillissement de la main-d’œuvre, en proposant des solutions non seulement pertinentes pour les États-Unis mais aussi pour les gouvernements du monde entier.

Les deux conférences sont ouvertes au public et seront également disponibles en direct. Les personnes intéressées à assister ou à se connecter sont encouragées à inscrivez-vous aux événements ici.

Catégories : Affaires