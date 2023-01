La stigmatisation des troubles de l’alimentation touche les hommes et les garçons canadiens

Avertissement : cet article contient des descriptions de troubles de l’alimentation, y compris des comportements associés à l’anorexie mentale. La discrétion du lecteur est conseillée.

Emil Jorgensen aime faire du sport et sortir avec ses amis à Montréal. Le jeune de 14 ans ne craint pas l’école et préfère certaines matières à d’autres.

Il semble généralement être un “enfant optimiste et positif”, comme le décrit sa mère, Ane Jorgensen. Emil est également aux prises avec un trouble de l’alimentation.

Il souffre d’anorexie mentale, un terme utilisé pour une perte de poids rapide due à une restriction alimentaire sévère.

Le parcours d’Emil avec un trouble de l’alimentation a commencé au printemps 2021, une période particulièrement difficile pour ses parents, ses deux sœurs et lui. Comme de nombreuses familles au Canada, les Jorgensens naviguaient dans la pandémie de COVID-19, un facteur qui a ajouté du stress à la vie de chacun.

L’arrière-grand-mère d’Emil est décédée ce printemps-là, et l’élève de 6e année allait commencer l’école secondaire cet automne.

Le stress qu’il ressentait a commencé à le submerger. À cette époque, dit Emil, il a commencé à se regarder différemment.

“Je pense que c’était une image corporelle (problème)”, a déclaré Emil à CTVNews.ca dans une interview.

Voulant changer ce qu’il voyait, il a décidé de faire quelque chose.

Emil a dit qu’il se réveillerait à 5 heures du matin pour s’entraîner avant l’école. Il sautait le petit déjeuner et le déjeuner, et trois fois par jour il courait dehors dans le quartier.

Au fur et à mesure que son corps changeait, sa personnalité changeait aussi.

Il y avait des moments où il s’en prenait à sa sœur pour ne pas manger assez, un moment qu’Emil disait être “contrôlant”.

Avec le manque de nourriture et une activité physique accrue, Ane et son mari, Jonathan Jorgensen, pouvaient à peine reconnaître leur fils alors âgé de 12 ans.

“Il y a eu des moments de folie, de folie absolue”, a déclaré le père d’Emil.

Bien qu’Emil ait essayé de cacher le changement dans son alimentation à sa famille, sa mère a remarqué un matin, en regardant par-dessus son épaule, que son bol de céréales était presque vide.

“C’est à ce moment-là que nous avons réalisé que c’était si grave”, a déclaré Ane. “Lorsque vous vivez avec quelqu’un, vous ne voyez pas autant de changements.”

C’est alors qu’elle a pris des mesures pour obtenir un traitement médical pour Emil.

“ON L’A PERDU PENDANT PLUSIEURS MOIS”

Jonathan a dit qu’Emil prenait des mesures si extrêmes qu’il n’était visiblement pas lui-même.

“Emil n’était pas Emil… Nous l’avons perdu pendant plusieurs mois, il n’était plus la même personne”, a déclaré Jonathan à CTVNews.ca dans une interview. “Les médecins ont expliqué que (une grande partie de) votre cerveau est gros, donc quand vous vous êtes aussi diminué qu’il l’avait fait, cela a en fait commencé à enlever la graisse de son cerveau, ce qui a affecté sa personnalité de manière très significative. “

Les parents d’Emil ont déclaré qu’au cours de la période initiale de rétablissement, ils avaient eu du mal à faire la différence entre ce qu’ils décrivaient comme la “personnalité du trouble de l’alimentation” et leur fils.

Selon Ane et Johnathan, leur fils était à un kilo d’être hospitalisé.

“C’est vraiment, vraiment effrayant de regarder quelqu’un que vous aimez… Je veux dire, en gros, il se tue lentement”, a déclaré Ane.

LES TROUBLES DE L’ALIMENTATION CHEZ LES JEUNES SONT EN AUGMENTATION

Une recherche publiée dans le Journal of the American Medical Association a révélé une augmentation de 60 % des troubles de l’alimentation chez les enfants et les jeunes par rapport aux niveaux pré-pandémiques. L’étude basée sur les données de six établissements de soins pédiatriques au Canada a mis en partie le blâme sur l’augmentation du stress et les médias sociaux.

Alors que les troubles de l’alimentation ont augmenté de plus de 50 % chez les femmes pendant la pandémie, les experts affirment que les difficultés rencontrées par les hommes et les garçons pour parler de santé mentale ajoutent à la probabilité que beaucoup souffrent seuls des mêmes troubles.

Les troubles de l’alimentation ont le taux de mortalité le plus élevé de toutes les maladies mentales, avec un taux estimé de 10 à 15 %, indique la Stratégie canadienne sur les troubles de l’alimentation 2019 à 2029. Le suicide est la deuxième cause de décès, après l’arrêt cardiaque, chez les anorexiques.

Selon les statistiques de la Stratégie canadienne sur les troubles de l’alimentation, entre 9 et 25 % des garçons et 12 et 30 % des filles de 10 à 14 ans déclarent suivre un régime pour perdre du poids.

“Malheureusement, les données de recherche indiquent que la majorité des personnes atteintes de troubles de l’alimentation ne cherchent pas ou ne reçoivent pas de traitement et que celles qui le font subissent de longs délais”, lit-on dans la Stratégie canadienne sur les troubles de l’alimentation 2019 à 2029.

“De nombreuses personnes atteintes d’une dysfonction érectile ne sont jamais diagnostiquées, ne reçoivent aucun traitement et souffrent d’une détresse personnelle et familiale importante.”

Emil Jorgensen est photographié en randonnée dans les montagnes suisses. (Contribué)

PRESSIONS D’IMAGE CORPORELLE

Lorsqu’on lui a demandé si la culture de l’alimentation avait un impact sur les personnes de son âge, Emil a déclaré qu’il se souvenait d’un moment où ses pairs à l’école étaient préoccupés par les ingrédients des biscuits. Lorsqu’un invité est venu parler à sa classe et a apporté des biscuits, quelques personnes ont demandé : “Combien de calories y a-t-il ?”

Emil ne croit pas que les médias sociaux aient joué un rôle dans son trouble de l’alimentation, car il n’avait pas de téléphone à l’époque, mais il pense que les médias sociaux jouent un rôle dans la vie de ses pairs et dans le développement de la culture diététique.

Les chercheurs savent qu’il existe un lien entre les médias sociaux et la santé mentale des jeunes, mais ce qui est encore à l’étude, c’est comment cela augmente les troubles de l’alimentation, qui peuvent être une alimentation restrictive, une alimentation compulsive ou des habitudes alimentaires irrégulières ou inflexibles.

“L’utilisation des médias a été associée à un risque accru de troubles de l’alimentation, en particulier par l’exposition à des idéaux minces et à des contenus liés à l’alimentation”, indique une étude publiée dans la European Eating Disorders Review.

Ary Maharaj, coordinateur de la sensibilisation et de l’éducation pour le Centre national des troubles de l’alimentation (NEDIC), affirme que les préoccupations croissantes concernant son corps peuvent provenir de commentaires via la famille, les médias sociaux et l’industrie du fitness.

Maharaj a déclaré que lorsqu’il parlait aux familles, il leur rappelait “d’atténuer les commentaires liés au poids et d’essayer de s’assurer que nous les équilibrons avec des compliments non liés à l’apparence”.

Les normes sociétales et les stéréotypes patriarcaux jouent un rôle chez les hommes et les femmes et leurs préoccupations corporelles, a déclaré le Dr Blake Woodside, professeur au département de psychiatrie de l’Université de Toronto et médecin au programme des troubles de l’alimentation de l’Hôpital général de Toronto, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. .

“Les personnes qui répondent cliniquement aux critères de l’anorexie seront largement considérées dans la société occidentale comme minces de manière positive”, a déclaré Woodside. “(Pendant) la première partie de la maladie, les gens ont tendance à recevoir des compliments parce que c’est ce que les gens font quand vous perdez du poids… Cela tend également à inciter les gens à continuer à suivre un régime et à poursuivre leur perte de poids jusqu’à ce que cela devienne vraiment incontrôlable.”

Woodside a déclaré que les hommes ne recherchent généralement pas de traitement pour les troubles de l’alimentation parce que la maladie est négligée et qu’il existe une stigmatisation selon laquelle “les hommes ne peuvent pas avoir de troubles de l’alimentation”.

“Certaines personnes pensent que le traitement est réservé aux femmes, ce qui était le cas il y a 35 ans”, a déclaré Woodside. “Mais ce n’est plus le cas depuis de très nombreuses années.”

Pourtant, certains hommes hésitent à se faire soigner à cause de cela, a déclaré le psychiatre.

Woodside a déclaré que les hommes ne recherchent souvent pas de traitement en raison de leurs propres “croyances internes sur les troubles de l’alimentation”.

Pour la famille Jorgensen, Jonathan dit que voir Emil suivre son parcours lui a ouvert les yeux sur le manque d’informations sur les hommes souffrant de troubles de l’alimentation.

Après qu’Emil ait commencé le traitement, Jonathan a rassemblé des livres pour s’aider et aider Ane à comprendre la maladie.

“Il y a un manque de ressources et un manque de connaissances et beaucoup de manque de conversation autour des garçons (avec des troubles de l’alimentation)”, a-t-il déclaré.

Le voyage d’Emil a rendu Jonathan plus conscient des pressions sociétales en jeu, y compris celles découlant de la culture pop.

Beaucoup sont conscients de l’impact que la culture des célébrités peut avoir sur l’estime de soi des femmes et des filles, mais Jonathan a commencé à remarquer comment les hommes sont également représentés.

Il a cité les films Marvel comme exemple, présentant des types de corps masculins irréalistes et dépeignant ce que l’on voit dans les films comme l’idéal.

COMMENT ÇA MARCHE POUR LES JORGENSENS

La première année de lycée d’Emil a été difficile. Naviguer dans le traitement signifiait qu’il devait manger un certain nombre de collations et de repas tout au long de la journée, ce qu’il avait initialement repoussé. Il ressentait un sentiment de culpabilité à l’idée de manger certains types d’aliments.

“J’allais le rencontrer tous les jours pour prendre son déjeuner”, a déclaré Ane. “Nous avons dû le forcer à prendre des shakes protéinés et des tonnes de nourriture… c’était constant.”

Lentement, Emil a commencé à réparer sa relation avec la nourriture grâce à des visites régulières chez le thérapeute et des rendez-vous chez le médecin. En mai 2022, Emil a retrouvé son poids normal.

Au début, en raison de la stigmatisation entourant les troubles de l’alimentation, Emil a gardé son rétablissement secret car il ne savait pas comment les gens réagiraient.

Récemment, il s’est ouvert à quelques amis qui ont répondu positivement. Parler d’un trouble de l’alimentation pour Emil est “bizarre” car manger “est juste une chose naturelle”.

Alors qu’il continue de se concentrer sur la guérison, Emil dit qu’il veut que plus de gens parlent de leurs troubles de l’alimentation.

“Je détestais le garder”, a déclaré Emil. “Je veux que les gens expriment leurs sentiments lorsqu’ils traversent cette épreuve… C’est pourquoi je voulais vraiment exprimer ce que j’ai appris pour que les personnes souffrant de troubles de l’alimentation aient l’impression que c’est normal d’exprimer leurs sentiments.”

CTV News est une division de Bell Média, qui fait partie de BCE Inc.

——–

Voici une liste de ressources et de lignes directes dédiées au soutien des personnes :

Le Centre national d’information sur les troubles de l’alimentation fournit des ressources et des références pour soutenir les personnes directement ou indirectement touchées par les troubles de l’alimentation.

Sans frais : 1-866-633-4220

Jeunesse, J’écoute offre des conseils téléphoniques professionnels gratuits, anonymes et confidentiels et des conseils en ligne, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les enfants et les jeunes de 20 ans et moins.

1-800-668-6868

http://www.jeunessejecoute.ca

La Ligne d’aide canadienne pour la prévention du suicide est disponible pour ceux qui sont ou connaissent quelqu’un qui est en crise immédiate ou qui a des préoccupations liées au suicide.

1-833-456-4566 (24/7)

1-866-277-3553 au Québec (24/7)

Envoyez un texto au 45645 (16 h – minuit HE). Des frais de messagerie texte s’appliquent. La prise en charge du texte en français est actuellement indisponible.