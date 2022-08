La stigmatisation contre les psychédéliques pourrait s’estomper avec la dépénalisation en Colombie-Britannique, selon les experts

La décriminalisation de certaines drogues dures en Colombie-Britannique pourrait aider à réduire la stigmatisation entourant les substances psychédéliques qui ont une valeur médicinale, mais qui ont été prises dans la guerre contre la drogue, selon les experts.

“La guerre contre la drogue est l’un des principaux moteurs de l’épidémie de surdose et c’est peut-être aussi l’une des raisons pour lesquelles nous n’utilisons pas le meilleur traitement pour la santé mentale – les psychédéliques”, a déclaré Zach Walsh, professeur de psychologie à la Université de la Colombie-Britannique et scientifique du BC Centre on Substance Use.

“Dans les années 70, les interdictions internationales contre un certain nombre de drogues – y compris les psychédéliques, mais aussi les drogues plus dures – ont commencé. Depuis, ils ont tous été regroupés.

Mais Walsh a déclaré que les psychédéliques, les opioïdes et les stimulants devraient être traités différemment.

“Ainsi, lorsque la guerre contre la drogue s’effondre, vous voyez la dépénalisation, vous voyez une plus grande acceptation des psychédéliques. Ils pourraient avoir des avantages pour la santé mentale. Ils sont tous deux les symptômes d’un changement plus important dans les attitudes du public.

Pendant environ trois ans à compter de janvier 2023, les adultes de la Colombie-Britannique qui détiennent 2,5 grammes ou moins de drogues illicites pour usage personnel – y compris l’héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine – ne seront pas arrêtés, inculpés ou ne verront pas leurs drogues saisies.

“Au lieu de cela, la police offrira des informations sur les services de santé et les soutiens sociaux disponibles et aidera avec les références sur demande”, a déclaré la province dans un communiqué de presse de mai.

Sheila Malcolmson, ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, a déclaré que cette décision éliminerait la stigmatisation qui empêche les gens d’accéder à un soutien et à des services vitaux.

Alors que les attitudes envers les drogues dures ont changé, les experts ont noté un regain d’intérêt pour les psychédéliques. Le feu vert a été donné pour tester les psychédéliques et leurs dérivés sur des centaines de personnes à travers le monde dans le cadre d’essais cliniques.

Damien Kettlewell est le PDG de Clairvoyant Therapeutics, une entreprise basée en Colombie-Britannique qui mène des essais cliniques sur des dizaines de personnes pour voir comment la psilocybine, un ingrédient actif des champignons magiques, peut aider à traiter les troubles liés à la consommation d’alcool.

Kettlewell a déclaré que la dépénalisation de certaines substances illicites peut aider à réduire la stigmatisation contre la thérapie qui implique l’ingestion de substances altérant la conscience – y compris la psilocybine, la kétamine, le LSD ou la MDMA (l’ingrédient actif de l’ecstasy) – dans un cadre clinique dans le cadre d’une psychothérapie plus traditionnelle.

« J’encourage les sceptiques à regarder l’histoire de la guerre contre la drogue. Le LSD a été utilisé assez efficacement par des psychothérapeutes en Californie dans les années 50 pour l’alcoolisme. Le fondateur des Alcooliques anonymes a attribué les Alcooliques anonymes à un trip au LSD qu’il avait vécu dans les années 30. De nombreuses recherches ont été effectuées dans les années 50 et 60 concernant la psilocybine et toutes ces recherches ont été arrêtées », a déclaré Kettlewell.

« Ensuite, il y a eu une génération de désinformation diffusée pour diaboliser ces substances alors qu’elles ont été utilisées par certaines communautés autochtones pendant des milliers d’années pour des résultats positifs.

Alexander Somjen, PDG d’Origin Therapeutics, est d’accord.

“La dépénalisation augmente la sensibilisation aux (problèmes de dépendance et de santé mentale) et, par conséquent, augmente la nécessité de trouver des formes alternatives de traitement pour résoudre le problème”, a déclaré Somjen, qui investit dans des entreprises psychédéliques.

“De nombreux problèmes de dépendance, de traumatisme, de dépression, d’anxiété découlent de ces schémas de pensée et de ces voies neuronales profondément enracinés. La psilocybine a le potentiel d’aider les gens à voir le monde différemment et à former un nouveau récit plus positif dans leur cerveau comme une sorte de fonction de contrôle-suppression pour le cerveau.

Walsh a déclaré que la réduction de la stigmatisation autour des drogues est une étape positive.

“Comme toute guerre, il faut beaucoup de temps pour la démanteler, et nous la voyons pièce par pièce.”

— Fakiha Baig, La Presse canadienne