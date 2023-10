La Sterling Schools Foundation célébrera le 25e anniversaire de l’Auditorium Centennial – Shaw Local

STERLING – La Sterling Schools Foundation célébrera le 25e anniversaire du Centennial Auditorium avec des performances d’orchestre et de chorale et un concours de chant le samedi 14 octobre.

L’événement commence à 19 heures. Tous les revenus des billets du concert et les dons supplémentaires reçus ce soir-là constitueront l’investissement initial dans la campagne de collecte de fonds de deuxième génération du Centennial Auditorium.

« Il est si difficile de croire que la campagne de financement et l’ouverture de l’auditorium ont eu lieu il y a un quart de siècle », a déclaré Jim Spencer, promotion 1986 et directeur exécutif de la SSF. « L’auditorium est devenu un trésor communautaire. C’était passionnant de voir toute une génération d’enfants grandir littéralement sur cette scène.

« Cet événement marque en quelque sorte la fin de la première génération de spectacles en salle et lance la seconde. Cette première campagne de financement nous a accompagné tout au long de la construction et de 25 années d’exploitation. Nous devons maintenant nous assurer que nous disposons du financement nécessaire pour nous rendre jusqu’en 2048 et fêter le 50e anniversaire de l’auditorium.

Plus de 50 anciens élèves, allant de la promotion de 1956 à la promotion de 2023, se sont inscrits pour participer aux spectacles des anciens élèves de Sterling High School et des étudiants actuels et des chœurs ce soir-là.

Le concours de chant « Étoile de la scène » de l’Auditorium du Centenaire, d’une valeur de 2 500 $, sera également présenté.

Suite aux auditions de cet été, cinq anciens élèves ont été sélectionnés comme finalistes du concours « Étoile de la scène ». Il s’agit de Marissa Hollenback, promotion 1999 ; Annabelle Chattic, promotion 2013 ; Evan Lobdell, promotion 2016 ; Danae Palmer, promotion 2021 ; et Emma Stroup, promotion 2023.

Ce groupe de chanteurs estimés concourra pour un prix gagnant de 2 500 $. De plus, les étudiants actuels de Sterling High School, Brinley Francis, Henry Oberg, Trinity Pankey et Cole Stumpenhorst, concourront pour une bourse d’études distincte de 500 $.

Les membres du public choisiront les gagnants de la « Star de la scène » à l’aide de leur smartphone.

« Nous sommes enthousiasmés par les talents qui seront sur scène le 14 octobre », a déclaré Spencer. « Les personnes présentes auront du mal à choisir les gagnants. J’ai hâte de voir comment tout cela se déroulera.

Les billets coûtent 5 $ chacun et peuvent être achetés en ligne à www.CentennialAuditorium.org/events. La billetterie de l’Auditorium Centennial sera ouverte du 10 au 13 octobre de 15 h à 18 h chaque jour. Les billets peuvent également être commandés par téléphone au 815-622-3248.