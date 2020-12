La police enquête sur la disparition d’un phallus en bois de sept pieds de haut qui a été retiré de son poste au sommet de la montagne Grünten dans le sud de la Bavière le week-end dernier, puis tout aussi mystérieusement remplacé jeudi par une réplique, évidemment un peu plus grande que son prédécesseur.

La sculpture originale a été installée par des inconnus il y a plusieurs années et était devenue une destination touristique pour les randonneurs.

Holger Stabik, porte-parole de la police bavaroise à Kempten, a confirmé l’enquête dans un communiqué jeudi. M. Stabik a déclaré que la police n’avait pas encore été en mesure de déterminer qui était responsable de l’une ou l’autre des statues. Si le propriétaire était responsable de la disparition, alors il n’y avait pas de crime, a-t-il dit.

La disparition a été rapportée par le média allemand Allgäuer Zeitung lundi, et l’apparition d’un nouveau phallus en bois a été signalée par The Associated Press.