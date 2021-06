La statue d’Edward Colston est exposée au M-Shed Museum de Bristol

Les manifestants ont utilisé de la corde pour tirer la statue de son socle en pierre et leurs mains nues pour la faire rouler dans les rues et dans les eaux troubles d’un port voisin sous les applaudissements des spectateurs. D’autres ont scandé «Black Lives Matter», en solidarité avec ceux d’outre-Atlantique confrontés à des problèmes de brutalité policière, de racisme systémique et d’histoires complexes.