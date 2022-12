La statue de Victor Hugo occupe une place prépondérante dans le débat sur la race en France

“Appeler quelqu’un à se réveiller est une façon de disqualifier purement et simplement tout regard critique sur l’histoire, toute action antiraciste, et cela peut dégénérer en chasse aux sorcières”, a-t-il ajouté. “Et ça légitime les petits esprits, comme ceux qui ont fait ça à Besançon, dont les gestes peuvent être violents.”

Beaucoup ont été déconcertés par la façon dont le débat était arrivé au lieu de naissance d’Hugo et avait ciblé cette statue en particulier.

Il y a peu d’écrivains aussi célèbres que Hugo en France. L’auteur du XIXème siècle de “Le Bossu de Notre-Dame” et “Les Misérables” est né dans cette ville proche de la frontière suisse. Il n’est resté que six semaines avant que le régiment militaire de son père ne soit déplacé et ne revienne jamais. Pourtant, Besançon a capitalisé sur ces précieuses six semaines, nommant des écoles Victor Hugo, une place Victor Hugo, érigeant de nombreux bustes et statues Victor Hugo et ouvrant un musée Victor Hugo dans la maison de ville en pierre où il est né.