Barbara Rose Johns, dont la statue remplacera celle du général confédéré Robert E. Lee, était une pionnière des droits civiques.

En 1951, à l’âge de 16 ans, alors qu’il était étudiant à Farmville, en Virginie, Johns mena une grève étudiante pour une éducation égale, car les écoles de Virginie étaient séparées par race et l’école fréquentée par Johns manquait de gymnase, de cafétéria, de casiers et d’auditorium – et était surpeuplée. .

Johns et plusieurs autres leaders étudiants ont amené le directeur à quitter le bâtiment en disant que d’autres étudiants causaient des problèmes au centre-ville. Johns a ensuite forgé une note du directeur pour que les enseignants amènent les élèves à une assemblée. Lors de l’assemblée, Johns a convaincu le corps étudiant de se mettre en grève jusqu’à ce que le conseil scolaire entièrement blanc construise une autre installation pour les étudiants.

Johns et ses camarades lycéens de Moton ont été aidés par la NAACP et ont poursuivi le comté, dans le but de mettre fin à la ségrégation.

Leur affaire, Davis c. Prince Edward County, est devenue une partie de la plus vaste affaire historique de la Cour suprême, Brown c. Board of Education. Leur cas était le seul cas dirigé par des étudiants qui a été intégré à Brown.

La décision Brown de 1954 a annulé Plessy v. Ferguson – «séparé mais égal» ne serait plus valable.

Le Prince Edward Country de Virginie a réagi à l’affaire en fermant les écoles noires et en ouvrant une académie privée uniquement aux étudiants blancs. Les étudiants noirs du comté sont restés sans éducation pendant cinq ans.

Pour sa part dans l’affaire, Johns a subi des représailles de la part du Ku Klux Klan, le groupe haineux brûlant une croix dans sa cour. Pour rester en sécurité, elle a été envoyée vivre en Alabama avec son oncle.

À l’âge adulte, Johns a vécu à Philadelphie avec son mari et ses cinq enfants et est devenu bibliothécaire.

Elle est décédée en 1991.