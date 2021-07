La statue de la reine est renversée par des manifestants au Canada après la mort de 1 000 enfants autochtones retrouvés dans des fosses communes

Les manifestants ont renversé puis défiguré les statues des reines Victoria et Elizabeth II au milieu de la fureur suscitée par la découverte macabre de centaines de tombes d’enfants autochtones.

Les manifestants ont enduit la sculpture de la reine Victoria de peinture rouge et ont laissé une pancarte indiquant « nous étions des enfants une fois. Ramenez-les à la maison ».

8 Les manifestants ont laissé un message disant « nous étions des enfants une fois ». Ramenez-les à la maison’ Crédit : Reuters

8 La statue renversée de la reine Elizabeth

8 Les manifestants ont également détruit une statue de la reine Victoria Crédit : Reuters

8 La statue défigurée de la reine Elizabeth II Crédit : Reuters

8 Les manifestants ont été acclamés par les spectateurs Crédit : Reuters

Des images capturées du renversement montrent des manifestants attachant une corde autour d’une statue, scandant « faites-la tomber! ».

Un groupe de supporters se rassemble et tire la statue vers le bas, recevant les acclamations des spectateurs.

Les manifestants, vêtus de chemises oranges pour honorer les enfants perdus, se sont dirigés vers l’Assemblée législative dans le cadre du rassemblement « Every Child Matters ».

CBS News rapporte qu’un homme venu critiquer les manifestations a été arrêté.

La police n’a pas encore arrêté les manifestants mais a ouvert une enquête.

Le renversement devant l’Assemblée législative du Manitoba, le Canada, jeudi a coïncidé avec la fête du Canada, la fête fédérale du pays célébrant sa confédération le 1er juillet 1867.

Il survient également au milieu d’une réaction intense des communautés des Premières Nations à la découverte de centaines de restes d’enfants dans d’anciens pensionnats, souvent gérés par l’Église catholique.

Les manifestants se sont rassemblés autour des tombes tandis que les églises catholiques du pays ont été victimes d’incendies criminels.

Il fait suite à la découverte de 200 corps dans une fosse commune à l’école St Eugene’s Mission à Cranbrook, en Colombie-Britannique, plus tôt cette semaine.

761 autres restes d’enfants ont été retrouvés dans une fosse commune dans un ancien pensionnat autochtone du sud de la Saskatchewan.

La découverte – la plus importante à ce jour – a été faite par la Première nation Cowessess jeudi dernier, qui poursuit sa mission de dénoncer l’exploitation et le « génocide culturel » de leurs ancêtres.

Plus de 150 000 enfants des Premières Nations ont été soumis à une « éducation » horrible, qui les a vus dépouillés de leurs familles, logés dans des conditions sordides et abusés sexuellement et physiquement.

On estime que 6 000 enfants ont péri alors qu’ils fréquentaient les écoles.

8 Deux femmes s’embrassent à la statue de Cartier près du Mont Royal à Montréal Crédit : AFP

8 Les monuments ont été démolis lors de la fête du Canada, une fête fédérale célébrant la confédération du pays Crédit : Reuters

8 Toutes les statues ont été défigurées Crédit : Reuters

La survivante de la Saskatchewan, Belinda Vanderbroeck, a fait rage contre la reine pour avoir donné les terres des peuples autochtones.

« Cette reine est celle qui a donné notre terre comme ça à son joyeux monsieur – ses commerçants de fourrures », a-t-elle déclaré à CBS News.

« Donc, je n’ai vraiment pas de place pour elle dans mon cœur. Je ne l’ai jamais fait.

« Elle ne signifie rien pour moi, sauf que sa politique et son colonialisme sont ce qui nous dicte à l’instant même où vous et moi parlons », a-t-elle déclaré.

Jack Kruger, l’un des nombreux étudiants transportés par train et par camion à bestiaux à St Eugene, a déclaré qu’il souffrait toujours de cauchemars.

« Alors qu’ils découvrent d’autres tombes sur d’autres sites, je devrai tout revivre.

« Je ne prévois pas d’arrêter de faire des cauchemars ou de souffrir pendant les deux prochaines années. Les deux prochaines années, vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tombes. »

Les pensionnats ont été créés pendant le règne de la reine Victoria et sont restés ouverts jusqu’aux années 1990.

Il était interdit aux étudiants de parler dans leur langue maternelle et il était courant qu’ils ne soient jamais réunis avec leur famille.

Le premier ministre Justin Trudeau a reconnu l’histoire sanglante du pays pendant la fête fédérale.

« Les horribles découvertes des restes de centaines d’enfants sur les sites d’anciens pensionnats en Colombie-Britannique et en Saskatchewan nous ont, à juste titre, poussés à réfléchir aux échecs historiques de notre pays et aux injustices qui existent encore pour les peuples autochtones et bien d’autres au Canada, « , a-t-il déclaré dans un communiqué.

« En tant que Canadiens, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes au sujet de notre passé », a-t-il déclaré.