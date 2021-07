La statue de la reine Elizabeth II renversée au Canada lors de la fête nationale, entachée de sinistres découvertes de tombes anonymes dans des écoles catholiques

Les militants se sont rassemblés près du bâtiment législatif, situé dans la capitale provinciale, Winnipeg, pour protester jeudi, à un moment donné, descendant sur un monument voisin de la reine Elizabeth II et le tirant au sol.

La statue de la reine Elizabeth II adjacente à Government House a également été abattue. pic.twitter.com/UCFZYYPKjy – Renée Rodgers (@ReneeRodgersCTV) 1 juillet 2021

En plus d’Elizabeth, une plus grande statue de la défunte reine Victoria a également été détruite, tirée sur le côté et défigurée avec de la peinture en aérosol rouge sous les applaudissements des militants. Ce renversement a été capturé sur vidéo, après quoi les militants ont laissé une pancarte indiquant, « Nous étions des enfants autrefois. Ramenez-les à la maison » au sommet de la statue centenaire, dévoilée pour la première fois en 1904.

RUPTURE : Statue de la reine Victoria recouverte de peinture rouge, renversée à l’Assemblée législative du Manitoba. pic.twitter.com/RRdMLIQq8a – Renée Rodgers (@ReneeRodgersCTV) 1 juillet 2021

Des manifestants ont renversé des statues de la reine Victoria et de la reine Elizabeth à Winnipeg cet après-midi lors de rassemblements en l’honneur des enfants découverts dans des tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats au cours du mois dernier. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW – Nouvelles APTN (@APTNNews) 2 juillet 2021

Alors que la police a procédé à une arrestation après la chute des statues, les circonstances exactes restent floues, la CBC rapportant que l’homme s’est peut-être présenté pour critiquer les actions des manifestants. Aucune autre arrestation n’a été effectuée, bien que la police de Winnipeg affirme que son enquête est en cours et que d’autres mesures seraient prises plus tard.

Les manifestants, qui se seraient comptés par centaines, se sont dirigés vers l’Assemblée législative dans le cadre du rassemblement « Every Child Matters ». L’événement a eu lieu pour protester contre le sombre héritage du système d’internats autochtones du Canada après que les restes de centaines d’enfants ont été découverts dans des tombes anonymes au cours des dernières semaines.

Souvent gérées par l’Église catholique, de nombreuses écoles ont inscrit de force des enfants autochtones sous mandat du gouvernement, dans le but d’assimiler les tribus autochtones avant même la confédération du Canada en 1867. Les enfants ont été retirés de leur famille et dépouillés de leur identité culturelle pour hâter « l’intégration », beaucoup meurent d’abus et de négligence. Le sort d’innombrables étudiants autochtones reste cependant inconnu, les sinistres découvertes de tombes mettant en évidence l’ampleur massive des abus.

La fête du Canada est survenue moins de 24 heures après la découverte de 182 tombes anonymes à Kamloops, en Colombie-Britannique, tandis que 215 autres ont été découvertes le mois dernier dans une autre école de la même ville. La semaine dernière, 751 tombes ont été découvertes dans une autre école de l’ouest de la Saskatchewan.

Chaque découverte a suscité l’indignation parmi les communautés autochtones et les autres Canadiens, incitant des appels à « annuler » complètement les célébrations patriotiques de la fête du Canada.

Certains sont apparemment allés plus loin pour protester contre les tombes, alors que les églises catholiques du pays ont été confrontées à une vague d’incendies criminels. Bien que la police n’ait pas déterminé le motif de chaque incident, certains sont soupçonnés d’être liés aux découvertes de tombes indigènes.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !