La statue de Jackie Robinson volée dans un parc du Kansas retrouvée brûlée dans une poubelle : « Découverte déchirante »

Les restes calcinés d’une statue en bronze volée de Jackie Robinson ont été retrouvés mardi dans une poubelle d’un parc du Kansas, ont annoncé les autorités.

Des morceaux de la statue ont été jetés à la poubelle et incendiés à Garvey Park à Wichita, a déclaré un porte-parole de la police lors d’une conférence de presse diffusée par KWCH.

Les pompiers ont été appelés sur les lieux vers 8h40 mardi et ont fait la découverte après avoir éteint les flammes de la poubelle.

“C’était une découverte déchirante ce matin”, a déclaré le conseiller municipal de Wichita, Brandon Johnson, lors de la conférence de presse. “Je déteste voir que la statue n’était pas en un seul morceau, mais je veux que tout le monde sache que nous ne sommes pas découragés de veiller à ce que cette statue soit reconstruite et remise là-bas.”

La majeure partie de la statue a disparu jeudi soir dernier après avoir été coupée par les chevilles sur les terrains de baseball de la Ligue 42 à McAdams Park, qui abrite également le pavillon Jackie Robinson.

Les pompiers ont découvert la statue de Jackie Robinson après avoir éteint le feu de la poubelle. Département de police de Wichita/Facebook

Cette figure prisée rend hommage au premier joueur de la Major League Baseball à briser la barrière des couleurs en 1947 lorsqu’il a signé avec les Dodgers de Brooklyn.

Aucune arrestation n’a été effectuée.

Le chef de la police de Wichita, Joe Sullivan, a déclaré que l’incendie de la statue était une réponse directe à la pression exercée par les enquêteurs sur les voleurs.

Les images de surveillance montrent la camionnette argentée dans laquelle les suspects ont chargé la statue. Département de police de Wichita/Facebook

Plus de 100 entretiens ont été menés et la police collecte diverses images de sonnettes.

« Donc, pour ceux qui sont impliqués d’une manière ou d’une autre dans cette affaire… ce n’est qu’une question de temps et il serait dans votre intérêt de simplement vous rendre, de vous manifester, d’admettre votre rôle dans cette affaire… mais de toute façon, nous le serons. arrêter plusieurs personnes pour ce qu’elles ont fait à notre communauté », a déclaré Sullivan.

Des images de surveillance ont montré qu’au moins deux personnes démontaient la statue et la chargeaient dans une camionnette argentée.

Aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent, la police collectant diverses images de sonnettes pour arrêter les suspects. PA

Bob Lutz, directeur exécutif de League 42, une ligue de baseball pour jeunes de Wichita, Kan., passe devant les restes calcinés d’une benne à ordures où des morceaux de la statue volée de Jackie Robinson ont été retrouvés par la police de Wichita le 30 janvier 2024. PA

Avant la découverte bouleversante de mardi, les autorités avaient offert aux voleurs une chance de restituer la statue « sans poser de questions ».

Robinson a été intronisé au Temple de la renommée en 1962 – le premier joueur noir à décrocher son billet pour Cooperstown. Le joueur de champ intérieur rapide, qui affichait une moyenne au bâton de .313 en carrière dans la MLB, a commencé sa carrière avec les Monarchs de Kansas City dans le cadre des Negro Leagues avant de signer avec Brooklyn.

Chaque année, la MLB honore l’icône des droits civiques lorsque chaque joueur porte le numéro de maillot de Robinson – 42.

Des fonds sont collectés par la Ligue 42, du nom de Robinson, pour remplacer la sculpture, a déclaré le directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif, Bob Lutz. Jusqu’à présent, près de 80 000 $ ont été collectés via une page GoFundMe.

Lutz a déclaré qu’après une semaine de chagrin, la communauté est « prête à vivre un peu de joie ».











