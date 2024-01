La statue de Jackie Robinson retrouvée brûlée et en morceaux après un vol dans un parc du Kansas

Les pompiers ont retrouvé mardi les restes brûlés d’une précieuse statue en bronze de Jackie Robinson qui avait été volée la semaine dernière dans un parc public du Kansas, un incident qui a suscité l’indignation dans toute la ville de Wichita.

Les pompiers de Wichita ont reçu un appel vers 8h40 concernant une poubelle en feu à Garvey Park, dans le sud de la ville, et ont découvert ce qui semblait être des morceaux de la statue, selon le porte-parole de la police Andrew Ford. Lors d’une conférence de presse mardi, il l’a décrit comme « irrécupérable ».

La statue, coupée aux chevilles du personnage, a disparu Jeudi matin. Il rend hommage au premier joueur à briser la barrière de couleur de la Major League Baseball en 1947.

“S’il s’avère qu’il s’agit d’une motivation raciste, alors il s’agit évidemment d’un problème de société plus profond et cela rendrait certainement le vol beaucoup plus préoccupant”, a déclaré Bob Lutz, directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Little League qui a commandé la sculpture. “Nous attendrons de voir ce que cela va devenir.”

La Ligue 42, qui porte le nom du numéro des Dodgers de Robinson, a payé environ 50 000 $ pour le modèle, qui a été installé en 2021 à McAdams Park, où environ 600 enfants jouent dans la ligue de baseball des jeunes. Il propose également des programmes éducatifs.

Le porte-parole de la police a déclaré qu’avec l’aide des enquêteurs sur les incendies criminels, ils avaient mené plus de 100 entretiens. Une vidéo de surveillance montre deux personnes transportant la sculpture dans le noir vers un camion qui a ensuite été retrouvé abandonné.

“Oui, c’est vraiment décourageant de voir les restes de la statue et la façon honteuse avec laquelle elle a été manquée de respect”, a déclaré le chef de la police de Wichita, Joe Sullivan, décrivant la découverte de la statue comme une “indication directe de la pression” ressentie par les suspects de la part des suspects. enquête en cours.

Il a ajouté que la police s’entretient régulièrement avec le bureau du procureur.

La statue de Jackie Robinson avant elle a été abattue à Wichita, Kan. Dossier Mel Gregory / AP

“Il y aura des arrestations, mais nous allons faire en sorte que lorsque nous le ferons, nous aurons un dossier solide”, a-t-il déclaré, ajoutant que pour toute personne impliquée dans le vol, “ce n’est qu’une question de temps”.

Robinson a joué pour les Monarchs de Kansas City des Negro Leagues avant de rejoindre les Brooklyn Dodgers, ouvrant la voie à des générations de joueurs de baseball noirs américains. Il est considéré non seulement comme une légende du sport, mais aussi comme une icône des droits civiques.

Lutz, le directeur de l’association, a déclaré qu’une nouvelle statue serait installée qui ressemblerait exactement à l’ancienne, réalisée par son ami, l’artiste John Parsons, avant sa mort. Il a déclaré que le moule était toujours viable et prévoyait qu’un remplacement pourrait être érigé d’ici quelques mois.

“J’essaie de garder le cap”, a-t-il déclaré, ajoutant : “La statue qui réapparaîtra à McAdams Park sera l’œuvre de John Parsons.” Il a souligné que « nous sommes prêts à vivre un peu de joie ».

Le vol a été découvert peu avant le Mois de l’histoire des Noirs. Mais Lutz a déclaré dans une interview après la conférence de presse qu’il espérait que le motif n’était pas racial, mais que les voleurs considéraient simplement le bronze comme ayant une valeur monétaire.

Brandon Johnson, membre du Conseil, a décrit la statue comme un « symbole d’espoir » et a déclaré que les dons pour le remplacement provenaient d’entreprises locales et d’une collecte de fonds en ligne.

“Cela nous fait savoir maintenant que nous avons besoin d’une nouvelle statue”, a-t-il déclaré à propos des restes détruits. « Nous ne recherchons plus une statue entièrement intacte. Nous savons que nous devons trouver des fonds pour le remplacer, et nous le ferons.