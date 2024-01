La statue de Jackie Robinson retrouvée brûlée et démontée dans une poubelle de Wichita

Une statue de Jackie Robinson volée la semaine dernière dans un parc de Wichita a été retrouvée mardi dans une poubelle, brûlée et démontée. “C’était une découverte déchirante ce matin”, Brandon Johnson, membre du conseil municipal de Wichita. dit lors d’une conférence de presse à Garvey Park, où les pompiers de la ville avaient été alertés d’un incendie de poubelle. “Je déteste voir que la statue n’était pas en un seul morceau, mais je veux que tout le monde sache que nous ne sommes pas découragés de veiller à ce que la statue soit reconstruite et remise là pour notre communauté.”

Qualifiant la statue originale de “non récupérable pour le moment”, le porte-parole de la police, Andrew Ford, a déclaré que les pompiers en avaient découvert des “morceaux” après avoir éteint l’incendie.

Pendant que les pompiers enquêtent sur la possibilité d’un incendie criminel, a déclaré Ford aux journalistes, la police poursuit ses recherches pour retrouver ceux qui ont volé la statue et s’en sont débarrassés, ainsi que toute personne ayant pu apporter son aide.

Érigée en 2021 par la Ligue 42, une organisation de baseball pour les jeunes nommée en l’honneur du numéro de maillot de Robinson, la statue a été placée chez Wichita. Parc McAdams, qui comprend des terrains de baseball et d’autres installations sportives portant le nom de membres éminents de la communauté noire de la ville. Alors que McAdams Park est situé dans la moitié nord de la ville, Garvey Park est situé à l’extrémité sud de Wichita, à environ sept miles de là.

La statue a été retrouvée jeudi avec seulement les chaussures de Robinson et la base en dessous. Tout ce qui se trouvait au-dessus avait été coupé et enlevé, a indiqué la police, dans un camion.

Des images de surveillance montrent une statue de Jackie Robinson abattue et transportée hors d’un parc de Wichita le 25 janvier. (Vidéo : AP)

La police a déclaré lundi avoir localisé la camionnette qui aurait été utilisée dans le vol, ajoutant qu’elle ne croyait pas que le véhicule avait été volé. Aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire.

Ford a déclaré mardi que la police avait mené « plus de 100 entretiens » et traquait des pistes, notamment en utilisant des technologies telles que la vidéo de surveillance et les sonnettes de type Ring.

Le chef de la police de Wichita, Joe Sullivan, a déclaré mardi lors de la conférence de presse que la découverte de la statue était une “indication directe de la pression que nos enquêteurs exercent sur les auteurs de cet acte”.

« Il y aura des arrestations », a-t-il déclaré, « mais nous allons nous assurer que lorsque nous le ferons, nous aurons un dossier solide ».

Sullivan a ajouté qu’il était “vraiment décourageant de voir les restes de la statue et la manière honteuse dont elle a été manquée de respect”.

Les Jackie Robinson de tous les sports

Robinson, qui a joué pour les Dodgers de Brooklyn de 1947 à 1956, était un pionnier des droits civiques qui a brisé la ligne de couleur de la Major League Baseball. En 1997, la MLB a honoré Robinson en retirant définitivement son numéro 42 dans toutes ses équipes.

La première saison de Robinson dans le baseball professionnel a eu lieu en 1945 avec les Monarchs de Kansas City des Negro Leagues. Il a passé la saison 1946 avec la meilleure filiale des ligues mineures des Dodgers à Montréal avant que Brooklyn ne l’appelle l’année suivante.

Lorsque la statue de Robinson à McAdams Park a été dévoilée en 2021, un responsable de la Ligue 42 dit l’objectif était d’aider les jeunes athlètes et les autres visiteurs à voir « à quel point il était une source d’inspiration, non seulement pour les Afro-Américains et les personnes de couleur, mais pour tous les membres de cette communauté ».

Mardi, le directeur de la Ligue 42, Bob Lutz, a déclaré aux journalistes que la découverte de la statue détruite n’était “pas le résultat que nous souhaitions, mais c’est un résultat, et maintenant nous pouvons passer à autre chose”.

Lutz a ajouté que même si le sculpteur de la statue était décédé, le moule original était « toujours viable ».

“Nous savons que nous allons intégrer une toute nouvelle statue qui ressemble exactement à l’ancienne”, a déclaré Lutz. « Dans quelques mois, cela sera érigé au parc McAdams, et nous attendons ce jour avec impatience. … Nous sommes prêts à vivre un peu de joie.

Le vol et la destruction de la statue de Robinson ont eu lieu quelques jours avant le début du Mois de l’histoire des Noirs.