La statue de Jackie Robinson a été volée dans un parc du Kansas : NPR

WICHITA, Kan. — Une statue prisée de Jackie Robinson a été volée dans un parc public du Kansas, déclenchant une perquisition policière vendredi et une indignation dans toute la ville de Wichita.

La statue rend hommage au premier joueur à briser la barrière de couleur de la Major League Baseball en 1947. Une vidéo de surveillance a été diffusée montrant deux personnes transportant la sculpture dans l’obscurité. La police de Wichita a déclaré dans un message sur Facebook qu’il avait disparu jeudi matin.

La statue a été coupée au niveau des chevilles pour être retirée. Vendredi, tout ce qui restait de la statue étaient les pieds de Robinson.

“Je suis frustré par les actions de ces individus qui ont eu l’audace de retirer la statue de Jackie Robinson d’un parc où les enfants et les familles de notre communauté se rassemblent pour apprendre l’histoire de Jackie Robinson, une icône américaine, et jouer au jeu de baseball”, a déclaré le chef de la police de Wichita, Joe Sullivan, lors d’une conférence de presse vendredi. “Cela devrait tous nous bouleverser.”

Il a déclaré que le vol de la statue peu avant le Mois de l’histoire des Noirs était encore plus troublant.

Robinson a joué pour les Monarchs de Kansas City des Negro Leagues avant de rejoindre les Brooklyn Dodgers, ouvrant la voie à des générations de joueurs de baseball noirs américains. Il est considéré non seulement comme une légende du sport, mais aussi comme une icône des droits civiques.

Brandon Johnson, membre du conseil municipal de Wichita, a qualifié le vol d'”horrible” et de “dégoûtant”, et a déclaré que les habitants se sentaient blessés et en colère et réclamaient justice.

“Beaucoup de gens veulent retrouver ces personnes avant les forces de l’ordre”, a déclaré Johnson. “Alors encore une fois, comme l’ont dit le chef et le (procureur), si vous avez cette statue, apportez-la ici aujourd’hui. Maintenant.”

La Wichita Metro Crime Commission a offert vendredi une récompense allant jusqu’à 2 500 $ pour les pourboires menant à des arrestations et 5 000 $ supplémentaires pour les pourboires menant à la récupération de la statue.

Sullivan a déclaré qu’il espérait que les chantiers de récupération de la région contacteraient la police si la statue était amenée contre de l’argent.

“Une fois la statue restituée, nous voulons également que les individus qui ont volé un trésor à notre communauté soient tenus responsables de leurs actes”, a déclaré Sullivan. “Et je vous assure qu’ils le feront. Les ressources de la police de Wichita ont été mobilisées.”

La Ligue 42, une organisation à but non lucratif de la Petite Ligue, du nom du numéro de Robinson avec les Dodgers, a payé environ 50 000 $ pour son modèle, a déclaré le directeur exécutif Bob Lutz. La sculpture a été installée en 2021 au parc McAdams, où quelque 600 enfants jouent dans la ligue de baseball des jeunes.