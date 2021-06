La statue de George Floyd dévoilée à Brooklyn, Newark

Un an après que des manifestants ont renversé des statues de colonisateurs et de propriétaires d’esclaves à travers les États-Unis, plusieurs villes ont dévoilé cette semaine de nouveaux monuments pour marquer la fête fédérale du 17 juin et honorer la vie de George Floyd, de l’abolitionniste Harriet Tubman et de bien d’autres.

Terrence Floyd a dévoilé une statue de son frère à Brooklyn samedi matin et a dirigé des dizaines de personnes rassemblées lors d’un rassemblement le 10 juin devant la bibliothèque publique de Brooklyn dans un chant de « Nous sommes Floyd ».

« Mon frère était le sacrifice, alors j’ai besoin que vous continuiez à faire attention et que le nom de mon grand frère sonne aux oreilles de tout le monde », a déclaré Floyd, selon un flux en direct de l’événement.

Le 17 juin :Biden signe Juneteenth dans un jour férié, donnant officiellement aux employés fédéraux un jour de congé vendredi

« Une année qui m’a déchiré le cœur »:La famille George Floyd est aux prises avec une perte un an après le meurtre

George Floyd a été assassiné aux mains de la police de Minneapolis le Memorial Day 2020, alors que des passants enregistraient une vidéo de l’incident et suppliaient les agents de se retirer de son corps. Le meurtre a suscité des milliers de protestations contre la brutalité policière aux États-Unis et à l’étranger et a redynamisé le mouvement Black Lives Matter.

La sculpture de la tête de Floyd de 6 pieds de haut par l’artiste Chris Carnabuci devrait être exposée à Flatbush Junction de Brooklyn pendant plusieurs semaines avant de déménager à Union Square à Manhattan, selon le bureau du membre du conseil de New York Farah Louis.

« L’héritage de George Floyd est vraiment monumental – et je ne l’utilise pas seulement comme une figure de style », a déclaré Louis lors du dévoilement, ajoutant: « Sa mort a changé notre pays. Cela nous a forcés à voir ce à quoi nous étions aveugles pendant de nombreuses années. Cela a forcé l’Amérique à faire face à son héritage douloureux de racisme systémique et de brutalité policière.

Pendant ce temps, à Newark, New Jersey, la ville a dévoilé mercredi une statue en bronze de 700 livres de Floyd devant l’hôtel de ville.

« George Floyd représente beaucoup plus que lui-même à ce stade de l’histoire », a déclaré le maire de Newark, Ras Baraka, lors d’une cérémonie de dévoilement.

Baraka a invoqué l’héritage d’Emmett Till, 14 ans, qui a été lynché en août 1955 alors qu’il rendait visite à des parents près de Money, dans le Mississippi. Il y a eu des centaines d’années de lynchages aux États-Unis avant le meurtre de Till, a déclaré Baraka, mais c’est sa mort et le plaidoyer de sa mère qui ont incité une génération d’activistes à s’impliquer dans le mouvement des droits civiques.

« Nous pensons que George Floyd a le même impact aujourd’hui que la mort d’Emmett Till à l’époque », a déclaré Baraka.

L’acteur et cinéaste Leon Pinkney a pris la parole lors de la cérémonie et a déclaré qu’il avait chargé le sculpteur Stanley Watts de créer la statue pour « honorer son humanité (de George) » et encourager les manifestants à continuer de réclamer justice.

« La statue devait les amener à continuer de se rappeler pourquoi ils ont défilé pendant une pandémie aussi horrible. Je ne voulais pas qu’ils reviennent au statu quo », a déclaré Pinkney.

Watts, qui est devenu ému lors de la cérémonie, a déclaré qu’il avait intentionnellement décrit Floyd comme « pacifique » et « plus grand que nature ». La sculpture représente Floyd se relaxant sur un banc de parc.

Fêtes du 17 juin 2021 :Ce qu’il faut savoir sur les vacances

Justice raciale :Les employés disent que leurs entreprises ne tiennent pas les promesses qu’ils ont faites

Le lendemain, Baraka a également annoncé la conception d’un monument Harriet Tubman pour remplacer une statue de Christophe Colomb enlevée l’été dernier. Le monument, conçu par l’artiste Nina Cooke John, devrait être installé l’été prochain à Washington Park, qui sera rebaptisé Tubman Square, selon la mairie.

« En tant que femme, femme noire et mère de trois filles, je suis ravie de donner vie à mon mémorial pour Harriet Tubman à Newark », a déclaré John dans un communiqué. « Ma conception crée un espace accueillant pour que les gens puissent se connecter avec Tubman ainsi qu’interagir et réfléchir sur leur propre libération du poids qu’ils pourraient porter. C’est un monument pour la communauté et par la communauté. »

A San Francisco, un artiste a dévoilé vendredi soir une nouvelle œuvre publique au Golden Gate Park, à l’emplacement de l’ancienne statue centenaire de Francis Scott Key. L’été dernier, un groupe a renversé la statue du propriétaire d’esclaves, connu pour avoir écrit « The Star-Spangled Banner ».

La nouvelle installation de l’artiste Dana King basée à Oakland, « Monumental Reckoning », comprend 350 statues représentant les premières âmes enlevées d’Afrique en 1619 et destinées à être réduites en esclavage en Amérique, toutes encerclant le socle vacant où se trouvait autrefois la statue de l’ancien esclavagiste.

« C’est un calcul mondial. C’est un calcul historique. Il s’agit de justice », a déclaré King à KGO-TV.

L’année dernière, des manifestants ont renversé des statues dans des villes du pays et ont fait pression sur les élus locaux pour qu’ils suppriment les monuments liés à l’esclavage et au colonialisme.

Plus de 90 monuments confédérés ont été démolis ou déplacés des espaces publics en 2020 après le meurtre de Floyd, et il en reste environ 700, selon les données du Southern Poverty Law Center publiées plus tôt cette année.

La lutte pour les monuments :Qui est un héros américain et qui est un « symbole de haine » ?

Des manifestants détruisent des statues controversées :Confédérés renversés, Colomb décapité

Les statues de Christophe Colomb ont également fait l’objet d’un examen particulier. Colomb a fait quatre expéditions dans les Caraïbes et en Amérique du Sud sur deux décennies, asservissant et décimant les populations locales et ouvrant les vannes de la colonisation européenne.

Le 4 juillet dernier, des manifestants à Baltimore, dans le Maryland, ont abattu une statue de Colomb et l’ont jetée dans le port intérieur de la ville. Des manifestants à Richmond, en Virginie, en ont jeté un dans un lac. D’autres à Boston ont décapité une statue de Colomb. Des responsables de Columbus, de l’Ohio, de Chicago et d’autres villes ont abattu les statues de Columbus l’année dernière.

Suivez la journaliste de Breaking News Grace Hauck sur Twitter à @grace_hauck.