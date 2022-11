La statue de cire de l’homme britannique avec le nez le plus long du monde fait craquer Internet

Connaissiez-vous Thomas Wadhouse, l’homme au nez le plus long du monde ? Une page Twitter, célèbre pour partager des mèmes, a récemment partagé l’histoire de Thomas Wadhouse, un artiste de cirque anglais qui est devenu célèbre pour avoir le nez le plus long du monde. Selon Daily Star, il a vécu au 18e siècle et est né dans le Yorkshire, en Angleterre, en 1730. Thomas Wadhouse a joué dans divers spectacles de cirque au milieu du 18e siècle. Selon le rapport, la mesure de son nez aurait été d’environ 7,5 pouces (19 centimètres) de long.

Si l’on en croit le rapport, alors Wadhouse semblait être un handicapé intellectuel, car beaucoup le qualifiaient d ‘«idiot». Cela était apparemment dû à sa condition faciale inhabituelle. Cependant, à part son apparence physique étrange, on ne sait pas grand-chose de la vie personnelle de Wadhouse. Mais le Guinness World Records lui a décerné à titre posthume le titre de “plus grand nez du monde”. L’artiste de cirque est décédé vers 1780 dans le Yorkshire alors qu’il aurait 50 ou 52 ans.

Une statue de cire de l’artiste, qui est une reproduction de sa tête, est placée au Ripley’s Believe It or Not Museum jusqu’à ce jour. L’utilisateur de Twitter qui a partagé l’histoire de Wadhouse en ligne a également publié une photo de sa statue de cire. Ce faisant, l’utilisateur de Twitter a expliqué : « Thomas Wadhouse était un artiste de cirque anglais qui a vécu au 18e siècle. Il est surtout connu pour avoir le nez le plus long du monde, qui mesurait 7,5 pouces (19 cm) de long. Jetez-y un œil ici :

Dès que la photo de la statue de cire de Thomas Wadhouse a fait surface en ligne, elle a quitté Internet en deux. Alors qu’un utilisateur a dit, cela leur a rappelé un masque de tengu, “Tout le monde pense que cela ressemble à un masque de tengu.”

quelqu’un d’autre pense que cela ressemble à un masque de tengu…— Grimnoire (@Grimnoirree) 12 novembre 2022

Un autre a fait une référence hilarante à Dwanye John, “Il a été historiquement documenté qu’il était, en fait, le seul qui * pouvait * sentir ce que The Rock cuisinait.”

Il a été historiquement documenté qu’il était, en fait, le seul qui * pouvait * sentir ce que The Rock cuisinait. – Tony Madness (@MrMadness) 12 novembre 2022

Un utilisateur ne pouvait pas croire que le nez était réel, “Cela ne peut pas être réel.”

Pendant ce temps, une section d’Internet a partagé des anecdotes hilarantes sur ses capacités d’odorat, “Il pouvait littéralement sentir une arnaque à un kilomètre de distance”, a déclaré l’un d’eux.

Il pouvait littéralement sentir une arnaque à un kilomètre de distance— Nathan Snow🏅 🇭🇲🇺🇦 (@AussieDev81) 12 novembre 2022

