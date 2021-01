Los Angeles: Quelques jours après que la star hollywoodienne Anne Hathway a déclaré qu’elle préférait être appelée « Annie » plutôt que « Anne », Madame Tussauds de New York a décidé de changer la plaque signalétique à côté de sa figurine de cire. Lors d’une apparition dans «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», plus tôt cette semaine, l’acteur de 38 ans avait révélé qu’avant de devenir une personnalité publique, sa mère l’appelait «Anne» quand elle était en colère. «La seule personne qui m’appelle Anne est ma mère et elle ne le fait que lorsqu’elle est vraiment en colère contre moi, comme vraiment folle. Donc, chaque fois que je sors en public et que quelqu’un m’appelle, je pense qu’ils vont me crier dessus », a déclaré Hathway. Samedi, Mme Tussauds New York a partagé une vidéo de la plaque signalétique de l’acteur en train d’être retirée et a déclaré que la nouvelle serait bientôt dévoilée. «Plus tôt cette semaine, Anne Hathaway a révélé dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon qu’elle préférait s’appeler Annie! Alors, notre équipe est allée au TRAVAIL! Nous sommes là pour vous, Annie! Nouvelle plaque signalétique à venir…! »Lire le message. Hathaway peut actuellement être vu en face de Chiwetel Ejiofor dans le film d’amour de HBO Max «Locked Down».