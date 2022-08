La statue de Churchill est la façon de Jason Kenney de déclarer ce que nous devons célébrer, que les verrues soient damnées

Calgary a donc un monument durable à Sir Winston Churchill, cet homme d’État vénéré en temps de guerre et gardien de la démocratie occidentale. Bien qu’il soit un personnage controversé, il faudrait une campagne soutenue pour renverser cette décision et effacer Churchill de sa place de fierté dans le paysage civique.

En fait, l’hommage se dresse fièrement à Calgary depuis 1970. C’est dans la communauté nord-ouest de Brentwood. Nous parlons de l’école secondaire Sir Winston Churchill.

Pour certains fans de Churchill, cela ne suffit pas. L’un d’eux, le premier ministre Jason Kenney, a annoncé qu’une statue en bronze de huit pieds de l’ancien premier ministre britannique sera érigée au printemps prochain sur la pelouse du McDougall Centre du centre-ville, qui abrite les bureaux du premier ministre dans le sud de l’Alberta.

Il est entièrement financé par plus de 300 000 $ de dons de la Sir Winston Churchill Society de Calgary, un groupe dirigé par Mark Milke, l’un des principaux assistants politiques de Kenney lors des dernières élections et ancien membre du personnel de sa salle de guerre pro-pétrole, le Canadian Energy Centre.

Une statue de Churchill ? Comment rétro

En annonçant la statue, Kenney a déclaré à tort que « Calgary est l’une des seules villes au Canada à ne pas avoir de statue de Sir Winston Churchill ». Des hommages en bronze au bulldog au brandy peuvent se tenir à Edmonton, Halifax et Toronto, et des bustes publics à Québec et à St. John’s, mais Calgary sans statue a de la compagnie avec Vancouver, Montréal, Ottawa, l’anglophile Victoria et plusieurs autres centres urbains de notre dominion .

Bien sûr, une myriade de villes canadiennes ont une école, une rue ou un parc portant le nom de Churchill, la plupart établis dans les décennies qui ont suivi sa mort, les années 1970, 1980 ou 1990. Même si ce serait un choix manifeste pour tout gouvernement, local ou provincial, de remplacer l’une de ces commémorations, c’est un choix manifeste d’en établir une nouvelle maintenant, en particulier en 2022.

La statue grandeur nature en pâte à modeler de Danek Mozdzenski, avant d’être expédiée pour être bronzée. (Société Sir Winston Churchill de Calgary)

La société aborde l’histoire différemment maintenant que nous l’avons fait lorsque les Churchill Drives et les parcs et les bustes ont augmenté au siècle dernier. Parallèlement aux contributions importantes de ces personnalités essentielles, nous examinons également leurs défauts et leurs préjugés.

Donc, oui, Winston Churchill a mené la Grande-Bretagne à travers l’assaut nazi et il a aidé les Alliés à vaincre les ambitions impériales d’Adolf Hitler, l’une des figures les plus menaçantes de l’histoire. Il était un rhétoricien et un parlementaire de haut vol, deux qualités que le premier ministre sortant de l’Alberta vénère certainement.

Il ne faudra pas une refonte prescriptive du programme d’études sociales de l’Alberta pour s’assurer que les élèves sachent qui était Churchill.

“En même temps, il ne fait aucun doute qu’il était un raciste et un suprémaciste blanc, et ce n’est pas simplement parler avec le recul”, a déclaré l’historien de l’Université de Calgary, John Ferris. Calgary Eyeopener le vendredi. “Dans les années 1930, les politiciens conservateurs de haut rang pensaient également que Churchill était inhabituellement raciste selon les normes de leur époque.”

En 1937, Churchill a dit il ne croyait pas que les peuples autochtones des États-Unis ou d’Australie aient été lésés «par le fait qu’une race plus forte, une race de niveau supérieur… est entrée et a pris leur place». À cause de ces déclarations, sa statue à Edmonton a été défigurée par peinture rouge l’année dernière, et à Londres, les manifestants ont ajouté “ était un raciste ” au monument de Churchill sur la place du Parlement en 2020.

Quelques jours après que le gouvernement de Kenney ait célébré les communautés indiennes et pakistanaises de l’Alberta en marquant le 75e anniversaire de l’indépendance de leur pays d’origine, il a probablement contrarié plus d’une d’entre elles en s’engageant à vénérer le chef colonialiste qui s’est opposé au Mahatma Gandhi et à sa cause, et dont le gouvernement a été accusé de ne pas avoir empêché la famine du Bengale de 1943 qui a tué des millions de personnes sur le sous-continent.

“Pour glorifier ce genre de personne aujourd’hui, je ne pense pas que cela donne un bon message”, déclare Asjad Bukhari, un des fondateurs de l’Association culturelle pakistanaise canadienne de l’Alberta. Les habitants des communautés sud-asiatiques ne se sentiront pas à l’aise de voir cette statue au centre-ville, en particulier attachée à un bâtiment gouvernemental, dit-il.

Bukhari se souvient avoir parlé à son père, qui a vécu la partition de l’Inde et du Pakistan à la fin des années 1940, de l’héritage de Churchill ; on lui a dit que comparé à Hitler, Churchill était certainement une meilleure option, ou un « moindre mal ».

Asjad Bukhari, un Calgarien originaire du Pakistan, dit que de nombreux Calgariens se sentiront mal à l’aise en voyant la statue d’un homme qui s’est battu avec acharnement pour que l’Inde et le Pakistan restent des colonies britanniques. (Dan McGarvey/CBC)

Les dirigeants contemporains n’ont pas l’habitude d’ériger des monuments aux moindres maux, mais Kenney ne voit pas cette opportunité de cette façon. Bien qu’il reconnaisse que Churchill n’est pas sans défauts, il a plus catégoriquement déploré l’activisme qui vise à vandaliser ou à effacer l’héritage d’icônes désormais controversées comme Churchill ou le premier ministre canadien fondateur Sir John A. Macdonald, offrant même que l’Alberta accepterait volontiers le Des militants de la statue Macdonald renversés à Montréal.

S’il y a un courant dans la façon dont la société évolue pour considérer les statues, les monuments et l’histoire, Kenney veut faire tomber un rocher de bronze géant dans ce ruisseau dans l’espoir de ralentir son débit. Le compte Twitter de son personnel était impatient cette semaine de s’en prendre aux critiques de la statue, les qualifiant de “nababs flatteurs” qui sont soit “des vandales de l’histoire, soit des ignorants”.

Des dirigeants dûment érigés

Il n’est pas clair que Kenney embrasserait si facilement une statue du chef du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale, Mackenzie King, étant donné ce qui est maintenant connu sur les opinions de son gouvernement envers les réfugiés juifs.

Ou peut-être que ce premier ministre conservateur hésiterait à faire l’éloge d’un premier ministre libéral. Et peut-être se rend-il compte qu’un conservateur consacrant une statue à un collègue conservateur donnerait, disons, à un futur premier ministre du NPD une licence prête à choisir un terrain gouvernemental pour une statue du père de l’assurance-maladie, Tommy Douglas, malgré tous ses défauts . Les gagnants peuvent écrire l’histoire, après tout.

Il y a actuellement une statue au McDougall Centre, et elle rend déjà hommage à l’héroïsme de la Seconde Guerre mondiale : le Mémorial de l’aviateur .

Peut-être y a-t-il de la place à ou près de l’école de Calgary portant déjà le nom de Churchill pour que sa société éponyme installe sa statue; mais pour ce faire, Kenney et Milke auraient besoin d’obtenir l’adhésion du conseil scolaire ou de la mairie, et ils devraient sans aucun doute peser l’ensemble du dossier historique.

Il est plus pratique pour Kenney de le faire sur le terrain littéral de son propre gouvernement, pour polir l’héritage de Churchill et le sien.