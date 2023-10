basculer la légende Eze Amos/Pour des épées en socs de charrue

Eze Amos/Pour des épées en socs de charrue

Les communautés du sud des États-Unis ont retiré les monuments confédérés des espaces publics ces dernières années. Certains sont allés dans des musées, d’autres sont enfermés dans des entrepôts.

Mais une statue particulièrement controversée de Charlottesville, en Virginie, est dans un voyage différent : elle sera transformée en quelque chose de nouveau.

Le bronze massif sculpture du général confédéré Robert E. Lee, en uniforme, à califourchon sur son cheval Traveler, s’est tenu dans un parc du centre-ville de Charlottesville pendant près d’un siècle. Elle était au centre d’un rassemblement nationaliste blanc meurtrier en 2017, lorsque des néo-nazis et des suprémacistes blancs ont tenté d’arrêter les projets de la ville visant à retirer la statue.

Cela s’est soldé par des acclamations en juillet 2021.

“Aujourd’hui, la statue tombe et nous faisons un petit pas de plus vers une union plus parfaite”, a déclaré Nikuyah Walker, alors maire.

basculer la légende Mark Wilson/Getty Images

Mark Wilson/Getty Images

basculer la légende Gagnez McNamee/Getty Images

Gagnez McNamee/Getty Images

Charlottesville a remporté une longue bataille juridique avec les Fils des anciens combattants confédérés et d’autres groupes, et a fait don de la statue de Lee à une coalition qui a proposé de la faire fondre et de créer une installation d’art public plus inclusive.

“Nous voulons transformer quelque chose qui a été toxique dans la communauté de Charlottesville”, déclare Jalane Schmidt, professeur d’études religieuses à l’Université de Virginie et l’un des organisateurs du projet. “Nous voulons le transformer en une œuvre d’art dont la communauté pourra être fière, et se rassembler sans se sentir exclue ou intimidée.”

“Les gens sont prêts à mourir pour des symboles”, déclare Schmidt. “Et comme nous l’avons vu à Charlottesville, ils sont également prêts à tuer pour eux.”

Les poursuites judiciaires visant à arrêter le projet ont échoué et le week-end dernier, les organisateurs ont procédé, dans le plus grand secret, au démontage et à la fonte du monument Lee.

Le travail est effectué dans une fonderie hors de l’État. NPR a accepté de ne pas révéler son emplacement ni l’identité des travailleurs par crainte de représailles.

basculer la légende Eze Amos/Pour des épées en socs de charrue

Eze Amos/Pour des épées en socs de charrue

basculer la légende Eze Amos/Pour des épées en socs de charrue

Eze Amos/Pour des épées en socs de charrue

Ils utilisent une torche pour marquer la tête de la statue, à la manière d’un masque mortuaire. Le visage de Lee tombe au sol avec un grand bruit.

Le symbolisme est poignant pour Andrea Douglas, directrice générale du Centre culturel afro-américain de l’école Jefferson à Charlottesville, qui pilote le projet.

“L’acte de création de mythes qui s’est produit autour de Robert E. Lee, en lui retirant le visage, est emblématique du type de suppression de ce genre de mythe”, a déclaré Douglas.

Le projet s’appelle Des épées en socstiré d’un verset biblique du livre d’Isaïe.

basculer la légende Eze Amos/Pour des épées en socs de charrue

Eze Amos/Pour des épées en socs de charrue

Un four est allumé et chauffe à plus de 2000 degrés Fahrenheit dans une cour latérale de la fonderie. Les ouvriers introduisent des morceaux de la statue vert-de-gris, y compris le sabre du général Lee, dans un grand récipient à l’intérieur appelé creuset.

“Nous transformons les épées en autre chose”, déclare Douglas. “Ce sabre est l’objet de la violence et il a été l’objet du pouvoir, l’objet de la conquête. Je pense que c’est un symbole important à vraiment approfondir.”

Juste après la tombée de la nuit, les ouvriers de la fonderie retirent le creuset qui brille d’un rouge orangé vif et versent le bronze en fusion fumant dans des moules.

Jalane Schmidt dit que la partie la plus excitante pour elle est de voir les nouveaux lingots créés.

“Parce qu’il s’agit d’aller de l’avant”, dit-elle en regardant les ouvriers retourner les blocs de métal comme s’ils préparaient une miche de pain.

basculer la légende Eze Amos/Pour des épées en socs de charrue

Eze Amos/Pour des épées en socs de charrue

Pour des raisons de sécurité, peu de personnes ont été invitées à assister à l’événement. Parmi eux se trouve Ash-Lee Woodard Henderson, qui ressent le poids de ce dont elle est témoin.

“Oh, mon Dieu, comme un fier Noir des Appalaches né et élevé dans le Sud, je sais que c’est plus qu’un simple moment symbolique.”

Henderson est co-directeur exécutif du Centre de recherche et d’éducation Highlander dans le Tennessee, qui a longtemps été un incubateur pour les militants des droits du travail et des droits civiques. Elle voit une opportunité en ce moment.

“Je suis très enthousiasmé par ce à quoi ressemblent les réparations – à quoi ressemblent les réparations pour les habitants de Charlottesville, à quoi cela ressemble de raconter cette nouvelle histoire”, a déclaré Henderson. “Je pense que c’est une occasion joyeuse dans une situation vraiment désastreuse de méchanceté politique à laquelle nous avons survécu.”

Pour le révérend Isaac Collins, pasteur méthodiste, la violence nationaliste blanche meurtrière à Charlottesville en 2017 a été un tournant pour la nation et pour sa personne.

basculer la légende Puce Somodevilla/Getty Images

Puce Somodevilla/Getty Images

“En tant que chrétien, en tant que personne blanche dans ce pays, ce fut un moment qui m’a fait tout reconsidérer sur la façon dont je comprenais notre pays, comment je comprenais ma famille, comment je me comprenais moi-même et mon identité.”

Collins, qui était pasteur d’une église à Charlottesville à l’époque, dit qu’il est surréaliste de voir le point central de cet épisode démonté.

“Je pensais que Humpty Dumpty ne pourrait pas être reconstitué”, déclare Collins. “Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais cette statue qui nous a coûté tant de violence, tant de souffrances, tant de sang versé, elle a disparu. Et elle ne sera jamais reconstruite comme avant. ”

La fonte de la statue de Lee prendra des semaines. Il pesait près de 10 000 livres. Les organisateurs affirment que la prochaine étape consistera à choisir un artiste qui transformera les lingots de bronze en une nouvelle forme d’art qui sera exposée à Charlottesville.