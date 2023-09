La statistique FOLLE qui prouve que James Milner est le PIRE adversaire de Manchester United

La brillante victoire 3-1 de Brighton contre Manchester United à Old Trafford samedi était la quatrième consécutive contre les 13 fois champions de Premier League.

Le triomphe des Seagulls a infligé à Man United la première défaite à domicile depuis son succès 2-1 lors de la première journée de la saison dernière – et marquait seulement la troisième fois dans l’histoire de la Premier League que United perdait quatre matchs consécutifs ou plus contre le même adversaire. (après l’avoir déjà fait contre Manchester City et Liverpool).

Et, sur le plan personnel, ce fut une victoire significative pour un joueur de Brighton : la recrue estivale vétéran James Milner.

Milner a disputé les cinq matchs de Brighton cette saison (Crédit image : Getty Images)

La victoire de Brighton était sa sixième contre Man United en Premier League (et la septième de son histoire) – mais c’était la 11e de Milner et sa sixième à Old Trafford.

Comme l’a révélé OptaJoeles deux chiffres constituent des records individuels en Premier League – tandis que Milner – qui a quitté Liverpool en tant qu’agent libre à la fin de la saison dernière – est également le premier joueur à s’imposer à United avec quatre clubs différents dans la compétition (Aston Villa, Man City, Liverpool et maintenant Brighton).

Ce qui s’est VRAIMENT passé entre Jadon Sancho et Erik ten Hag

Man United doit en avoir marre de voir Milner, qui, aujourd’hui âgé de 37 ans, entame sa 22e campagne en Premier League.

L’ancien international anglais a disputé 624 matches de Premier League, le troisième plus grand nombre en 31 ans d’histoire de la division – derrière Ryan Giggs (632) et son ancien coéquipier de Villa and City Gareth Barry (652).

Et, en supposant qu’il choisisse l’option d’une année supplémentaire sur son contrat à Brighton l’été prochain, il semble que Milner battra le record en 2024/25 – sinon cette saison.

En savoir plus

JADON SANCHO ‘N’EST PAS IMPORTANT’ Erik ten Hag incertain quant à l’avenir de l’attaquant à Manchester United

BRIGHTON Comment les Seagulls jouent avec le marché des prêts pour favoriser le développement de leurs jeunes

QUESTIONNAIRE! Pouvez-vous nommer le plus grand nombre d’apparitions de tous les temps en Angleterre depuis 1990 ?