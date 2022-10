La Station spatiale internationale fait un écart pour éviter les débris spatiaux russes, selon la NASA

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des nouvelles sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et plus encore.





La Station spatiale internationale a tiré ses propulseurs pour s’écarter du chemin d’un morceau de débris spatial russe venant en sens inverse, a annoncé la NASA lundi soir.

L’agence spatiale a déclaré dans un communiqué de presse que l’ISS avait effectué une combustion de cinq minutes et cinq secondes pour éviter un fragment du satellite russe Cosmos 1408, que le pays avait détruit lors d’un test d’armes en novembre de l’année dernière.

Les responsables de la NASA ont précédemment mis en garde contre les risques de prolifération de débris dans l’espace, causés par une augmentation spectaculaire du nombre de satellites en orbite et plusieurs cas de gouvernements détruisant intentionnellement des satellites et créant de nouveaux panaches de déchets.

La station spatiale a effectué une “manœuvre pré-déterminée d’évitement des débris”, ou PDAM, pour donner à l’ISS “une mesure supplémentaire de distance par rapport à la trajectoire prévue d’un fragment de débris russe Cosmos 1408”, a déclaré l’agence spatiale.

“Le tir du propulseur a eu lieu à 20h25 HAE et la manœuvre n’a eu aucun impact sur les opérations de la station. Sans la manœuvre, il a été prédit que le fragment aurait pu passer à environ trois milles de la station.

La brûlure a augmenté l’altitude de la station spatiale de 2/10 de mile, selon l’agence spatiale.

Le 15 novembre 2021, Cosmos 1408, un satellite qui n’est plus opérationnel, a été détruit, générant un nuage de débris comprenant quelque 1 500 débris spatiaux traçables.

Le Commandement spatial américain a déclaré que la Russie avait testé un anti-satellite à ascension directe, ou missile DA-ASAT, et a fermement condamné le test anti-satellite, le qualifiant d ‘«acte imprudent et dangereux» et disant qu’il «ne tolérera pas» un comportement qui met intérêts internationaux en danger.

L’ISS a été contrainte d’effectuer une manœuvre similaire en juin pour éviter les débris créés par le test anti-satellite. En janvier, un débris créé par ce test s’est approché d’un satellite chinois, lors d’une rencontre que le gouvernement chinois a qualifiée d'”extrêmement dangereuse”.

L’ISS doit généralement déplacer son orbite pour éviter les débris spatiaux environ une fois par an, s’éloignant de l’objet si le risque de collision dépasse un sur 10 000, selon la NASA.

Invisibles dans le ciel nocturne, il y a des centaines de millions de débris en orbite autour de notre planète. Ces débris sont composés de parties d’anciens satellites ainsi que de satellites entiers et de corps de fusées défunts.

Selon un rapport de 2021 de la NASA, au moins 26 000 des débris spatiaux en orbite autour de la Terre ont la taille d’une balle de softball ou plus – assez gros pour détruire un satellite ; plus de 500 000 débris sont de la taille d’une bille – capables d’endommager les engins spatiaux ; tandis que “plus de 100 millions de pièces ont la taille d’un grain de sel qui pourrait percer une combinaison spatiale”.

Lorsque ces fragments s’entrechoquent, ils peuvent créer encore plus de débris orbitaux plus petits.

La Russie a déclaré plus tôt cette année qu’elle prévoyait de se retirer de la Station spatiale internationale et de mettre fin à son partenariat de plusieurs décennies avec la NASA à l’avant-poste en orbite, qui devrait être retiré d’ici 2031.