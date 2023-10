La station sous vide de Typhur pourrait enfin m’amener à essayer la cuisson à l’eau

Jamais entendu parler de Typhur? Avant 2023, je ne connaissais pas l’entreprise, mais j’ai été familiarisé avec leur existence lorsqu’un de mes amis proches m’a montré sa propre InstaProbe fabriquée à Typhur après que je ne me taise pas à propos de mon thermomètre à viande intelligent MEATER bien-aimé. Par coïncidence, depuis, Typhur est apparu à plusieurs reprises dans ma boîte de réception professionnelle pour annoncer de nouveaux produits, et comme la plupart des produits qu’ils fabriquent peuvent être pris en compte. intelligent et j’ai même une application Android pour les accompagner, je les traque depuis.

Par souci de transparence, j’ai en fait chez moi la friteuse à air Typhur’s Dome que je teste actuellement pour le site. Je l’utilise depuis quelques semaines, et même si je ne suis pas encore prêt à partager mes réflexions complètes, principalement parce que je n’ai pas encore eu le temps de faire frire suffisamment de dîners pour rendre un verdict, je l’aime bien. de quoi souligner la dernière annonce de l’entreprise : Typhur Sous Vide Station.

Les gens ne jurent que par la méthode sous vide. J’ai déjà préparé des plats sous vide, mais je ne l’ai jamais essayé moi-même. Pour faire simple, vous mettez votre aliment, comme un steak ou des légumes, dans un sac en plastique, puis vous plongez le sac dans l’eau. Vous chauffez ensuite l’eau qui, à son tour, cuit lentement vos aliments. On dit que le sous vide aide à conserver les nutriments et la saveur de vos aliments qui sont généralement perdus lors de la cuisson selon une méthode plus traditionnelle. Pour moi, c’est toujours l’entrée dans la science du sous vide qui m’a arrêté. Je n’étais pas disposé à acheter un four à eau ou un thermoplongeur pour apprendre toute cette nouvelle chose. Il m’a fallu beaucoup de temps pour maîtriser les steaks saisis, grillés et grillés, alors comme tout vieil homme grincheux, j’ai peur du changement.

C’est apparemment ce que Typhur cherche à changer. Avec la station sous vide, tous les soucis sont gérés par la machine. Tout ce que j’ai à faire, c’est préparer la nourriture, la jeter dans un sac, puis laisser Station s’occuper de ses affaires. La machine dispose d’un écran tactile intégré de 12,3 pouces que vous pouvez utiliser pour parcourir les recettes, régler les minuteries et contrôler la température. L’appareil est livré avec une machine sous vide pour vos sacs, et en ce qui concerne les temps de cuisson, la documentation indique qu’il ne faut que 20 minutes pour chauffer 12 litres d’eau à 130°F.

Sous Vide Station sera disponible en novembre, mais elle est dès maintenant en précommande. Quel est le piège? Il n’y en a pas, tant que le prix de 1 099 $ ne vous fait pas peur. Ce prix est élevé, mais si vous vivez et respirez sous vide, cela vaut peut-être la peine d’y jeter un coup d’œil pendant la période des fêtes. Et oui, croyez-moi, je vais voir si je peux mettre la main sur un pour vous dire si le sous vide doit remplacer une ou deux casseroles dans la cuisine.