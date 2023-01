La station SmartThings de Samsung réduit la vie intelligente à un bouton

Samsung vient de lancer sa station SmartThings au CES, une nouvelle technologie de maison intelligente qui prend la forme d’un gros bouton.

L’idée est que le bouton agit comme un hub multifonctionnel qui distille les actions dans la maison intelligente en un seul point de contrôle.

Jaeyeon Jung, vice-président exécutif et responsable de SmartThings, Device Platform Center chez Samsung Electronics, a déclaré : « Avoir une maison plus intelligente ne devrait pas être compliqué ou coûteux. Nous avons donc voulu créer SmartThings Station comme un hub de maison intelligente simple, fiable et extensible.

Au cas où vous auriez le moindre doute que la simplification est le nom du jeu, le dossier de presse de la station SmartThings comprend des photos de personnes appuyant sur le bouton et des infographies étrangement condescendantes, montrant des personnages de dessins animés utilisant les différentes fonctions de la station. Profitez ci-dessous!

Lorsque la station est entièrement configurée, une pression courte, longue ou double sur le bouton peut déclencher jusqu’à trois routines. Ainsi, vous pouvez allumer le téléviseur et tamiser les lumières en préparation d’un film, ou allumer votre musique, ou déclencher une routine au coucher qui baisse le thermostat et éteint tout.

Mais dans un monde d’assistants intelligents et de systèmes mains libres, est-ce qu’inciter les gens à ajouter un gros bouton à leur configuration de maison intelligente n’est pas un pas en arrière ?

Peut être pas. Selon une enquête CCS Insight de 2022, 34 % des ménages britanniques et 39 % des ménages américains utilisent une forme d’appareil domestique intelligent. L’industrie veut voir ce nombre augmenter. L’un des défis pour les entreprises qui souhaitent encourager davantage de personnes à adopter la technologie de la maison intelligente est de leur faire comprendre exactement ce que ces nouveaux produits peuvent faire pour elles.

Ainsi, Samsung s’est assuré que la Station dispose d’un certain nombre de fonctions faciles à comprendre et d’une véritable raison d’en avoir une dans votre maison. En plus d’être un hub, la station SmartThings peut également vous aider à trouver vos appareils à proximité, à l’aide de SmartThings Find de Samsung. De plus, c’est aussi un chargeur QI sans fil de 15 W.

Un chargeur est utile. Un localisateur de téléphone est utile. Un gros bouton est utile. Vous pouvez voir la pensée. Si les gens achètent dans leur écosystème de maison intelligente avec un appareil physique de ce type, alors peut-être que d’autres achats suivront.

Les appareils domestiques intelligents dans les maisons des gens ont également un problème d’exclusivité. Sans accès au smartphone, les invités peuvent être bloqués et les membres moins férus de technologie de la famille peuvent découvrir qu’ils ne savent pas comment allumer et éteindre les choses.

Un gros bouton résout également ce problème.

Et puis il y a la question de la simplification de l’achat et de la configuration d’une maison intelligente. Les fabricants veulent que les appareils domestiques intelligents se sentent plus accessibles. Mais on a l’impression que faire fonctionner les produits prendra du temps, sera frustrant ou déroutant.

On ne sait pas non plus comment les appareils interagissent. Aurez-vous besoin d’utiliser le Wi-Fi ou le Bluetooth ? Pourquoi avez-vous besoin d’un hub ? Quels produits fonctionnent ensemble?

La station SmartThings vise également à résoudre ce problème. Branchez la Station et, si vous avez un téléphone Galaxy, une série de fenêtres contextuelles apparaîtra pour vous guider tout au long du processus de démarrage. Vous pouvez ensuite intégrer une nouvelle technologie de maison intelligente à votre système en scannant un code QR avec l’appareil photo de votre téléphone.

Une fois que les systèmes de maison intelligente basés sur Matter seront la norme, tous les systèmes de maison intelligente seront peut-être plus simples, mais nous devrons d’abord nous familiariser avec de nouveaux termes, tels que les routeurs Thread et border. (Vous voulez en savoir plus ? Lisez notre explication de la matière.)

Alors, que doivent faire les entreprises en attendant ? Dans le cas de Samsung, c’est un sacré gros bouton. Et quelques dessins animés pour montrer aux gens comment l’utiliser.

Samsung n’a pas donné de prix pour la station SmartThings mais elle sera lancée aux États-Unis et en Corée, avec sa première disponibilité aux États-Unis début février 2023.