La station SmartThings de Samsung est un hub domestique intelligent, un bouton intelligent et un chargeur Qi tout en un

La nouvelle SmartThings Station de Samsung est un concentrateur multifonctionnel pour votre maison intelligente – c’est un concentrateur, il se double d’un bouton et il a un chargeur Qi de 15 W intégré. Notez qu’il prend en charge le protocole Matter, qui a été largement adopté par la smart industrie domestique – il a unifié les écosystèmes de Samsung et de Google, même Apple a ajouté la prise en charge de Matter à iOS 16.1.









La fonction de base de la station SmartThings est de connecter tous vos appareils domestiques intelligents, qui peuvent utiliser l’un des nombreux protocoles. Cela vous permet de les contrôler depuis votre téléphone même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Vous pouvez également les contrôler depuis la Station elle-même – une pression simple, double ou longue peut déclencher une scène. Par exemple, cela peut éteindre toutes les lumières et éteindre certains appareils lorsque vous quittez la maison (puis les rallumer lorsque vous rentrez chez vous). Il peut dire à votre téléviseur de passer en mode Jeu et à votre téléphone en mode Ne pas déranger. Il peut également fermer les stores et baisser la température pendant que vous vous préparez à vous coucher.

La Station s’intègre également au réseau SmartThings Find. Comme il est toujours à la maison, il peut détecter si vos appareils enregistrés sont à la maison et quand ils partent/reviennent. Cela inclut les appareils que vous transportez sur vous – téléphone, tablette, montre, écouteurs – mais aussi tout ce qui est connecté à un Galaxy SmartTag ou SmartTag+. Le réseau SmartThings Find se développe rapidement, il a atteint 200 millions d’appareils enregistrés l’année dernière.

Enfin, la Station peut recharger votre téléphone, votre montre, vos écouteurs et tout autre appareil prenant en charge le Qi (jusqu’à 15W). Il s’agit d’un ajout astucieux puisque vous souhaiterez que la station soit à un endroit pratique pour utiliser son bouton, ce qui signifie également qu’elle se trouve à un endroit pratique pour laisser un appareil à charger. Une fois la charge terminée, vous recevrez une notification afin que vous puissiez aller la récupérer.

La station SmartThings sera lancée aux États-Unis début février 2023, elle sera également disponible en Corée du Sud. La station sera disponible en noir et blanc.

