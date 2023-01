La station SmartThings de Samsung combine une charge rapide sans fil avec un hub Matter Smart Home

Question est un nouveau protocole universel de maison intelligente qui promet de regrouper la compatibilité avec Amazon, Apple, Google, Samsung et d’innombrables autres au sein d’une seule norme. Toutes les grandes marques de maisons intelligentes cherchent à être aussi respectueuses de la matière que possible, dans l’une des tendances technologiques les plus évidentes du CES 2023. Cette liste comprend Samsung, qui a utilisé la vitrine technologique de Las Vegas comme une opportunité pour dévoiler un nouveau Hub Matter pour sa gamme SmartThings, avec des capacités de charge rapide sans fil intégrées.

Surnommé la station SmartThings, le hub de taille modeste et de forme carrée arrive dans les magasins aux États-Unis et en Corée du Sud en février. Le prix n’est pas encore finalisé, mais il sera disponible dans votre choix de blanc ou de noir, et prêt à commencer à vous battre avec vos gadgets de maison intelligente compatibles Matter presque immédiatement après l’avoir sorti de la boîte et l’avoir branché.

“Avoir une maison plus intelligente ne devrait pas être compliqué ou coûteux. Nous avons donc voulu créer SmartThings Station comme un hub de maison intelligente simple, fiable et extensible”, a déclaré Jaeyeon Jung, vice-président exécutif de Samsung et responsable de SmartThings, centre de plate-forme d’appareils. “Le nombre d’appareils dans une maison connectée continue de croître, en particulier à la lumière du récent lancement de la norme Matter. Nous sommes fiers de jouer un rôle en facilitant l’adoption de cette technologie passionnante.”

La plupart des gens connecteront la station SmartThings à leur réseau domestique avec une analyse QR rapide, mais la configuration est encore plus facile pour les propriétaires de Samsung Galaxy, car l’appareil enverra une alerte contextuelle avec des instructions de configuration rapide aux téléphones de cette gamme dès qu’il sera branché. À partir de là, l’appareil servira de point d’ancrage pour tous les appareils compatibles Matter de votre maison, les aidant à rester connectés à votre réseau domestique et entre eux.

Vous pourrez gérer et automatiser tous ces appareils dans l’application SmartThings, mais si vous préférez garder votre téléphone dans votre poche, la station SmartThings dispose également d’un seul bouton qui peut déclencher vos routines de maison intelligente préférées avec un un appui simple, un appui double ou un appui long. La station SmartThings comprend Fonction SmartThings Find de suivi des articles de Samsung, vous pouvez donc également programmer ce bouton intelligent pour faire sonner votre téléphone chaque fois que vous le perdez. L’appareil se synchronisera également avec Téléphones Samsung Galaxy pour garder une trace de périphériques tels que des tablettes, des montres, des écouteurs et des éléments tels que des portefeuilles et des clés associés à un Galaxy SmartTag ou SmartTag Plusavec des alertes facultatives si ces appareils quittent les environs.

En ce qui concerne la charge rapide, la station SmartThings se double d’un chargeur sans fil de 15 watts, qui est plus qu’assez de puissance pour recharger un appareil Android ou iOS le plus rapidement possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui dire de vous envoyer une alerte lorsqu’un appareil est complètement chargé, ce qui est une bonne idée.

Nous aurons une meilleure idée de la capacité de la station SmartThings à maintenir votre maison intelligente ensemble après avoir eu la chance de la tester – et je serai également curieux de voir à quoi elle se vendra. Lorsque nous en saurons plus dans les prochaines semaines, nous vous dirons tout.