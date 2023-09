La station-service de Joliet semble être le dernier espoir pour un couple de personnes âgées – Shaw Local

La propriété semblait pleine de promesses commerciales lorsqu’elle a été héritée par Susan et Allen Winter il y a 16 ans, mais est devenue depuis un fardeau financier.

La récession de 2008 et d’autres facteurs sont intervenus pour empêcher le développement potentiel d’un restaurant Olive Garden et d’une épicerie Aldi sur le site US 30, en route vers le centre commercial Louis Joliet, ont déclaré les Winters.

Maintenant que la ville de Joliet a approuvé un projet de station-service sur le site, Susan, 79 ans, et Alan, 91 ans, recherchent le produit de la vente pour compenser la malchance financière qu’ils ont connue depuis l’obtention du terrain.

« Nous pensions que nous allions nous retrouver dans une position qui nous permettrait de gagner beaucoup d’argent, mais cela n’a tout simplement pas été le cas », a déclaré Susan.

Au lieu de cela, les Winter ont dû payer une taxe foncière annuelle de 15 000 $ sur le terrain, car celui-ci n’était pas vendu, et ils ont dû emprunter de l’argent ces dernières années pour payer cette somme.

Le couple a également perdu de l’argent dans une proposition d’investissement distincte, ce qui a contribué aux problèmes à mesure qu’ils vieillissent.

Ils ont quitté ce que Susan appelait leur « maison de rêve » pour s’installer dans un appartement de Wilmington alors que leur situation financière se détériorait. Et ils ont des factures à payer liées à la propriété qui, selon Allen, coûteront au moins 100 000 $ de l’argent qu’ils obtiennent de la vente des deux acres.

Allen Winter et sa femme, Susan, montrent l’endroit où se trouvait autrefois la maison familiale sur le terrain de Joliet qui était autrefois une ferme et qui est maintenant sur le point d’être transformé en station-service. (Bob Okon)

Le prix de vente du terrain est de 422 000 $, bien que les Winters partageront ce montant avec d’autres membres de la famille inclus dans l’héritage lorsqu’ils l’obtiendront.

« Nous n’allons pas faire de folies », a déclaré Allen à propos de leurs projets.

«C’est en partie juste pour avoir de l’argent, donc si nous devons aller dans une maison de retraite ou une résidence-services», a déclaré Susan.

Les Winters ont raconté leur histoire au conseil municipal de Joliet lors de ce qui a été un vote controversé sur la proposition de station-service. Les voisins du lotissement Crystal Lawns, de l’autre côté de la route 30, étaient contre la station-service, qui comprendra des pompes à essence pour les camions, des ventes d’alcool emballés, des jeux vidéo et des plats à emporter.

Alan Hareld, un résident de Crystal Lawns, a déclaré au conseil que trois lotissements pourraient être affectés par la circulation, le bruit et l’agitation provoqués par la station-service.

« À quoi va ressembler leur vie ? » Il a demandé.

Mais Hareld a retenu ses larmes en exprimant également sa sympathie pour le sort auquel les Winters étaient confrontés.

Crystal Lawns est un lotissement de rues sinueuses et de grands arbres où les résidents tentent de préserver un certain isolement du trafic américain 30 et du développement commercial à leur frontière.

Une future station-service s’implantera sur un terrain découvert à l’ouest du centre Millenium Square à Joliet. (Bob Okon)

Des années d’attente

Susan a grandi sur le site qui était autrefois la maison de sa famille et y a vécu pendant la construction des maisons Crystal Lawns. Le terrain faisait autrefois partie d’une ferme. La mère de Susan, Ethel Snook, a été la dernière à vivre dans la maison en bois à deux étages qui a été démolie après sa mort en 2007.

Son père, Ralph Emerson Snook, est décédé en 1992.

Même lorsqu’elle grandissait, a déclaré Susan, le trafic croissant sur l’US 30 avait atteint un point tel que son père avait développé des techniques pour conduire sur et hors de l’autoroute afin d’éviter d’être impliqué dans une collision.

Le site est désormais bordé à l’est par le centre commercial Millenium Square, qui allait autrefois s’étendre sur le terrain des Winters. Mais l’expansion du centre commercial a été entravée par la récession de 2008.

« Nous avons toujours peur. Nous ne comptons sur rien. — Susan Winters

À l’ouest se trouvent des arbres et un petit nombre de maisons que le courtier immobilier Bill Caton a comparé à « un mur » faisant obstacle au développement commercial s’étendant à partir du secteur du centre commercial Louis Joliet.

« Le site pourrait tout aussi bien se trouver à un kilomètre et demi », a déclaré Caton, un ami de longue date des Winters qui a été le courtier du site.

Le développement du commerce de détail nécessite une « synergie » qui n’a pas fonctionné pour le développement de l’immobilier, a-t-il déclaré. La récession de 2008 a mis fin au boom commercial qui, auparavant, donnait l’impression que le développement était une chose sûre. Et le déclin du centre commercial Louis Joliet depuis n’a pas aidé, a déclaré Caton.

« Les stations-service ne nécessitent pas beaucoup de synergie », a déclaré Caton.

Ils nécessitent du trafic. Et US 30 fournit environ 24 000 véhicules par jour pour des activités potentielles de stations-service, a déclaré Tom Osterberger, avocat du promoteur.

« C’est ici qu’une station-service a sa place », a déclaré Osterberger au conseil municipal de Joliet.

Aldi était un prospect avant la station-service, qui a failli déménager de son emplacement actuel plus près du centre commercial, a déclaré Allen Winter. Mais Aldi a plutôt choisi de rénover le magasin existant sur Hennepin Drive.

Olive Garden, qui a ouvert un restaurant cette année à Joliet, considérait autrefois le terrain appartenant aux Winters pour son emplacement.

(Bob Okon)

Olive Garden, qui a ouvert plus tôt cette année un restaurant sur un site de Joliet le long de l’US 30 mais du côté ouest de l’Interstate 55, était également intéressé par leur propriété, a déclaré Allen. Mais Olive Garden n’a pas réussi à convaincre l’État d’autoriser l’installation d’un feu de circulation sur le site.

Un développeur potentiel souhaitait faire appel à Costco, qui a également construit à l’ouest de la I-55.

Depuis l’échec du premier projet visant à intégrer le site à Millenium Square, suite à la récession de 2008, neuf contrats ont été conclus pour le développement potentiel du site.

« Ils ont tous échoué », a déclaré Allen. « Certains d’entre eux n’ont tenu que trois mois et ont abandonné. »

Les Winter craignent que quelque chose ne se passe encore avec le projet de station-service, puisque la vente de la propriété n’est pas encore conclue.

« Nous avons toujours peur », a déclaré Susan. « Nous ne comptons sur rien. »