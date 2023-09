La station de transfert de North Westside prendra en charge les objets encombrants en octobre

Les résidents de North Westside Road dans le centre de l’Okanagan auront une occasion spéciale de se débarrasser des objets encombrants dont ils ne veulent plus.

Pendant une semaine, du mercredi 4 octobre au mercredi 11 octobre, pendant les heures normales d’ouverture de la station de transfert de North Westside Road, vous pouvez vous débarrasser des gros articles ménagers au coût de 20 $ par camion.

Cette opportunité spéciale d’élimination est offerte aux utilisateurs approuvés de cette installation pour les articles résidentiels uniquement, notamment :

• électroménagers – réfrigérateurs et congélateurs acceptés sans frais ;

• ferraille;

• tondeuses à gazon et autres pièces motorisées ;

• meubles de maison et de jardin.

Aucun déchet dangereux (incluant les ordinateurs, appareils électroniques, etc.) ne sera accepté.

Les espèces ou les chèques seront les seuls moyens de paiement acceptés.

La station de transfert de North Westside Road est ouverte le lundi (y compris le lundi férié de Thanksgiving), le mercredi et le dimanche de 8 h à midi. Il est également ouvert le samedi de 8 h à 16 h. Il est situé sur le chemin de service forestier de Sugarloaf Mountain/Whiteman Creek (tournez au coin du chemin Westside et du chemin de service forestier de Sugarloaf Mountain et suivez les panneaux.)

Pour plus d’informations et de détails sur cette collecte, veuillez contacter le bureau régional de réduction des déchets au 250-469-6250 ou par courriel à [email protected].

